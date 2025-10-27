D1S1: Weiter enges Rennen um Platz 2

Was am Wochenende los war

Das Topspiel zwischen Lintgen und Mertzig nahm früh Fahrt auf, als den Hausherren nach 12 Minuten ein Ballverlust unterlief, den Madeira nutzte, um zum 0:1 ins rechte, untere Eck zu treffen. Die Partie blieb danach aber lange eng, erst in der 70.‘ gelang Decker im Anschluss an eine Flanke die Entscheidung zum 0:2. Mit diesem Sieg zieht Mertzig nach Punkten mit Lintgen gleich. Mit demselben Ergebnis schlug Äischdall Wintger im Kellerduell. Es war den Angaben zufolge ein klassisches 0:0, doch der Fusionsverein zeigte sich in der 2.Halbzeit effizienter und traf zweimal und holt somit wichtige Zähler im Abstiegskampf. Auch Aufsteiger Fels holte mit Blick nach unten einen wichtigen Dreier und gewann mit 2:1 in Gilsdorf, wodurch man den Gegner des Tages hinter sich lassen konnte.

Kehlens Auf und Ab in den Ergebnissen fand in Hosingen wieder einen Ausschlag nach oben, sprich es gab einen Auswärtssieg. Man ging früh durch ein Kopfballtor von Pascoal in Führung (0:1, 4.‘), legte in der Schlussphase der 1.Halbzeit nach und hatte nach einer knappen Stunde Pech, als De Marini nur den Pfosten traf. Teodoro da Costa machte die Geschichte gegen Ende durch einen Treffer per Außenrist kurzzeitig wieder spannend, doch die Gäste antworteten nur wenige Minuten später mit dem abschließenden 1:3 (84.‘). Leader Beggen tat eine sehr frühe Führung scheinbar nicht gut (1:0, 3.‘), denn gegen Useldingen ebbte das Geschehen danach ab und die Gäste kamen per Elfmeter zurück. Wie schon in der Vorwoche in Kehlen zeigte der FC Avenir aber nach der Pause eine Leistungssteigerung und gewann bei durchaus starker Gegenwehr der Gäste mit 4:2 und scheint für das Gipfeltreffen am kommenden Sonntag gerüstet.

Dieses bestreiten die „Wichtelcher“ dann bei Norden 02, das sich am Sonntag mit dem gleichen Ergebnis von 4:2 in Medernach behauptete. Dabei lief man zunächst zweimal einem Rückstand hinterher, den man erst mit Anbruch der Schlussviertelstunde in Überzahl in einen Sieg drehen konnte. Nicht weniger als siebzehn gelb und drei gelb-rote Karten zückte der Schiedsrichter in dieser Begegnung! Schieren hatte mit Bastendorf mehr Mühe als gedacht und sicherte sich den 3:2-Heimsieg erst kurz vor Schluss durch einen Treffer von Gonçalves Pereira (3:2, 88.‘). Man bleibt damit auf Tuchfühlung zum Spitzenquartett. Koerich profitierte in Diekirch von fehlender Effizienz der Gastgeber und gewann nach einer verrückten Schlussphase mit 3:2: in der 87.‘ gingen die Gäste zum zweiten Mal in Führung, in der 4.‘ der Nachspielzeit trafen die Young Boys zum 2:2, nur um postwendend das 2:3 zu kassieren (90.‘+5).

Straus: „aufgrund der 2.Halbzeit und des Kampfgeistes der Mannschaft ist es ein verdienter Sieg“

Koerichs Keeper Kevin Straus: „In der 1. Halbzeit waren wir weder spielerisch noch in den Zweikämpfen präsent, Diekirch hatte seine Chancen und blieb an Torwart oder Pfosten hängen. Doch entgegen dem Spielverlauf stand es 1:0 für uns, wir gingen durch eine gute Einzelaktion von Joé Ludovicy in Führung. Wir kamen gut aus der Pause, doch durch einen Stellungsfehler in der Abwehr fiel der Ausgleich. Danach kamen wir besser in die Begegnung und erspielten uns durch unser Kampfverhalten und unsere Aggressivität Chancen. Durch eine schlechte Fußabwehr des Torwarts kam Mbu Masasi dreißig Meter vor dem Tor an den Ball und zauberte am Sonntag ein Sonntagstor aus dem Hut!

Dann habe ich Diekirch durch einen dummen Fehler zurück ins Spiel gebracht, was zum Ausgleich führte, weil ich eine Flanke fallen ließ. Meine Mannschaft zeigte Charakter und direkt nach dem Anstoss setzte sie Diekirch unter Druck und dank des Pressings von Thill und Ludovicy konnten sie den Ball erobern, ihn an Mota weitergeben, der dann mit einem Zuckerpass vor dem Tor Da Cruz anspielte, welcher dann zum 3:2 verwandelte. Aufgrund der 2.Halbzeit und des Kampfgeistes der Mannschaft ist es ein verdienter Sieg, denn wir haben uns endlich belohnt, nachdem wir in den letzten Wochen gut gespielt und den Gegnern überlegen waren, aber leider nichts Zählbares dabei herausgekommen war.“

