D1S2: Beles’ Revanche gegen Ehleringen fällt hoch aus

Grevenmacher ging als Favorit in sein Heimspiel gegen Munsbach, doch man tat sich schwerer als erwartet. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Aus dieser heraus kam Grevenmacher mit mehr Energie und erzielte nach 58 Minuten das Tor des Tages durch Kasongo-Ndijele. Munsbach hielt dagegen, doch es passierte nichts mehr. Durch diesen Sieg sprang Grevenmacher am Samstagabend vorübergehend auf Rang 1.

Nach einem langen Ball von Kramaric kam Mota (40.‘) vor dem Torwart an den Ball und netzte ein. Es gab wieder eine schnelle Reaktion der Hausherren, doch Jaquite (45.‘) scheiterte per Elfmeter. Die zweite Halbzeit verlief ruhiger, Sanem stürmte, doch Remich verteidigte stark und konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Das Spiel begann verheißungsvoll für die Moselaner, als Beaucal (11.‘) nach Vorarbeit von Ferro zur Führung traf. Sanem reagierte schnell und kam durch Mendes (18.‘) zum Ausgleich. Danach fing erst das Abtasten beider Mannschaften an, doch noch vor der Pause gingen die Gäste erneut in Führung.

Im letzten Training vor dem Spiel riss sich Tavares Duares dann zu allem Überfluss noch die Kreuzbänder. Hatten wir in Pfaffenthal z.B. auch kein Glück mit dem Unparteiischen, so war dies am Sonntag nicht der Fall. Es gibt aber Hoffnung, dass sich die Lage bald bessert. Oft verloren wir gegen die Teams unten aus der Tabelle und sahen gegen die, die weiter oben stehen, gut aus. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, zudem spielten wir gegen eine gute Itziger Elf, das möchte ich auch hervorheben.“ (Statement eingeholt von Paul Krier)

Nur eine Zeigerumdrehung später war es Santiago, der auf 3:0 stellte. Bereits zur Halbzeit war die Messe gelesen. Nach der Pause ging es weiter in eine Richtung und es wurde zur Perrey-Show. Mit zwei weiteren Treffer (65.‘ und 86.‘) erzielte er seinen persönlichen Dreierpack. Mit diesem Erfolg sprang Itzig in der Tabelle auf einen Nicht-Abstiegplatz.

Auch in Itzig kam es zu einem wichtigen Duell im Tabellenkeller und der Positivlauf der Heimelf hielt weiter an. Bereits nach 7 Minuten köpfte Ikwa die Blau-Weißen in Führung. Noch vor der Pause fiel der nächste Treffer als ausgerechnet der ehemalige Kayl-Tetinger Perrey (41.‘) die Führung durch ein direktes Freistoßtor verdoppelte.

Aus den Kabinen heraus waren es dann wieder die Hausherren, die den besseren Start fanden. Schnell nach Wiederanpfiff köpfte Sessegnon seine Farben wieder in Führung. Das Schlusslicht der Liga gab nicht auf und kam erneut zum Ausgleich, dieses Mal durch Djalo (55.‘). Der Ausgleich hielt nicht lange, denn Alves Oliveira (59.‘) konnte im Gewühl abstauben. Zum dritten Mal ging also Paffenthal in Führung.

Abstiegskampf pur hieß es bei der Begegnung Paffenthal gegen Berdorf-Consdorf. Es waren die Gastgeber die den besseren Start erwischten und durch N’Guessan N’Depo (24.‘) in Führung gingen. Der Tabellenletzte aus Berdorf-Consdorf reagierte und kam durch Defez (31.‘) zum schnellen Ausgleich. Mit diesem Resultat ging es auch in die Pause.

Das formschwächste Team der Liga musste zum Spitzenreiter Beles und es wurde schnell klar, dass für die Gäste nichts zu holen war. Bereits nach 3 Minuten erzielte Fostier per direktem Freistoß die Führung. In der 6. Minute gab es wieder Freistoß für die Hausherren, Fostier trat wieder an und verwandelte erneut. Ehleringen konnte sich vom frühen Rückstand nicht erholen und es war Desgranges (26.‘) der noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Die zweite Halbzeit verlief wie die erste, Beles blieb weiter tonangebend und Mendes machte es Fostier nach und traf auch doppelt (62.‘ und 71.‘). Kurz vor Abpfiff setzte Rebussi (89.‘) per Distanzschuss den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung. Beles holte sich die Spitzenposition wieder zurück während Ehleringen auf den unteren Relegationsrang fiel.

Echternach traf auf Absteiger Weiler und die Gäste waren von Anfang an das tonangebende Team. Es schien als hätte Echternach noch das Pokalspiel in den Knochen und davon profitierten die Gäste. Nach 14 Minuten erzielte Papadopoulos die Führung und Pantaleäo (32.‘) erhöhte noch vor der Pause. >> Abstimmung über den Spieler des Spiels Erst in der zweiten Halbzeit zeigte Echternach eine Reaktion und kam in der 52. Minute durch Imamovic zum Anschluss. In der 62. Minute stellte Weiler wieder auf den alten Vorsprung doch postwendend verkürzte Pereira (63.‘) wieder. Dies war das letzte Tor des Tages und es blieb beim Gästesieg.

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels In der ersten Halbzeit gab es kaum Torchancen. Zur zweiten Hälfte reagierte Mensdorf mit einem dreifachen Wechsel und hatte dann auch sofort durch Mukendi die riesige Gelegenheit auf die Führung. Mensdorf drückte weiter, doch es war die Mannschaft aus der Hauptstadt, die durch ein direktes Freistoßtor von Abbas (75.‘) in Führung ging. Nur wenig später hatte dann Mukendi den Ausgleich auf dem Fuße, doch aus 3 Metern traf er nur die Latte. Mensdorf rannte weiter an und Merl konterte. Vieira da Silva (86.‘) sorgte dann für die Entscheidung und Überraschung.