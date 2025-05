D1S2: Beles erstmals seit 1993 in der Ehrenpromotion!

Nach dem Sieg gegen Beles wollte Grevenmacher im zweiten von drei Heimspielen am Saisonende weiter Punkte sammeln, um sich noch den Platz zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu sichern. Die erste Hälfte war aber ein Albtraum für die Hausherren. Erst ging Echternach durch Pereira nach 31 Minuten in Führung, und zu allem Überfluss versagten Lahyani kurz vor der Pause (45.‘) die Nerven vom Elfmeterpunkt.

Auch in der zweiten Hälfte hielt die Gästeführung lange, doch dann kam es zur turbulenten Schlussphase der Heimelf. Kasongo-Ndijele glich die Partie (81.‘) aus. Es war der gleiche Spieler der per Doppelpack die Partie komplett drehte. Grevenmacher war auf einmal in Führung und es kam zu einer sehr langen Nachspielzeit an deren Ende Martins (90.‘+1 2) die Partie endgültig entschied. Mit diesem Erfolg stehen die Hausherren vorm letzten Spieltag (gegen den direkten Konkurrenten Mensdorf) auf dem Relegationsrang und halten eine eventuelle Entscheidung am grünen Tisch gegen denselben Gegner in der Hinterhand.

Restprogramme