D1S2: Abstiegskampf pur in Munsbach und Oberkorn

Munsbach trifft auf Nachbarclub Sandweiler – Foto: Frank Gabel

Ist bei Bartringen die Luft raus? Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen und mittlerweile 14 Zählern Rückstand auf Rang 2 empfängt man am Sonntag ein Mensdorf, das als Tabellenvierter durchaus noch Chancen auf den begehrten oberen Relegationsplatz hat. Der Trend spricht klar zugunsten der Gäste. Itzig ist voll in der Verlosung um den erwähnten 2.Tabellenplatz. Am 25.Spieltag empfängt man Mertert-Wasserbillig, das eine Reihe wenig konstanter Ergebnisse hinter sich hat, in der Favoritenrolle. Mit nur einem bzw. drei Punkten Vorsprung vor der Abstiegsrelegation stehen sich Kopstal (11., 27) und Echternach (9., 29) gegenüber. Der Trend legt ein offenes Spiel nahe. Die Ansetzung zwischen Schengen (8., 30) und Sanem ist vor allem für die Gastgeber trügerisch, da man nur einen knappen Vorsprung vor Platz 13 hat. Immerhin hat man mit 4 Punkten aus den letzten zwei Begegnungen die Talsohle offensichtlich durchschritten.

Junglinster konnte seinen Negativtrend auch nach einem Trainerwechsel nicht stoppen und befindet sich in großen Nöten. In dieser schwierigen Phase kommt jetzt ausgerechnet Spitzenreiter Remich-Bous, der aber noch auf zwei Hochzeiten tanzt und mit Blick auf die zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen mit seinem Personal haushalten muss. Dennoch ist es schwer absehbar, wie der Vorletzter dem Leader Paroli bieten soll. Grevenmacher fehlt es weiter an Konstanz. Zuhause gegen Weiler sollte die Erfahrung für den CSG sprechen, doch in diesem nominellen Spitzenspiel steht man unter Druck, da man von Itzig gejagt wird.