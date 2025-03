D1S1: zwei Derbys stehen im Fokus

Lorentzweiler-Trainer Alain Thunus warnte bereits zu Beginn der Woche gegenüber FuPa vor dem unbequemen Gastspiel in Hosingen: „Wir werden mit dem nötigen Respekt in das Spiel in Hosingen gehen. Wir werden versuchen, das Maximum herauszuschlagen“. Er war sich sehr wohl bewusst, dass der FCASH nach zwei Siegen in Serie und 9 Punkten aus den letzten fünf Spielen auf dem Vormarsch ist und nicht unterschätzt werden darf. Denn der Leader möchte keinesfalls und ohne Not seinen 1.Platz in Gefahr bringen. Andere Sorgen kennt Erpeldingen, das Nachbar Bastendorf zu einem wichtigen und offenen Spiel um Punkte um den Klassenerhalt empfängt. In Kehlen kommt es zu einem weiteren Derby, dort ist nämlich Aufsteiger Alliance Äischdall zu Gast und steht vor dem schweren Los, nach vier Niederlagen bei nur einem Sieg aus fünf Partien gegen die zweitstärkste Mannschaft der vergangenen Wochen antreten zu müssen.

Medernach stellt ein Schieren auf den Prüfstein, das sich vor Wochenfrist vom Vorletzten Steinfort überraschen ließ und somit den Anschluss nach ganz oben vorerst ad acta legen musste. Möchte man sich Resthoffnungen auf Platz 2 erhalten, sollte ein weiterer Patzer vermieden werden, was aber gegen den Verein vom „bloen Eck“ alles andere als leicht sein wird. Steinfort wird gegen Useldingen die nicht unrealistische Chance bekommen seinen Sieg vom 21.Spieltag zu bestätigen und damit weiter Boden gut zu machen. Diekirch liegt bereits 10 Punkte hinter dem 2.Rang. Will man ebenfalls noch Hoffnungen auf den Aufstieg behalten, ist ein Sieg in Koerich Pflicht, aber keinesfalls ein Selbstläufer.