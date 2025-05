Grevenmacher empfängt Leader Beles zu einem wegweisenden Topspiel – Foto: Guy Nennig

D1S2 – am Sonntag: ein Spitzenspiel und zwei Kellerduelle CSG (3.) empfängt Beles (1.), Itzig in Pfaffenthal zu Gast und Ehleringen trifft auf Merl

Pfaffenthal: kein neuer Moment Pfaffenthal und Itzig befinden sich trotz Platzierung im unteren Tabellendrittel seit Wochen in bestechender Form. Im Aufeinandertreffen am Sonntag geht es für Red Black darum, den Abstand auf die Relegation zu vergrössen. Gegner Itzig ist dagegen bereits gerettet. Bis zum redaktionellen Abschluss dieses Artikels am Donnerstag um 14:30 Uhr gab es noch keinen neuen Moment in Sachen eventueller Fusionspläne von Red Black mit der AS Luxemburg.