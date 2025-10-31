D1S2: am Freitag steigt das nächste Spitzenspiel für den CSG

Mensdorf (5., 18 Punkte) empfängt Bartringen (12., 10) am Freitag in der Favoritenrolle. Das interessantere Spiel an diesem Abend wird aber in Weiler stattfinden: dort gastiert der Tabellenzweite Grevenmacher (25) beim Dritten (23) und bestreitet sein zweites Spitzenspiel binnen weniger als einer Woche. Die Erfahrung dürfte das große Plus des CSG sein und trotz der Niederlage am 10.Spieltag spricht auch der Trend leicht für die Moselaner in einem insgesamt aber als offen anzusehenden Spiel. Am Sonntag stehen sich dann Mertert-Wasserbillig (7., 13) und Itzig (4., 20) in einer für die kommenden Wochen durchaus wegweisenden Begegnung gegenüber. Kommt Itzig ganz oben heran oder kann die UMW zu ihren Gästen aufschließen?

Echternach begrüßt Kopstal auf seinem Kunstrasen. Einmal mehr müssen die Gäste ihr Heimrecht aufgrund der Platzprobleme auf ihrer heimischen Anlage tauschen. Nichtsdestotrotz dürften sie nach zwei Siegen am Stück als Favorit beim Schlusslicht antreten. Sanem hat Schengen zu einer weiteren richtungsweisenden Partie zu Gast. Nur 3 Punkte trennen den Tabellenachten vom Gastgeber, der auf Rang 15 rangiert. Beide haben zuletzt dreimal in Folge verloren. Wie Schengen diesen Trend umkehren kann wollten wir von Trainer Fabien Matagne wissen.