 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

D1S2: Abstiegskampf pur in Munsbach und Oberkorn

Schengen – Sanem ebenfalls von Bedeutung, Leader Remich-Bous in Junglinster favorisiert, Verfolger CSG gegen Weiler vor Härtetest

von Paul Krier · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser
Munsbach trifft auf Nachbarclub Sandweiler
Munsbach trifft auf Nachbarclub Sandweiler – Foto: Frank Gabel

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Sandweiler
Grevenmacher
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Ist bei Bartringen die Luft raus? Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen und mittlerweile 14 Zählern Rückstand auf Rang 2 empfängt man am Sonntag ein Mensdorf, das als Tabellenvierter durchaus noch Chancen auf den begehrten oberen Relegationsplatz hat. Der Trend spricht klar zugunsten der Gäste. Itzig ist voll in der Verlosung um den erwähnten 2.Tabellenplatz. Am 25.Spieltag empfängt man Mertert-Wasserbillig, das eine Reihe wenig konstanter Ergebnisse hinter sich hat, in der Favoritenrolle. Mit nur einem bzw. drei Punkten Vorsprung vor der Abstiegsrelegation stehen sich Kopstal (11., 27) und Echternach (9., 29) gegenüber. Der Trend legt ein offenes Spiel nahe. Die Ansetzung zwischen Schengen (8., 30) und Sanem ist vor allem für die Gastgeber trügerisch, da man nur einen knappen Vorsprung vor Platz 13 hat. Immerhin hat man mit 4 Punkten aus den letzten zwei Begegnungen die Talsohle offensichtlich durchschritten.

Junglinster konnte seinen Negativtrend auch nach einem Trainerwechsel nicht stoppen und befindet sich in großen Nöten. In dieser schwierigen Phase kommt jetzt ausgerechnet Spitzenreiter Remich-Bous, der aber noch auf zwei Hochzeiten tanzt und mit Blick auf die zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen mit seinem Personal haushalten muss. Dennoch ist es schwer absehbar, wie der Vorletzter dem Leader Paroli bieten soll. Grevenmacher fehlt es weiter an Konstanz. Zuhause gegen Weiler sollte die Erfahrung für den CSG sprechen, doch in diesem nominellen Spitzenspiel steht man unter Druck, da man von Itzig gejagt wird.

Der Fokus richtet sich mit zwei absoluten Kellerduellen aber am Wochenende an das untere Ende der Tabelle. Munsbach (13., 26 Punkte) empfängt den Tabellennachbarn als auch Rivalen aus der Nachbargemeinde, Sandweiler, zu einem echten Sechs-Punkte-Spiel. Sandweilers Trend verlief zusehends positiv, doch auch Munsbach war zuletzt nicht schlecht unterwegs – es könnte entsprechend zu einem heißen Tanz kommen. Dies dürfte in Oberkorn nicht anders sein, wo der CSO als Tabellenletzter auf Merl-Belair trifft, das nur ein Pünktchen über dem Strich liegt. Der Druck ist auf beiden Seiten groß, doch bei den Gastgeber dürfte er einen Tick stärker sein, da man im Falle einer Niederlage u.U. den 14.Platz in noch weitere Ferne rücken sehen könnte.

Am Sonntag

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
CS Oberkorn
CS OberkornCSO
FC Red Star Merl-Belair
FC Red Star Merl-BelairMerl
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Munsbach 1946
FC Munsbach 1946Munsbach
US Sandweiler
US SandweilerSandweiler
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
CS Grevenmacher
CS GrevenmacherGrevenmacher
FC Yellow Boys Weiler-zum-Turm
FC Yellow Boys Weiler-zum-TurmWeiler
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Junglinster
FC Jeunesse JunglinsterJunglinster
Union Remich-Bous
Union Remich-BousRemich
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Schengen
FC SchengenSchengen
CS Sanem
CS SanemSanem
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
Daring Echternach
Daring EchternachEchternach
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Itzig
FC Blo-Wäiss ItzigItzig
Union Mertert-Wasserbillig
Union Mertert-WasserbilligMertert-W.
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
Sporting Bartringen
Sporting BartringenBartringen
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

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