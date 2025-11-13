D1S1: zwei Derbys im Fokus

Das Nordderby zwischen Hosingen und Norden dürfte weniger im Zeichen der Siege der beiden Teams am vergangenen Spieltag in der Liga denn der Niederlagen bei unterklassigen Gegnern im Pokal stehen. Hosingens Trainer Pattison forderte am Montag gegenüber FuPa , dass seine Mannschaft im Derby ein anderes Gesicht zeigen müsse als bei der Pokalniederlage in Gasperich . Noch ohne Heimsieg empfängt Gilsdorf Useldingen zuhause und hoffte dabei endlich einen Dreier „um Krottepull“ holen zu können, zumal die Formkurve im Prinzip für die Gastgeber spricht.

Schieren und noch in einem höheren Maße seine Gäste aus Diekirch spielen am Sonntag um wichtige Punkte mit Blick nach oben, dies in einer Partie mit ungewissem Ausgang. Im Tabellenmittelfeld kann man sich zwischen Medernach, das am Mittwoch sein Nachholspiel beim Vorletzten Bastendorf knapp gewinnen konnte (s.u.), und Koerich eine weitere offene Begegnung erwarten. Leader Beggen wird gegen jenes Bastendorf trotz einer Niederlage im Gipfeltreffen vor zwei Wochen an der Favoritenrolle nicht vorbeikommen.

Das zweite Derby des 12.Spieltages steigt im Westen, genauer gesagt in Hobscheid, wo Kehlen zu Gast sein wird. Die gastgebende Alliance Äischdall mit nur einem und Kehlen mit nur zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen lassen Verbesserungspotenzial erkennen, die Gäste sollte dennoch leicht favorisiert sein. Ein Derby kennt jedoch stets seine eigenen Gesetze. Wie Kehlen diese durchaus richtungsweisende Partie angehen will, wollten wir von Trainer Fabio Gaspar wissen.

„Das Wort Konstanz steht bei uns groß im Raum. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren bereits ein Problem in Kehlen gewesen. Auch in dieser Saison spiegelt sich das etwas in den Ergebnissen wider. Es ist nicht immer ganz offensichtlich, eine Mannschaft im Verlauf einer Spielzeit zu übernehmen. Ich fand, dass wir während den ersten sechs Spielen am Kommen waren, die Ergebnisse waren da und wir holten unsere Punkte. Dazwischen gab es auch schwierige Spiele und weniger gute Phasen, doch ich fand, dass wir auf einem guten Weg waren. Gegen Gilsdorf und in Harlingen im Pokal hatten wir jedoch zwei Partien, die nicht gut waren und die auch meinen Ansprüchen sowie denen des Clubs und der Mannschaft selber nicht gerecht wurden. Das ist durch zu viel große Schwankungen zu erklären. Personell hatten wir ein paar Engpässe, dies soll aber keine Entschuldigung sein.

Der Kader hat nämlich genug Qualität, um konstanter zu sein. Bei den zwei erwähnten Gegnern kam es auf die Mentalität an und die war zweimal nicht präsent. Das Derby bei Äischdall, die mit dem Rücken zur Wand stehen, ist natürlich ein brutal schweres Spiel. Wir müssen versuchen, die Kurve zu bekommen, um nicht in Gegenden zu rutschen, in die wir nicht geraten wollten. Wir müssen weiterarbeiten, zusammenrücken und unsere Punkte nach und nach sammeln, um wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Es muss versucht werden, die Ideen des Trainerstabs umzusetzen und Sonntags bereit zu sein. Es reicht nicht, nur miteinander zu reden. Es müssen Tatsachen auf den Tisch kommen. Ich bin aber immer noch zuversichtlich, dass wir die Kurve bekommen.

Verletzungsbedingt fallen aber für Sonntag ein paar Spieler aus. Wir müssen wieder Selbstvertrauen bekommen und die Spieler müssen sich wieder wohlfühlen. Ich hoffe, in der Wintervorbereitung dann in Ruhe arbeiten zu können, um der Mannschaft unsere Ideen vermitteln zu können. Mit einer vernünftigen Vorbereitung sollten wir in der zweiten Runde dann voll angreifen. Wir wissen alle, dass es in der 1.Division schnell hoch aber auch schnell runter gehen kann. Wir müssen wie gesagt mehr Konstanz reinbringen um an jedem Wochenende für den nächsten Gegner bereit zu sein. Kehlen ist eine interessante Herausforderung, es steht aber noch viel Arbeit vor der Tür.“

Der aktuelle Tabellendritte Mertzig wird sich gegen Aufsteiger Fels (12.) die Chance nicht nehmen lassen wollen, den Druck auf das Spitzenduo aufrechtzuerhalten oder gar auszubauen. Minerva Lintgen wird im Duell der Aufsteiger gegen die rote Laterne aus Wintger favorisiert sein.

