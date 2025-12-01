D1S2: CSG rückt URB auf die Pelle

👉 Video-Highlights

Was am Wochenende los war

Mit einem "Paukenschlag" beginnen wir diesen Rückblick: Remich hat seine ersten Punkte in dieser Saison abgeben müssen. Es war dabei nicht Einer, sondern gleich das Maximum und auch nicht knapp, sondern dem Ergebnis nach klar.

Mit 4-1 schickte Itzig seinen Gegner zurück nach Remich. Dabei begann für die Moselaner nach einem 0-0 zur Halbzeit in Hälfte Zwei einstweilen alles nach Plan; Falade erzielte in Minute 47 die Führung. Doch bereits zwei Zeigerumdrehungen später glich Teixeira aus und nachdem Falade in Minute 60 das 2-1 durch eine gute Reaktion des Heimkeepers nicht erzielen konnte, kam womöglich der entscheidende Moment des Spiels: die Ampelkarte für Remichs Battaglia (66). Itzig kam immer besser ins Spiel und 17 Minuten vor dem regulären Ende traf Gales per Volley in den Winkel zur Führung der Gastgeber. Die weiteren Treffer steuerten Bah (87) und Guimaraes Almeida (92) bei. Itzig hält mit diesem Sieg Tuchfühlung auf die beiden Spitzenplätze, Remich steht trotz dieser Niederlage noch mit 2 Punkten Vorsprung auf Grevenmacher auf Position 1.

Der CSG hielt sich seinerseits ebenfalls schadlos und fuhr gegen Munsbach einen klaren 5-1 Heimerfolg ein. Die Torschützen hießen Martins Mina (20), Lahyani (24), Klapp (66), Senhadji (84) und Noumi Kephren(95), das zwischenzeitliche 1-3 erzielte Mello nach 78 Minuten.

Durch diese Niederlage rutscht Munsbach nun auf den ersten Relegationsplatz, da Schengen mit 3-2 gegen Sandweiler gewann und Munsbach somit - aufgrund des besseren Torverhältnisses - überholen konnte. Der Gast war aber durchaus auf Augenhöhe, führte bisweilen auch 2-1, musste dann in den letzten 30 Minuten aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Somit ziert man nun das Tabellenende, es sei aber auch gesagt, das es nur 2 Punkte auf die Relegation und 5 auf den sicheren zwölften Platz sind. Einen Punkt vor Sandweiler befindet sich Echternach, das die Rote Laterne durch einen 4-2 Heimsieg gegen Weiler abgeben konnten. Durchaus eine kleine Überraschung, da Weiler sich auf Platz 4 befand (und auch noch befindet), mit Ambitionen zumindest auf die Relegation. Sie kamen in Echternach auch besser ins Spiel, erzielten durch Martin (Elfmeter) nach 2 Minuten die Führung, bauten aber nach einer Viertelstunde ab und überließen dem Gastgeber die Initiative, der in Minute 70 dann auch eindrucksvoll mit 4-1 in Führung lag und nur noch einmal, beim 2-4 durch Steinmetz (90), in der Abwehr unsortiert wirkte.



Auch Oberkorn kann weiter hoffen und knöpfte Mitaufsteiger Wasserbillig beim 1-1 einen Punkt ab. Der Rückstand auf Schengen beträgt 3 Punkte; Wasserbillig auf Rang 8 hat bereits 17 Punkte erkämpfen können. Junglinster holt beim 2-1 gegen Merl drei wichtige Punkte und überholt seinen Gegner, durch ein um zwei Treffer besseres Torverhältnis, auch in der Tabelle. Bereits nach 180 Sekunden stand ein 1-0 an der Anzeigetafel, Pleno Dias hatte zur Führung getroffen. Ein verwandelter Strafstoß durch Gomes nach 21 Minuten ließ Merl wieder hoffen, aber Schmitz machte 4 Minuten nach dem Seitenwechsel den Deckel drauff. Kopstal geriet nach 7 Minuten (Palma) gegen Mensdorf ins Hintertreffen, egalisierte diesen Rückstand aber bereits 2 Minuten später schon wieder (Kialanda). Nachdem auf Mensdorfer Seite dann 10 Minuten vor dem Pausenpfiff ein Strafstoß vergeben wurde, ging es mit Gleichstand in die Kabinen. Dieses Ergebnis hielt bis zur 69 Minute, dann brachte Cherif seine Farben in Front, in der Nachspielzeit war dann auch noch Andrade Perreira zur Stelle. Keine Treffer fielen zwischen Bartringen und Sanem; Sanem bleibt somit aber einen Punkt über den ersten Strich und Bartringen hat dadurch insgesamt nun schon 17 Punkte auf dem Konto.

Drei Nachholspiele am Mittwoch

Vier Partien des 13.Spieltages werden erst am 10.12. nachgeholt, drei kommen bereits eine Woche vorher, am 3.Dezember zur Austragung. Das Spiel UMW - Mensdorf wurde bereits absolviert.

Am Mittwoch

Mi., 03.12.2025, 20:00 Uhr FC Kopstal 33 Kopstal Sporting Bartringen Bartringen 20:00 live PUSH

