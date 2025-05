D1S2: Ausschreitungen in Grevenmacher überschatten den 28.Spieltag

Während es für Junglinster und ihrem scheidenden Trainer für nichts mehr geht, braucht die Heimmannschaft aus Kayl-Tetingen noch jeden Punkt um sich irgendwie für die Relegation zu qualifizieren. Die Hausherren waren auch die bissigere Mannschaft in einem schwachen Spiel und gingen durch Rodrigues Duarte in Führung. Es war der gleiche Spieler der dann für die Entscheidung sorgte, als er seinen zweiten Treffer des Nachmittags erzielte. Mit diesem Sieg, und der zeitgleichen Niederlage von Ehleringen, trennen beide Mannschaften nur noch einen Punkt.

Ein Duell der Gegensätze gab es in Consdorf. Während die Hausherren bereits als Absteiger feststanden, mischten die Gäste aus Schengen noch im Aufstiegsrennen mit. Es dauerte keine 2 Minuten als der Favorit durch Khedda in Führung ging. Schengen blieb am Drücker und es war wieder Khedda (26.‘) der den Vorsprung verdoppelte. Bei warmen Temperaturen verflachte die Partie in der zweiten Halbzeit. In der Schlussphase hatte Schengen mehr Reserven als sein Gegner und nach Toren von RIdouane (84.‘) und Bali (90.‘) machten die Gäste noch was für die Tordifferenz. Mit dem Erfolg hat Schengen sogar noch Chancen auf den direkten Aufstieg.

Jean-Louis Geissler (Gästetorwart): „Wir haben uns auf die Begegnung auf die gleiche Art und Weise wie ein normales Spiel vorbereitet. Umso mehr, da wir die Punkte brauchen und etwas zu spielen haben. Das Ziel ist es, so hoch wie möglich in der Tabelle abzuschließen.“

Restprogramme

USBC: Junglinster (a), Merl (h)

Schengen: Munsbach (h), URB (a)

