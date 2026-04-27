D1S2: Big Points für Munsbach

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Was am Wochenende los war

Im so genannten Sechs-Punkte-Spiel zwischen Munsbach und Sandweiler sicherte sich der Gastgeber drei ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. Über die gesamte Spielzeit war man eigentlich immer einen Schritt eher am Ball, so dass der Sieg vollkommen in Ordnung ging. Das 1-0 fiel nach einem Strafstoß, als Nissan erst gegen den Keeper vergab, im Nachschuss dann aber doch noch einnetzen konnte. Wie aus dem Nichts kurz darauf der Anschluss durch Mendes, den ein Zuckerpass erreichte; die Abwehr von Munsbach war da aber nicht auf der Höhe. Davon liess sich der Heimverein allerdings nicht beeindrucken und kam 7 Minuten später (33.') durch Mello zur erneuten Führung. Nachdem vor der Halbzeit dann noch das dritte Tor fiel, wurde es durch Mendes zweiten Treffer in der 65.Minute (Handelfmeter) noch einmal spannend. Jegliche Hoffnung Sandweilers wurden dann aber 20 Minuten vor dem regulären Ende begraben, als Mello mit seinem ebenfalls zweiten Treffer den Endstand manifestierte.

Auch Kopstal feierte einen Befreiungsschlag und siegte gegen Echternach doch relativ klar mit 4-0. Dabei nutzten sie ihre gebotenen Chancen eiskalt aus; beim Stande von 1-0 scheiterte Rastoder für Echternach darüber hinaus vom Punkt. Beide Mannschaften befinden sich unabhängig dieses Ergebnisses noch mittendrin im Geschehen. Im Spiel CS Oberkorn gegen Merl trennte man sich "gütlich" 1-1, mit voller Anzahl beendete aber keiner der beiden die volle Spielzeit. Während Merl mit Cruci (65.') und Hemed (76.') gleich zwei glatt rote Karten kassierte, kam Oberkorn zumindest "nur" mit einer Gelb-Roten gegen Ezequiel Oliveira aus (90.'). Beide Treffer fielen übrigens davor, Lopes Junior für den Gast (12') und Fernandes Pinto (39.') per Strafstoss für Oberkorn. Obwohl dieser Punkt für beide Teams zu wenig ist, hilft er doch eher Merl, die immerhin fast 15 Minuten in doppelter Unterzahl das Ergebnis über die Zeit retteten.

Einen so genannten "Nackenschlag" bekam Junglinster gegen Remich: Nach den Treffern von Tsapanos (16.') für Junglinster und Faladé (62.') sah alles nach einer Punkteteilung aus - was gegen den Tabellenführer an sich schon ein ehrenwertes Ergebnis ist - ehe in der 6.Minute der Nachspielzeit Dervisevic eine Flanke erreichte und er im Nachsetzen doch noch den Siegtreffer für den Leader erzielte. Damit bleibt Junglinster auf einem Abstiegsplatz, aber immer noch in Reichweite von Relagation (1 Punkt Rückstand) als auch direktem Klassenerhalt. Auf einen Relegationsplatz abgerutscht ist nun auch Mertert-Wasserbillig, die Ihr Auswärtsspiel in Itzig mit 1-3 hergeben mussten. Lange Zeit hielt man gut dagegen, erst kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Dos Reis De Oliveira die Führung, trotzdem steht man mit leeren Händen da. Aber immerhin mit gleicher Punktzahl wie Merl, welche sich auf dem ersten Nichtabstiegsplatz befinden.

Für Itzig ein immens wichtiger Dreier, bleibt man doch punktgleich mit Grevenmacher, welche seinerseits das Spiel gegen Weiler mit 3-2 gewannen. Allerdings wurde dieser Sieg auch fast wieder in Extremis eingefahren, erst 10 Minuten vor dem Ende stellte Senhadji mit einem Foulefmeter die Weichen auf Sieg. Endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben dürfte sich nun Mensdorf, das sich auswärts in einem spektakulären Neun-Tore-Spiel Bartringen mit 4-5 geschlagen geben mussten. Gewiss, rechnerisch ist die Relegation noch möglich, aber 8 Punkte Rückstand auf gleich zwei andere Teams, bei noch fünf ausstehenden Spielen, wäre schon mehr als eine einfache Überraschung.

Erlinger: „die vom Verein gesteckten Ziele erreicht“

„Aktuell haben wir in Bartringen dank unserer beeindruckenden Serie die vom Verein gesteckten Ziele erreicht. Trotz eines Unentschiedens und zweier Niederlagen in Folge bleibt die Gesamtleistung sehr positiv, da wir jedes dieser Spiele in allen Belangen dominiert und zahlreiche klare Torchancen herausgespielt haben“ erklärte uns Bartringens Trainer Laurent Erlinger bereits am Wochenende vor dem Spiel – eine Aussage, die auch am Montag so noch Gültigkeit haben dürfte.

Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch nächste Saison drittklassig spielen wird Sanem, dass durch ein 4-2 in Schengen alles klar gemacht haben dürfte. Schengen allerdings schwebt weiterhin in akuter Not und braucht dringend Punkte, um nicht noch komplett ganz unten reinzurutschen.

Der 26.Spieltag

Ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel findet zwischen Merl und Munsbach statt. Der Gewinner dieser Partie wird einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können. Diesen Schritt hat auch Mertert-Wasserbillig im Blick, die gegen ein bislang stark aufspielendes Bartringen treffen werden. Es bleibt spannend, welche Reaktion Wasserbillig in Hinblick auf das Abrutschen auf einen Relegationsplatz zeigen wird. Die drei Teams an der Spitze treffen allesamt auf Mannschaften aus den unteren Regionen, sind mithin Favoriten. Itzig tritt auswärts in Kopstal an, Grevenmacher in Sandweiler und Remich genießt Heimrecht gegen den Nachbarn aus Schengen.

Richtungsweisende Spiele, geht es doch um die Relegation (Aufstieg) und Abstieg. Straucheln die Favoriten oder wird es Überraschungen geben? Aber auch in den restlichen Partien geht es um den Klassenerhalt: Oberkorn trifft auswärts auf Mensdorf, das vielleicht seine allerletzte, zumindest theoretische, Chance auf den Aufstieg bewahren möchte; für Echternach geht es in Sanem, genauso wie für Junglinster in Weiler darum, ein Erfolgserlebnis zu feiern, um wichtige Punkte dafür zu sammeln, auch nächste Saison noch der 1.Division anzugehören.

Am Mittwoch

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr FC Syra Mensdorf Mensdorf CS Oberkorn CSO 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Auswärtssieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr CS Sanem Sanem Daring Echternach Echternach 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Heimsieg

Unser Tipp: Heimsieg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr US Sandweiler Sandweiler CS Grevenmacher Grevenmacher 20:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg