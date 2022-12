Walferdingen siegte deutlich in Mensdorf – Foto: Marc Hensel

D1S2: bitterer Abend für Schengen und Mensdorf Sorgenkind Itzig zerlegt den Tabellenzweiten +++ Walferdingen gewinnt das nächste Spitzenspiel +++ mit Kayl-Tetingen und Wormeldingen verlieren zwei weitere Topteams

Durch das 4-1 von Sandweiler gegen Aufsteiger Merl-Belair bekommt die USS bereits in der Ferne Blickkontakt zum oberen Barrageplatz. Quasi mit dem Pausenpfiff gelang Fernandes Lopes das 1-0 (45.'), sieben Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Dos Santos Gonçalves auf 2-0 (52.'). Fast postwendend sorgten die Gastgeber selbst wieder für Spannung, als ihnen ein Eigentor zum 2-1 unterlief. Doch ein Doppelpack von Valente, der zwei Elfmeter verwandeln konnte (3-1, 70.', 4-1, 77.') sorgte schließlich für einen deutlichen Heimsieg.

Zwar verloren, aber wenigstens nicht mehr so hoch wie in vorangegangenen Saisonspielen hat Mertert-Wasserbillig, das am Mittwoch in Beles sein Stelldichein gab. Prim konnte die UMW nach einer halben Stunde in Führung bringen (0-1, 30.'), sah die Führung seines Teams aber schnell verpuffen, als ein Eigentor (1-1, 35.') sowie Pereira (2-1, 40.') zur Beleser Pausenführung führten. Kurz nach Wiederbeginn war Prim wieder zur Stelle und machte das 2-2 (52.'), doch mit einem Punktgewinn sollte es für das Schlusslicht nichts werden, niemanden Geringerer als Altmeister Omar Er Rafik traf zum Beles Sieg (3-2, 80.').

Die größte Überraschung des 12.Spieltages schaffte Itzig in Schengen, wo sich Trainer Blocks Team hoch mit 6-1 bei seinem Ex-Verein behaupten konnte. Fatal waren für die Gastgeber die Minuten kurz vor und nach der Pause. Beim Stand von 1-1 trafen Harun Mehanovic (1-2, 41.') und zweimal Goncalves (1-3, 45.'+1, 1-4, 47.') und Schengen war bedient. Das Unheil nahm für die Moselaner nach rund einer Stunde noch schlimmere Ausmaße an: erst sah Santos (Schengen, 57.') rot, dann erhöhten Faber (1-5, 63.') und Bilan Mehanovic (1-6, 65.'). „Teamspirit bringt uns die nötigen Punkte" Auf die Frage, was uns der Itziger Trainer zu diesem unerwarteten und hohen Erfolg sagen könne, meinte Yves Block „Teamspirit! Wir beweisen uns nun selber, dass wir Fußball spielen können, wenn einer für den anderen läuft und wir uns gegenseitig helfen. Dieser Teamspirit bringt uns dann die nötigen Punkte."

Nach dem schweren Topspiel gegen Schengen wartete auf Walferdingen, das zwei Tage weniger Erholungsphase als seine Gastgeber hatte, in Mensdorf die nächste schwere Begegnung. Auf tiefen Geläuf gingen der FC Syra trotz einer gewissen Nervosität ziemlich physisch zur Sache. Walferdingen trat aber wie ein Spitzenteam auf, verteidigte gut, spielte immer wieder schnell nach vorne und blieb ruhig, wenn es darauf ankam. Maceos 0-1 (25.') folgte Száris 0-2 nach einer knappen Stunde (59.'). In der Schlussphase schraubten Rozier (0-3, 83.') und Balu (0-4, 90.'+2) das Ergebnis weiter in die Höhe. Beide Teams scheiterten zudem jeweils einmal an der Latte.

In Lallingen legten die US Esch und die Union Remich-Bous los wie die Feuerwehr.Nach nicht einmal drei Minuten vollendete Djaraouane einen Doppelpass mit Silva Borges zum 1-0 (3.'), weitere nur drei Zeigerumdrehungen später konnten die Gäste bereits ausgleichen, als Contessa eine flaches Zuspiel von der Seite aus rund sechzehn Metern zum 1-1 nutzen konnte (6.'). Danach wurde es bis kurz vor die Pause ruhiger. In der 40.' wurde Nilles steil geschickt, hob das Leder über den Keeper um es im dann leeren Tor unterzubringen (2-1). Erneut dauerte es nicht lange, bis die URB wieder gleichzog, dies nach einem Kopfballtreffer von Faladé (2-2, 45.'). Und auch die zweite Hälfte begann furios, als ein Schuss von der Strafraumgrenze von Di Bari unhaltbar im Eck einschlug (2-3, 49.'). Remich-Bous konnte schon an einen Auswärtssieg glauben, als Machado mit seinem ersten Saisontor per Kopf doch noch der Ausgleich gelang (3-3, 90.'+3).

Pfaffenthal-Weimerskirch gewann etwas unerwartet gegen das zuletzt so starke Kayl-Tetingen. Ein knallharter Freistoß in den Winkel von Skenderovic brachte den vermeintlichen Favoriten zwar in Führung (0-1, 27.'), doch ein Doppelschlag in der Schlussviertelstunde erlaubte den Gastgebern, die drei Punkte einzusacken. Barbosa glich so nach 75 Minuten per Elfmeter aus und nur vier Minuten später drosch er einen Freistoß direkt zum entscheidenden 2-1 ins Tor (79.').