D1S2: Abstiegskampf dominiert vorletzten Spieltag

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Mertert-Wasserbillig steckt tief im Abstiegssog. Noch ist alles drin, vom direkten Abstieg über die Relegation bis zum direkten Klassenerhalt. Dafür muss aber am Sonntag ein Heimsieg gegen Kopstal her, das mittlerweile gerettet ist. Es wird kein einfaches Unterfangen gegen ein Team, das 10 Punkte aus den letzten vier Partien holen konnte.
UMW-Trainer Jeff Lascak: „Ich glaube an die Jungs und sie glauben auch an sich selber. Das sehe ich bei jedem Training. Leider bekommen sie das Sonntags nicht immer auf den Platz, was unter der Woche gearbeitet wurde. Das liegt daran, dass wir viele junge Spieler im Kader haben und wenn es darauf ankommt, ist ihre Anspannung zu groß. In den vergangenen Partien waren wir nicht so schlecht, auch nicht letzten Sonntag, als wir eigentlich 2:2 spielen müssen, doch vorne das entscheidende Tor nicht machen.
Vorne läuft es nicht gut genug und hinten machen wir es den Gegnern zu leicht. Wir betreiben vorne einen zu großen Aufwand, ohne zu treffen und kassieren hinten oft Gegentore aufgrund individueller Fehler. Jetzt ist der Moment gekommen, um unsere Chancen zu nutzen, um endlich einmal mit 1:0 in Führung zu gehen. Ich bin guten Mutes und vertraue auf die vorhandene Qualität. Kein Gegner wird dir aber helfen. Immerhin haben wir es noch selber in der Hand, doch irgendwann müssen wir dafür auch anfangen, wieder zu punkten.“
Mensdorf und Sanem werden die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden, dieses Duell hat aber nur noch statistischen Wert. Dies gilt eigentlich auch für Bartringen – Remich-Bous. Die als Aufsteiger feststehende URB kann aber bereits für das Endspiel der „Coupe FLF“ proben. Mehr auf dem Spiel steht im Duell der Nachbarclubs Itzig und Weiler. Die Gastgeber sind immer noch im Rennen um den oberen Relegationsplatz. Will man das auch vor dem letzten Spieltag noch sein, ist ein Heimsieg Pflicht.
Wiederum Abstiegskampf pur heißt es beim Sechs-Punkte-Duell der Tabellennachbarn Echternach (12., 30 Punkte) und Sandweiler (13., 29). Nach 4 Zählern aus den letzten beiden Spielen lässt die Formtabelle leichte Vorteile auf Seiten der Gäste erahnen. Auch Schengen (9., 34) ist noch nicht durch, genau wie seine Gäste aus Merl (11., 31). Beide konnten zuletzt einen Negativtrend beenden, es könnte zu einem offenen Spiel kommen.
Schlusslicht Junglinster (24 P.) ist gegen Munsbach (10., 33) zum Siegen verdammt, möchte man seine Chancen auf den Klassenerhalt über die Relegation noch aufrechterhalten. Der Vorletzte CS Oberkorn (15., 27) hat mit dem Tabellenzweiten CS Grevenmacher eine äusserst schwere Aufgabe zu bewältigen, da die Gäste einen Sieg brauchen, wollen sie Platz 2 sicher verteidigen.
Am Sonntag
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