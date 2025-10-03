D1S1: Wegweisendes Duell zwischen Äischdall und Gilsdorf

Keine Tore, dafür aber jeweils eine Ampelkarte pro Seite Mitte der 2.Halbzeit waren im Nachholspiel zwischen Schieren und Mertzig zu verzeichnen. Die Punkteteilung hilft keinem der beiden Kontrahenten entscheidend weiter.

Der 7.Spieltag

Wenn am Sonntag die Alliance Äischdall (12., 5 Punkte) und Jeunesse Gilsdorf (15., 2) gegeneinander antreten, dann geht es mit Blick auf die Gefahrenzone der Liga bereits um wichtige Zähler. Der Trend spricht nur unwesentlich zugunsten von den Gastgebern, beide Teams holten nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen. Gilsdorfs Leistungen kannten Licht und Schatten und spiegeln den vorletzten Platz nur bedingt wider.

Monteiro: „Gerade in schwierigen Momenten entsteht ein echtes Team“

Äischdall-Trainer José Monteiro: „Für uns ist dieses Spiel gegen Gilsdorf viel mehr als nur ein Ligaspiel. Es ist ein direktes Duell, aber auch ein wichtiger Schritt auf unserem Weg in dieser Saison. Auch wenn wir uns derzeit in der zweiten Tabellenhälfte befinden, bleibt unser Ziel klar, wir wollen weiterkommen und es erreichen. Das erfordert viel Arbeit, Konstanz und vor allem Charakter. Jeder Spieler weiß, dass man in solchen Spielen alles geben, um jeden Ball kämpfen und bis zur letzten Minute zusammenhalten muss. Gerade in schwierigen Momenten entsteht ein echtes Team und ich bin überzeugt, dass der Kader die Qualität und die Mentalität hat, das Blatt zu wenden.

Wir respektieren Gilsdorf, glauben aber an unsere Stärken und wollen unser Spiel durchsetzen. Der Schlüssel werden Zusammenhalt, Konzentration und der Wille, positiv zu reagieren, sein. Diese Partie ist die perfekte Gelegenheit zu beweisen, dass wir die nötigen Ressourcen haben, um in der Tabelle vorwärts zu kommen und ein starkes Signal an unsere Konkurrenz zu senden. Wir werden auf dem Platz alles geben, mit der nötigen Motivation und Entschlossenheit, um die drei Punkte zu holen und weiter auf unser Ziel hinzuarbeiten: dies ist ein wichtiger Schritt und wir wollen zeigen, dass Äischdall bereit für die Herausforderung ist.“

Beim Duell Mertzig – Hosingen könnte der Blick auf die Tabelle trügen: eigentlich sind Hosingens drei Unentschieden in Folge eine Steigerung, verlor man davor doch zweimal. Und da es Mertzig an Ergebniskonstanz fehlt, könnte das Spiel offener werden, als vermutet. Schlusslicht und Aufsteiger Wintger geht mit seinem ersten Pflichtspielsieg in der „Coupe FLF“ im Rücken in sein schweres Heimspiel gegen Leader und Absteiger Beggen. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung, doch der FC Avenir wird wissen, dass sich bei der ASW auch mit einem neuen Trainer manches verändert haben könnte.

Aufsteiger Fels empfängt die junge Truppe aus Medernach zum Derby. Auch dort sollten die Gäste, die vier ihrer letzten fünf Spiele gewannen, favorisiert sein. Die AS Rupensia Lusitanos lieferte im selben Zeitraum sehr unterschiedliche Ergebnisse ab. Als durchaus wegweisend im Tabellenmittelfeld kann man auch die Partie Kehlen – Schieren bezeichnen. Mit einem Sieg würden die Gastgeber den FC Jeunesse überholen. Zwischen den Tabellennachbarn Useldingen und Diekirch kann man sich ebenfalls eine enge Kiste erwarten. Der Tabellenzweite Norden 02 empfängt Koerich, dessen Trend in den vergangenen Wochen eine leicht ansteigende Form verzeichnen konnte. Der Fusionsverein aus dem äußersten Norden Luxemburgs sollte über etwas bessere Karten verfügen, aber ebenso auf der Hut sein. Bastendorf wird es gegen den starken Aufsteiger Lintgen schwer bekommen.

Am Sonntag

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr FC 47 Bastendorf Bastendorf FC Minerva Lintgen Lintgen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Useldingen Useldingen FCM Young Boys Diekirch Diekirch 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr FC Kehlen Kehlen FC Jeunesse Schieren Schieren 16:00 PUSH

Unser Tipp: Unentschieden

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr AS Wintger Wintger FC Avenir Beggen Beggen 16:00 live PUSH

Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 05.10.2025, 16:00 Uhr FC Sporting Mertzig Mertzig FC AS Hosingen Hosingen 16:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg