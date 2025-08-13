D1S2: am Wochenende beginnt die neue Saison!

Der Kreis der Teams, die um den Aufstieg mitspielen werden ist im Osten des Landes zu suchen. Dass der CS Grevenmacher einen neuen Versuch Richtung Ehrenpromotion unternehmen will, dürfte kein Geheimnis sein. Zwar wurde der Kader laut FuPa-Informationen ausgedünnt, mit Ryan Klapp konnte man aber einen Mann mit BGL-Ligue-Erfahrung holen. Die Konkurrenz sieht den CSG als den Topfavoriten auf den Aufstieg.

Sandweilers Nachbar Itzig strebt einen Platz im Tabellenmittelfeld an. Sollte man mit dem neuen Trainer Benny Reiter und Kontinuität im Mannschaftsgefüge die tolle Rückserie 24/25 bestätigen können, wird u.U. mehr drin sein als „nur“ ein Platz im Mittelfeld.

Absteiger gelten oft als Aufstiegskandidaten. Auf Sandweiler dürfte dies aber zur neuen Saison nicht zu treffen, zu stark musste der Kader umgekrempelt werden und Stützen wie Pupovac oder Valente musste man abgeben. Viele junge Spieler kamen ins Team von Trainer Del Col , der vorsichtig tief stapelt. Die USS könnte aber eine Überraschungstüte werden.

Weiler hat sich vernünftig mit erfahrenen Spielern z.B. aus der Ehrenpromotion verstärkt, hat aber ebenfalls Nachwuchs hochgezogen, so dass einem mit einem gesunden Mix eine bessere und vor allem stabilere Saison gelingen könnte als im Vorjahr - die Vorbereitungsspiele deuteten jedoch noch nicht darauf hin.

Wie gewohnt hält man sich in Schengen bedeckt, was Zielsetzungen angeht. Der Kader scheint weiterhin ausgeglichen zu sein, so dass man zumindest für das obere Drittel in Frage kommt. Der Abgang vor Tormaschine Correia könnte aber wehtun.

Vom Potenzial her und mit Blick auf die vergangene Saison kann man auch Mensdorf im Aufstiegsrennen erwarten. Der Kader wurde nur geringfügig angepasst, einige Stammspieler sind aber weg und ob sie adäquat ersetzt werden konnten, wird sich zeigen müssen. Kontinuität scheint aber das Stichwort zu sein.

Echternach schloss die vergangene Spielzeit auf einem guten 6.Tabellenplatz ab. Mit Thomas Berens konnte man einen Nachfolger für Georg Schanen holen, der weiß, wie man eine Mannschaft entwickeln kann. Man stapelt zwar tief und will so schnell wie möglich 40 Punkte holen und dann sehen, was weiter möglich sein wird. Sollte aber alles passen, ist ein Platz im oberen Drittel wieder drin.

Unter dem neuen Trainerduo Andy Reuter und Orlando Da Rocha könnte die Union Remich-Bous eine interessante Rolle spielen. Selber hielt man sich mit Angaben zwar bedeckt, doch Verpflichtungen wie die von Din Dervisevic oder Fabien Goncalves könnten die Abgänge von Stammkräften wie Mutamba oder Mbu Msasi kompensieren.

Was bleibt für die anderen Teams?

Junglinster hat mit Greg Molitor vom Ligakonkurrenten Munsbach einen neuen Trainer geholt, der mit einer gesunden Mischung aus erfahreneren und jungen Neuzugängen versuchen wird, die solide Vorarbeit aus der Saison 24-25 fortzusetzen.

Sanem geht in die schwere zweite Saison nach dem Aufstieg. Nach tollem Beginn vor Jahresfrist litt man nach dem Winter unter dem ungeplanten Abgang seines Trainergespanns. Man ist entsprechend vorsichtig geworden, um möchte zunächst den Klassenerhalt sicherstellen. Dafür setzt man im Kader auf Kontinuität.

Munsbach strebt unter seinem neuen Cheftrainer Thibaut Thonon einen einstelligen Tabellenplatz an. Der Kader wurde laut aktuellem Stand nur geringfügig angepasst, so dass die Zielsetzung auch aufgrund der vergangenen Saison durchaus realistisch erscheint.

Merl-Belair ließ sein Potenzial 2024/2025 nur zu Beginn aufblitzen, zu sehr schienen fehlende Erfahrung und vor allem außersportliche Probleme ein besseres Abschneiden unmöglich gemacht zu haben. Rui Pedro Reis ist zurück auf der Trainerbank und wird mit einem stark veränderten und viel breiter aufgestellten Kader versuchen, das Potenzial seines Teams auszuschöpfen. Ob das gelingt und wo das hinführen wird, ist z.Z. schwer absehbar.

Die vier Aufsteiger

Gleich vier Neulinge sind im 2.Bezirk der 1.Division zu finden, die jeweils unterschiedliche Ambitionen hegen. Kopstal möchte selber zum Überraschungsteam werden, aber vorrangig sind 35 Punkte das Ziel, wie uns Trainer Christophe Da Cruz erklärte.

Da Cruz: „Jeder wird jeden schlagen können“

„Ich möchte, dass wir uns in dieser Liga etablieren. Dafür müssen wir schnell 35 Punkte holen, was uns rechnerisch den Klassenerhalt ermöglichen sollte. Dann möchten wir uns in der Tabelle nach oben arbeiten und warum nicht die Top 6 anpeilen. Ich sehe eine ziemlich ausgeglichene Liga. Jeder wird jeden schlagen können. Es wird sicherlich in einigen Spielen Überraschungen geben, aber Grevenmacher bleibt für mich der große Favorit, da sie eine große Geschichte und ein größeres Budget haben als die anderen Teams. Mensdorf arbeitet ebenfalls gut und hat in den letzten Jahren gezeigt, dass sie guten Fußball spielen können.

Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison anfängt und wir gegen einige sehr gute Teams antreten können. Was meinen Kader betrifft, mussten wir einige Spieler abgeben, damit sie woanders Spielzeit bekommen. Trotz unseres Meistertitels im letzten Jahr war das Saisonende hektisch. Mit Hilfe meines Bruders Stéphane konnten wir die Positionen mit Spielern doppelt besetzen, die in höheren Ligen gespielt haben. Viele junge Talente werden von älteren umgeben, es ist eine tolle Mischung. Ich denke, dieses Jahr haben wir den stärksten Kader der Vereinsgeschichte und das Team wird bereit sein, dies in jedem Spiel auf dem Platz zu zeigen.“

Nach dem Aufstieg übernahm Yannick Leroy den Trainerposten in Bartringen von Sébastien Hoël. Man hat seinen Kader etwas breiter aufgestellt und den Klassenerhalt als Ziel angegeben. Bei der zu erwartenden Konkurrenz ist dieses als realistisch einzuschätzen.

Sacha Schneider konnte bereits in der Rückrunde der letzten Saison mit den 1.Herren von Mertert-Wasserbillig den Grundstein für die neue Spielzeit legen. Man schaffte den Aufstieg an der Sauermündung und dürfte mit einem laut FuPa-Informationen immer noch jungen Team versuchen, die Klasse zu halten.

Auch wenn wir den CS Oberkorn an dieser Stelle ganz zum Schluss aufzählen, heisst das nicht, dass der vierte Aufsteiger Kanonenfutter wäre. Im Gegenteil: die in der Breite sehr vergrößerte Mannschaft wird laut auf unserem Portal eingetragenem Ziel versuchen, sich weiterzuentwickeln. Mit dem Leistungsvermögen aus der Vorsaison wird man im Kampf um den Klassenerhalt eine ebenso wichtige Rolle spielen wie vermutlich viele andere Teams der Liga.

