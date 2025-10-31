D1S2: am Freitag steigt das nächste Spitzenspiel für den CSG

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Mensdorf (5., 18 Punkte) empfängt Bartringen (12., 10) am Freitag in der Favoritenrolle. Das interessantere Spiel an diesem Abend wird aber in Weiler stattfinden: dort gastiert der Tabellenzweite Grevenmacher (25) beim Dritten (23) und bestreitet sein zweites Spitzenspiel binnen weniger als einer Woche. Die Erfahrung dürfte das große Plus des CSG sein und trotz der Niederlage am 10.Spieltag spricht auch der Trend leicht für die Moselaner in einem insgesamt aber als offen anzusehenden Spiel. Am Sonntag stehen sich dann Mertert-Wasserbillig (7., 13) und Itzig (4., 20) in einer für die kommenden Wochen durchaus wegweisenden Begegnung gegenüber. Kommt Itzig ganz oben heran oder kann die UMW zu ihren Gästen aufschließen?
Echternach begrüßt Kopstal auf seinem Kunstrasen. Einmal mehr müssen die Gäste ihr Heimrecht aufgrund der Platzprobleme auf ihrer heimischen Anlage tauschen. Nichtsdestotrotz dürften sie nach zwei Siegen am Stück als Favorit beim Schlusslicht antreten. Sanem hat Schengen zu einer weiteren richtungsweisenden Partie zu Gast. Nur 3 Punkte trennen den Tabellenachten vom Gastgeber, der auf Rang 15 rangiert. Beide haben zuletzt dreimal in Folge verloren. Wie Schengen diesen Trend umkehren kann wollten wir von Trainer Fabien Matagne wissen.
„Sechs-Punkte-Spiele gibt es nicht (Lachen). Es ist aber ein Spiel zwischen zwei der schwächsten Abwehrreihen dieser Meisterschaft, das ist klar! Für müssen in der Defensive konzentrierter sein, um Fehler zu vermeiden, die dazu führen, dass wir uns zu viele Gegentore fangen. Ich bin aber zuversichtlich, da wir es auch geschafft haben, in zehn Spielen 21 Treffer zu erzielen.“
Leader Remich-Bous reitet weiterhin auf einer perfekten Welle, welche gegen den Tabellen-13. Junglinster nicht gefährdet sein dürfte, trotz verbesserter Ergebnisse beim FC Jeunesse. Sandweiler und Munsbach kämpfen in einem vermutlich offenen Spiel um wichtige Punkte mit Blick nach unten. Dorthin müssen auch Merl und Gegner CSO schauen, trotz ihrer aktuellen Platzierungen in einer sehr engen unteren Tabellenhälfte.
