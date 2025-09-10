D1S2: Aufsteiger stellt Leader auf die Probe

Mit vier Siegen aus vier Pflichtspielen – Pokal inbegriffen - kam Remich-Bous perfekt in die neue Saison. Am Mittwochabend bietet sich die realistische Gelegenheit, diese Serie gegen Sanem auszubauen. Dieselbe Bilanz wie die URB hat auch Leader Weiler vorzuweisen, das den guten Aufsteiger Kopstal aber nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Dennoch sollten die Yellow Boys leicht favorisiert sein.

Weiler-Trainer Sven Loscheider: „Wir sind gut gestartet, das will aber nichts heißen. Für uns ist es einfach wichtig, dass wir von Spiel zu Spiel unsere Leistung abrufen. Wir wissen, dass uns heute ein relativ robuster Gegner erwartet, der aber auch über verschiedene individuelle Qualitäten verfügt. Es im Prinzip wie in jedem Spiel, jeder kann jeden schlagen. Es ist wichtig, dass wir eine gewisse Kontinuität bekommen, in dem wir wie gesagt unsere Leistung abrufen und schauen, was dabei herauskommt.“

Die Rollen zwischen Absteiger Sandweiler und Aufsteiger Mertert-Wasserbillig dürften weniger klar verteilt sein, als es die Zugehörigkeit zu den Ligen der vergangenen Spielzeit vermuten lässt, beide haben jeweils erst einen Sieg verbuchen können. Es könnte entsprechend zu einer Begegnung mit offenem Ausgang kommen. Merl-Belair hat mit erst einem Punkt den Auftakt verpatzt und wird es gegen ein ebenfalls nicht ideal gestartetes Mensdorf schwer bekommen.