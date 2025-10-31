 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Der CSG gastiert am Freitagabend in Weiler
Der CSG gastiert am Freitagabend in Weiler – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D1S2: am Freitag steigt das nächste Spitzenspiel für den CSG

Grevenmacher (2.) in Weiler (3.) zu Gast, wegweisende Partien in Wasserbillig und Merl

Mensdorf (5., 18 Punkte) empfängt Bartringen (12., 10) am Freitag in der Favoritenrolle. Das interessantere Spiel an diesem Abend wird aber in Weiler stattfinden: dort gastiert der Tabellenzweite Grevenmacher (25) beim Dritten (23) und bestreitet sein zweites Spitzenspiel binnen weniger als einer Woche. Die Erfahrung dürfte das große Plus des CSG sein und trotz der Niederlage am 10.Spieltag spricht auch der Trend leicht für die Moselaner in einem insgesamt aber als offen anzusehenden Spiel. Am Sonntag stehen sich dann Mertert-Wasserbillig (7., 13) und Itzig (4., 20) in einer für die kommenden Wochen durchaus wegweisenden Begegnung gegenüber. Kommt Itzig ganz oben heran oder kann die UMW zu ihren Gästen aufschließen?

Echternach begrüßt Kopstal auf seinem Kunstrasen. Einmal mehr müssen die Gäste ihr Heimrecht aufgrund der Platzprobleme auf ihrer heimischen Anlage tauschen. Nichtsdestotrotz dürften sie nach zwei Siegen am Stück als Favorit beim Schlusslicht antreten. Sanem hat Schengen zu einer weiteren richtungsweisenden Partie zu Gast. Nur 3 Punkte trennen den Tabellenachten vom Gastgeber, der auf Rang 15 rangiert. Beide haben zuletzt dreimal in Folge verloren. Wie Schengen diesen Trend umkehren kann wollten wir von Trainer Fabien Matagne wissen.

Matagne: „ein Spiel zwischen zwei der schwächsten Abwehrreihen“

„Sechs-Punkte-Spiele gibt es nicht (Lachen). Es ist aber ein Spiel zwischen zwei der schwächsten Abwehrreihen dieser Meisterschaft, das ist klar! Für müssen in der Defensive konzentrierter sein, um Fehler zu vermeiden, die dazu führen, dass wir uns zu viele Gegentore fangen. Ich bin aber zuversichtlich, da wir es auch geschafft haben, in zehn Spielen 21 Treffer zu erzielen.“

Leader Remich-Bous reitet weiterhin auf einer perfekten Welle, welche gegen den Tabellen-13. Junglinster nicht gefährdet sein dürfte, trotz verbesserter Ergebnisse beim FC Jeunesse. Sandweiler und Munsbach kämpfen in einem vermutlich offenen Spiel um wichtige Punkte mit Blick nach unten. Dorthin müssen auch Merl und Gegner CSO schauen, trotz ihrer aktuellen Platzierungen in einer sehr engen unteren Tabellenhälfte.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
20:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Heute, 20:00 Uhr
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
20:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Am Sonntag

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
CS Sanem
CS SanemSanem
FC Schengen
FC SchengenSchengen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

