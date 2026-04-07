D1S2: Der Osterspieltag - Big Points für die UMW

Was am Wochenende los war

Bereits am Freitagabend stand ein so genanntes "6 Punkte Match" auf dem Programm, als Mertert-Wasserbillig in heimischen Gefilden Junglinster empfing. Darüber hinaus ein besonderes Spiel, wurde Schiedsrichterassistent Hans Loetsch doch für 50 Jahre Schiedsrichtertätigkeit ausgezeichnet (s. Video). Ein Spiel auf Augenhöhe (über die gesamte Dauer), eigentlich typisch für ein torloses Remis. Kurz nachdem Junglinsters Schott mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde, staubte Sehovic allerdings nach einer Kopfballvorlage im Anschluss einer Ecke ab und erzielte das sprichwörtliche Tor des Tages, mit welchem sich Wasserbillig etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte, ohne sich allerdings zukünftig aber zurücklegen zu können. Junglinster (welches seinen Trainer in der Halbzeitpause zudem mit Gelb-Rot verlor und der später entlassen wurde, dazu am Mittwoch mehr) verbleibt auf dem ersten Relegationsplatz, allerdings auch nur mit einem Zähler Rückstand auf das direkt rettende Ufer.

Molitor: „Mertert-Wasserbillig war einfach effizienter“

Der scheidende Junglinster-Trainer Greg Molitor gegenüber FuPa (eingeholt von Paul Krier): „Was das Spiel angeht, hatten wir uns viel vorgenommen. Man konnte auch sehen, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Es war ein extrem intensives Spiel, in das Mertert-Wasserbillig etwas besser hineinfand. Nach etwa 20 Minuten wurden wir immer besser und hatten sogar die Chance, mit 1:0 in Führung zu gehen. Kurz darauf kassierten wir eine Gelbe-Rote Karte. In einem Spiel, in dem so viel auf dem Spiel, hätte ich mir vom Schiedsrichter mehr Feingefühl gewünscht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass ein erfahrener Spieler in so einer Situation cleverer agieren kann.

Ansonsten war die Schiedsrichterleistung, gelinde gesagt, im weiteren Spielverlauf eher ungünstig für uns. Die Rote Karte entschied letztendlich die Partie, und wir waren mit zehn gegen elf klar die bessere Mannschaft. Es war eine großartige Leistung, was den Kampfgeist angeht, und wir hätten am Ende auch mit zehn Mann mindestens einen Punkt holen können. Leider fanden wir trotz unserer Überlegenheit nicht den Weg ins Tor. So war es am Ende eine bittere Niederlage, die hätte vermieden werden können. Mertert-Wasserbillig war einfach effizienter. Insgesamt ist das Ergebnis natürlich zu wenig für uns. Das müssen wir akzeptieren.“

Auf dem anderen Relegationsplatz findet sich Munsbach wieder, welches am Donnerstagabend gegen Sanem auch nicht Zählbares erringen konnte und mit 2-4 die Heimreise antreten musste. Während Sanem nun eigentlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben sollte, hat auch Munsbach, genau wie Wasserbillig, nur einen Punkt Rückstand auf Merl, welches seinerseits in Remich eine richtige "Abreibung" bekam. 7-0 hieß es am Ende und bereits nach 5 Minuten - Dervisevic erzielte das 2-0 - war sämtliche Taktik Merls eigentlich schon über den Haufen geworfen. Remich hat nun 10 Punkte Vorsprung auf die Relegation und 13 Punkte auf "die goldene Ananas"; bei noch 24 zu vergebenen Punkten ist der Supergau zwar rechnerisch noch möglich, aber: kein seriöser Broker würde für diesen Fall eine Quote mit Value offerieren.

Denn die zwei Mannschaften dahinter lassen immer wieder Punkte liegen, so wie Grevenmacher, das gegen Kopstal nicht über ein 1-1 herauskam. Nachdem CSG-Spieler Camara nach 50 Minuten glatt rot bekam, nutze Kopstal die Überzahl und Andrade Perreira versenkte einen Freistoß direkt. Selbiger Spieler erhielt fünf Minuten später das zweite Gelb und die Gleichheit der Spieleranzahl war wieder hergestellt. Ungefähr 10 Minuten später dann auch die Toranzahl; Ramos Correia war hierfür verantwortlich. Itzig kann diesen Ausrutscher wieder einmal nicht ausnutzen und spielte mit gleichem Ergebnis gegen das Tabellenschlusslicht CS Oberkorn. Zwar glich Gales (41.') die Führung durch Anes Garcia 5 Minuten später schnell wieder aus, ein weiteres Tor sollte allerdings nicht mehr gelingen und Grevenmacher kommt ein weiteres Mal mit einem blauen Auge davon.

Ebenfalls am Freitag erledigte zumindest der Vierte Mensdorf seine Hausaufgaben und steht nun selbst "nur" noch fünf Punkte hinter der Relegation. Knapp durch ein frühes Tor durch Albuquerque (6), aber siegreich, gestaltete man das Heimspiel gegen Schengen, welches immer noch unten mit drin hängt. Die letzten Augenblicke sogar zu Neunt, Ridouane mussten mit Rot (90.') und da Cruz (95.') mit Gelb-Rot die Heimreise antreten. Batringen hat sich nun aller Voraussicht nach aus dem Aufstiegsrennen, welches theoretisch noch möglich war, verabschiedet, konnte aber zumindest beim 2-2 gegen Echternach eine Niederlage vermeiden. Im letzten Spiel des Spieltages besiegte Weiler den Vorletzten aus Sandweiler ungefährdet mit 4-0; Sandweiler muss für die Relegation in den verbleibenden Spielen nun (Stand heute) vier Zähler aufholen.