D1S2: alle Augen blicken Richtung Osten URB zum Topspiel in Wormeldingen zu Gast +++ Duell der Aufsteiger in Remerschen +++ wichtiges Mensdorf - UMW

Komplett gegensätzliche Formkurven treffen beim Spiel Sanem – Cebra aufeinander. Begann die Saison für Cebra gut, so wartet man mittlerweile seit Mitte September auf einen Sieg in der Meisterschaft, Sanem arbeitete sich zuletzt etwas nach vorne. Am Sonntag wird sich zeigen, ob sich die Trends fortsetzen oder eben nicht. Mit Sandweiler und Beles sind ebenfalls zwei Teams mit guten Saisonbeginn im Tabellenmittelfeld unterwegs, doch für die Gäste müsste so langsam wieder ein Sieg her, möchte man nach ebenfalls gutem Start als Aufsteiger in die Spielzeit sich nicht bald im Abstiegskampf wiederfinden. Mit Schengen und Merl-Belair messen sich die zwei anderen Aufsteiger im direkten Vergleich, Vorteile dürften die Moselaner genießen, denn wer Fola Angst einjagen kann, wird vor dem Red Star kaum haltmachen.

Ein weiteres interessantes Duell im Osten findet in Mensdorf statt, wo Schlusslicht Mertert-Wasserbillig zu Gast sein wird. Befindet sich der FC Syra u.a. auch mit starken Leistungen im Pokal im Aufwind, so wird die Lage bei der UMW zusehends kritisch und der erste Saisonsieg, so unwahrscheinlich ein solcher auch erscheinen mag, würde dem Fusionsverein aus der Grenzgemeinde ungemein guttun. Wie man einen solchen aber schaffen soll, steht auf einem anderen Blatt. Mindestens ein Konkurrent von Mertert-Wasserbillig wird nämlich sicher punkten, denn mit der US Esch (13.) und Itzig (15.) treffen zwei Kellerkinder direkt aufeinander, dies in einer Partie, die vom Leistungsvermögen und den Qualitäten der Teams offen scheint, da beide bislang hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind.

In Pfaffenthal hat man sich im Pokal gegen Hesperingen beachtlich aus der Affäre gezogen und wird entsprechend auch den Spitzenreiter aus Walferdingen nicht fürchten, welcher dennoch als Favorit in dieses kleine Derby im Alzette-Tal gehen wird. Das Topspiel des Wochenendes wird aber auf der „Wormer Koeppchen“ gespielt, bzw. in Dreiborn, wo der Tabellendritte den Vierten, nämlich die Union Remich-Bous, zu einem weiteren Derby empfängt. Vom Kader her dürften die Hausherren im Vorteil sein, doch die URB machte im bisherigen Saisonverlauf eine gute Figur und wird dem Mosel-Rivalen auf den Zahn fühlen.

„Das Derby schlechthin für uns“

„Mit Ausnahme des gesperrten Bryan Pauly sind alle Mann an Bord“ wusste URB-Stürmer Christophe Maio gegenüber FuPa zu berichten. „Dies tut zwar weh, doch wir verfügen in der Offensive über so viel Potenzial, dass wir gut auf diesen Ausfall reagieren können. Die Leichtverletzten durften sich eine Woche lang erholen und so ist ansonsten wieder jeder mit dabei. Wir brennen alle auf dieses Spiel, da es das Derby schlechthin für uns ist. Sie mögen uns nicht, wir mögen sie nicht“ so ein lachender Maio weiter. „Es ist durchaus eine richtige Rivalität. Ich denke aber, dass es richtig schwer für uns wird, auch aufgrund des kleinen, rutschigen Kunstrasenplatzes. Sie sind gewohnt darauf zu spielen, uns liegen die großen Plätzer besser. Ich denke dennoch, dass wir auch dort mit unserem Spielstil gut klarkommen werden.“

Schließlich trifft mit Bartringen ein Aufstiegskandidat der vergangenen Saison als aktueller Drittletzter auf eine aufstrebende Union 05 Kayl-Tetingen, die aufgrund der zuletzt erzielten Ergebnisse mit den besseren Karten in das Gastspiel beim FC Sporting gehen dürfte.