D1S2: Abstiegskampf dominiert vorletzten Spieltag Fernduell um Platz 2 ist noch offen, gleich drei Spiele mit direktem Einfluss auf die Gefahrenzone von Paul Krier · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Schengen (l.) spielt noch um Punkte im Abstiegskampf, Itzig (r.) um den Aufstieg – Foto: Frank Gabel

Mertert-Wasserbillig steckt tief im Abstiegssog. Noch ist alles drin, vom direkten Abstieg über die Relegation bis zum direkten Klassenerhalt. Dafür muss aber am Sonntag ein Heimsieg gegen Kopstal her, das mittlerweile gerettet ist. Es wird kein einfaches Unterfangen gegen ein Team, das 10 Punkte aus den letzten vier Partien holen konnte. Lascak: „vertraue auf die vorhandene Qualität“ UMW-Trainer Jeff Lascak: „Ich glaube an die Jungs und sie glauben auch an sich selber. Das sehe ich bei jedem Training. Leider bekommen sie das Sonntags nicht immer auf den Platz, was unter der Woche gearbeitet wurde. Das liegt daran, dass wir viele junge Spieler im Kader haben und wenn es darauf ankommt, ist ihre Anspannung zu groß. In den vergangenen Partien waren wir nicht so schlecht, auch nicht letzten Sonntag, als wir eigentlich 2:2 spielen müssen, doch vorne das entscheidende Tor nicht machen.