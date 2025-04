D1S1: wichtige Siege für Hosingen und Erpeldingen

Dazu kam ein Abseitstor und ein Freistoß von ihm an die Latte. Auch nach dem verschossenen Elfmeter ließen wir den Kopf nicht hängen und blieben weiterhin die gefährlichere Mannschaft. Nach einem schönen Kopfballtor durch einen Freistoß von der Seitenlinie gingen wir hochverdient in Führung. Dann gab es noch einen Freistoß von mir, der ebenfalls an die Latte ging und der meiner Meinung nach klar hinter der Linie war, aber das Schiedsrichtertrio sah das anders. Am Ende machte Bastendorf mehr Druck, ohne wirklich gefährlich zu werden. Es war ein äußerst wichtiger und meiner Meinung nach verdienter Sieg.

Im spannenden Duell zwischen Bastendorf und Hosingen setzte sich die Gastmannschaft knapp durch. Nach einer torlosen 1.Hälfte vergab Mmaee einen Elfmeter für Hosingen (62.'), doch nur 5 Minuten später erlöste De Sousa die Gäste mit einem Kopfballtor nach Assist von Schroeder. Damit nahm Hosingen die 3 sehr wichtigen Punkte mit nach Hause und verlässt die direkte Gefahrenzone. Vorlagengeber Basti Schroeder vom FC AS Hosingen gegenüber FuPa: „Für uns war es extrem wichtig, nach den letzten beiden Spielen gegen Lorentzweiler und am Mittwoch im Pokal gegen Useldingen, als wir zweimal äußerst unglücklich verloren haben, Punkte zu holen. Spielerisch war dort zweimal mehr drin, doch wir hatten Pech. Gestern war der Platz sehr schwer zu bespielen und es war überwiegend ein Kampfspiel, bei dem es fast nur darum ging, den zweiten Ball zu gewinnen. Meiner Meinung nach haben wir es wirklich gut gemacht, vor allem dank Jack (d.Red. Mmaee). Wir hatten drei hundertprozentige Chancen, die wir nicht genutzt haben.

Kurz vor der Halbzeit machte Momo seinen Doppelpack perfekt und erzielte das 0:3, erneut vorbereitet von Martins. Nach der Pause legte Huskic in der 55.' zum 0:4 nach, nachdem er von Borges Furtado bedient wurde. Schließlich setzte Martins bereits in der 59.' den Schlusspunkt mit dem fünften Tor, erneut nach Vorarbeit von Borges Furtado.

Im Spiel der Gegensätze zwischen Schlusslicht Vianden und Leader Lorentzweiler dominierte der Gast klar und gewann mit 5:0. Das erste Tor fiel schon in der 12. Minute, als Rodrigues Afonso nach einer Vorlage von Martins traf (0:1). In der 31.' erhöhte Jazez Momo auf 0:2, nachdem Moreno Tavares ihm den Ball zuspielte.

Kurz nach diesem Tor flog Lokalspieler Kane Ly nach einem übermotivierten Foulspiel im Mittelfeld mit gelb-rot vom Platz (38.‘). In Unterzahl gelang den Hausherren nach einer knappen Stunde das vorentscheidende 4:1 nach einem verhängnisvollen Kehlener Ballverlust im Mittelfeld (58.‘ De Borba Da Silva Caixado). Nach Buccis Treffers zum 4:2 (69.‘) blieb Kehlen eigentlich noch genug Zeit, um zurückzukommen, doch man vergab haufenweise Großchancen, so dass es beim 4:2 für Schieren bleiben sollte.

Im torreichsten Spiel des Wochenendes im 1.Bezirk der 1.Division standen sich Schieren und Kehlen gegenüber. Boa Morte Leal traf früh nach einem schnell ausgeführten Freistoß in die Tiefe mit seinem erstem Saisontor zum 1:0 (6.‘). Kehlens Antwort ließ nicht lange auf sich warten: nach Kurzpassspiel tauchte Camilo vor dem Schierener Keeper auf und ließ diesem keine Chance (1:1, 11.‘). Nach einer halben Stunde sorgte ein Doppelpack der Gastgeber für die erneute Führung. In der 31.‘ gelang De Borba Da Silva Caixado das 2:1, 5 Minuten später legte Pereira De Sousa das 3:1 nach (36.‘).

Nach ausgeglichener Anfangsphase beantwortete Erpeldingens Weber eine kurz zuvor ausgelassene Doppelchance von Äischdall nach einem Konter per Kopfballtor zum 0:1 (33.‘). Kurz nach Wiederanpfiff vergab Bale die dicke Chance auf den Ausgleich. Die Gastgeber arbeiteten in dieser Phase fleißig am 1:1, ohne aber zu treffen. So kam es, dass ein zunächst geklärter Konter von Erpeldingen zu Magalhaes da Graça kam, der eine Flanke schlug, die Dammicco zum 0:2 und damit zur Entscheidung verwertete (77.‘).

Mitte der 1.Hälfte hatte Useldingen zwei gute Chancen auf die Führung, scheiterte aber am Medernacher Keeper oder war zu ungenau im Abschluss. Ein Handelfmeter führte kurz darauf zum 0:1 (32.' Coqu), mit welchem die Seiten getauscht wurden. Die kleinliche Gangart des Unparteiischen zog so viele Verwarnungen nach sich, dass Platzverweise fast nicht mehr zu vermeiden waren. Useldingens Louge war der erste, der vorzeitig vom Feld musste (64.'), eine gute Viertelstunde später folgte ihm sein Spielkamerad Tahirsylaj (81.'). Gegen neun Mann erhöhte Medernachas Courbera auf 0:2 (84.'), nach welchem Sabotic (Useldingen) wegen Meckerns glatt rot sah (84.'). Mit 8 gegen 11 (!) kamen die Hausherren tatsächlich noch zum Anschlusstor, als Medernachs Kaba Ntangu nach einer Ecke ins eigene Tor köpfte (1:2, 88.'). Am Gästesieg sollte sich aber nichts mehr ändern.

In der 20.Minute brachte Da Silva die Hausherren mit 1:0 in Führung. Steinfort glich in der 66.' durch Dragolovcanin aus, der nach Assist von Sampaio Moreira Mendes traf (1:1). Doch nur 7 Minuten später sorgte ein Eigentor der Gästeabwehr für die erneute Führung der Young Boys (2:1, 73.'). In der 81.' stellte Lopes schließlich den Endstand von 3:1 her, nachdem er eine Vorarbeit von Costa Cunha Oliveira verwertete.

In Weiswampach standen vor der Pause gegen Koerich beide Torhüter im Mittelpunkt, die ihre Kästen alle beide sauber halten konnte. Norden 02 ging kurz nach Wiederbeginn durch einen von Christian Jans verwandelten Elfmeter zwar in Führung (1:0, 48.'), doch den Gästen gelang der zeitnahe Ausgleich durch Greg Useldinger, der eine Flanke von Jacoby zum 1:1 nutzen konnte (54.'). Kaum 7 Minuten später war es dann dessen Bruder Glenn, dem nach einem Pass in die Tiefe von Costa sein erstes Tor für Koerich erzielen konnte (1:2, 61.'). Als der eben erwähnte Vorlagengeber in der 79.' sich gegen den Torwart zum 1:3 durchsetzte (79.'), war die Messe zugunsten der Gäste gelesen. Nordens Tom Jans sah in der 82.' noch die Ampelkarte.