D1S2 - CSG – Mensdorf: Rückspiel vor CLAS-Entscheidung zum Hinspiel

Auch wenn Grevenmacher am grünen Tisch eventuell noch ein Ass im Ärmel behält (s.u.), sollte Beles dennoch als Aufsteiger feststehen. Um letzten außersportlichen Zweifeln aus dem Weg zu gehen, braucht man einen Punkt in Itzig, was kein einfaches aber dennoch realistisches Ziel sein wird. Pfaffenthal steht seit Wochenfrist wieder auf einem der unteren Relegationsplätze und muss gegen Echternach gewinnen, möchte man die Möglichkeit auf den direkten Klassenerhalt behalten. Man wird aber auf Patzer der Konkurrenten angewiesen sein, worauf man sich am Abschlusswochenende aber nicht unbedingt verlassen kann (s.u.).

Ob man dann Zweiter oder Dritter sein wird, hängt auch von Schengen, das ein Derby in Remich spielt, ab. Und am Ende könnte einem die CLAS wieder einen Strich durch die Rechnung machen: der CS Grevenmacher hat die obersten luxemburgischen Sportrichter nämlich zum zweiten mal in Folge der Forfait-Niederlage am 1.Spieltag eben in Mensdorf angerufen, da das Berufungsgericht der FLF auch in zweiter Sitzung zugunsten des FC Syra entschieden hatte.

Ein in mehrfacher Hinsicht interessantes Duell liefern sich Grevenmacher und Mensdorf. Neun Monate nach dem Hinspiel (!) steht das definitive Ergebnis jener Partie immer noch in der Schwebe. Damit nicht genug, beide Teams trennen 2 Punkte und sollte der FC Syra „op Flohr“ gewinnen, würde man den CSG überholen.

„Hätten die ganze Geschichte am liebsten schon hinter uns“

Hatten wir in den vergangenen Wochen viel mit Verantwortlichen des CSG über den Fall diskutiert, in den sich Leader Beles bekanntlich als dritte interessierte Partie eingeschaltet hat, wollten wir diese Woche auch die Meinung von Mensdorfs Voristzendem Nico Walentiny hören, der früher einst selber für Grevenmacher spielte: „Ich war in den verschiedenen Sitzungen anwesend. Niemand hatte richtig gesehen, was passiert war. Am Montag geht es nun noch einmal zur CLAS in eine Dringlichkeitssitzung. Es wäre schade, wenn die ganze Situation noch einmal auf den Kopf gestellt würde. Wir bleiben aber der Meinung, dass irgendetwas passiert war, doch hätten wir die ganze Geschichte am liebsten schon hinter uns. Es ist für alle Beteiligte unglücklich. Ich möchte betonen, dass wir als FC Syra Mensdorf selber nie aktiv in der Affäre geworden waren.“

Munsbach ist noch nicht gerettet und empfängt Junglinster, wohin Trainer Greg Molitor in der kommenden Saison wechseln wird. In der Formtabelle liegen beide Teams gleichauf. Ein Remis würde den Gastgebern auf Grund der besseren Tordifferenz im Prinzip reichen, doch alleine darauf zu spielen, wäre wohl ein zu hohes Risiko. Merl-Belair hat so nämlich z.B. die Chance, sich bei Schlusslicht Bedorf-Consdorf einen weiteren Sieg zu holen, der zum Klassenerhalt reichen könnte – denn man ist nur zwei Tore besser als Pfaffenthal (s.o.). Kayl-Tetingen ist gegen Weiler in einer schwierigeren Partie zum Siegen verdammt, möchte man Ehleringen noch überholen, das im Gemeinde-Derby gegen Sanem hofft, wenigstens noch seinen Relegationsplatz noch zu sichern.

Am Sonntag

So., 25.05.2025, 16:00 Uhr FC Ehleringen Ehleringen CS Sanem Sanem

So., 25.05.2025, 16:00 Uhr FC Munsbach Munsbach FC Jeunesse Junglinster Junglinster

So., 25.05.2025, 16:00 Uhr CS Grevenmacher Grevenmacher FC Syra Mensdorf Mensdorf

So., 25.05.2025, 16:00 Uhr FC Red Black Pfaffenthal Red Black Daring Echternach Echternach

