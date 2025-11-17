D1S1: wer hatte in den Derbys die Nase vorn?

Was am Wochenende los war

Es war ein torreicher Spieltag in der ersten Staffel der ersten Division, hätte man eine betriebsbereite Zeitmaschine erfunden und wäre nach und nach zu jedem Spiel gereist, wäre man in den Genuss von satten 33 Toren gekommen. Die meisten gab es zwischen Medernach und Käerch, ganze 6 an der Zahl, begleitet von einem flotten Hin und Her, endend in einem gerechten Unentschieden.

Käerchs Torwart Kevin Straus: "Also wenn man die erste Halbzeit analysiert, ist es eher ein Punktverlust. Das erste Tor war dann ein Geschenk, aber da hätten wir schon längst mit zwei bis drei Toren führen müssen. Da waren schon klare Chancen dabei. Dann sind wir 1-0 ins Hintertreffen geraten, haben dann aber eine gute Reaktion gezeigt und 2-1 in Führung gegangen. In der Pause war dann die klare Devise normal weiterzuspielen, aber wir kamen nicht so gut aus der Pause, Medernach war dann klar überlegen, macht das 2-2 und verdient dann auch das 3-2. Dann kämpfen wir uns noch einmal heran und im Endeffekt muss man - wenn man global beide Halbzeiten betrachtet - mit dem einen Punkt zufrieden sein."

Die wenigsten Treffer dagegen fielen in der Partie Gilsdorf gegen Useldingen, "nur" zwei und beide für den Gast. Wichtige Punkte für Useldingen, Punkte welche auch Gilsdorf gern genommen hätte, steht man mit 11 Punkten doch auf dem ersten Relegationsplatz. Tabellenführer Beggen bestreitet auch sein nächstes Spiel siegreich, durch Tore von Etoundi (10), Medjo Mvondo (38), Sessegnon Lavri (68) und Laugier (88) festigte man diesen Platz und schickte Bastendorf auf die Heimreise. Doch auch Auswärtsteams kamen an diesem Spieltag zu hohen und überzeugenden Siegen. Kehlen sieget in Äischdall trotz gut 10 Minütiger Unterzahl (Gelb-Rot gegen Furtado) ungefährdet mit 4-1, ein Ergebnis, mit dem sich auch der FF Norden bei seinem Nachbarn in Hosingen durchsetzten konnte. Spieler des Tages war hier gewiss da Silva Soares, der dreimal das Runde in das Eckige beförderte und somit seine Mannschaft weiter im Aufstiegsrennen hält. Dort dabei bleiben auch Mertzig, Schieren und Lintgen; Lintgen trägt diesen "Anspruch" mit einem 4-0 gegen Wintger auch gleich einmal vor. Und auch hier gab es einen dreifachen Torschützen, sein Name in diesem Spiel: Rafdy. Nicht verschweigen möchten wir, das Wintger durch eine Ampelkarte gegen da Silva Pantoja, die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agierte. Mertzig kam von diesen Dreien nur zu einem Punkt, gegen Aufsteiger Fels reichte es "nur" zum einem 2-2 Unentschieden. Zweimal legte man vor (Decker und ein Eigentor), zweimal egalisierte der gut kämpfende Gegner diesen wieder (Lopes und Gueye). Schieren schickt derweil Diekirch auf die nicht allzulange Heimreise, mit einem 3-0 im Gepäck.

33 Tore also die man mit seiner Zeitmaschine hätte sehen können, wenn man nicht eventuell eines verpasste, während man seinen Bierbecher erneut am Buffet auffüllen lassen hatte. Doch Obacht, auch eine Zeitmaschine sollte man nicht im angetrunken Zustand bedienen, sonst landet man eventuell in einer Schleife und muss sich immer wieder die zwei Treffer von Woltemade am Freitag anschauen und mal ehrlich: Wer will das schon?

