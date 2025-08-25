D1S1: was war am 2.Spieltag los?

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Ganze 4 Teams sind nach dem zweiten Spieltag noch verlustpunktfrei. Eines davon ist Beggen: Olivieri und Moreira, bei einem Gegentreffer von Ramdedovic, sorgten dafür, dass die Wichtelcher die Punkte aus Lintgen entführen konnten.

Lintgens Trainer Olivier Lickes zu FuPa:" Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften auf Augenhöhe waren, aber man muss anerkennen, dass Beggen stärker in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen war. Wir hätten zur Halbzeit das 2:2 machen können. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, noch einmal auf 2:2 heranzukommen, aber Beggen hat das gut verteidigt."

Ebenfalls noch mit vollem Einsatz Mertzig und Norden. Fels lieferte zwar einen durchaus guten Kampf gegen Norden, musste sich aber am Ende des Tages mit 2-1 geschlagen geben. Mertzig indess gestaltete sein Spiel in Körich siegreich, 3-1 lautete das Ergebnis hier zum Schlusspfiff. Einen laut FuPa-Informationen verdienten Sieg (und damit ebenfalls Verlustpunktfrei) feierte Useldingen gegen Kehlen. Dabei spielte der Gast in Halbzeit 1 noch auf Augenhöhe mit und ging durch de Marini bereits nach 3 Minuten in Führung. Allerdings konnte Useldingen bereits vor der Halbzeit das Spiel drehen und Carvalhinho Loureiro machte dann in Minute 75 den Deckel entgültig drauf. Knapp ging das Spiel zwischen Bastendorf und Wintger aus. Das 1-0 für die Hausherren nach 26 Minuten konnte Wintgers Sagna bereits zwei Minuten später bereits egalisieren. Doch Mourao`s erneute Führung 30 Minuten vor Schluss hatte dann bis zum Ende Bestand. Wintgers Mendes saht zudem kurz vor Schluss noch die Rote Karte. Ein 4-0 feierte Schieren gegen Gilsdorf, ein Sieg der nie wirklich gefährdet war. Es war gerade einmal eine Minute gespielt, als es bereits zum ersten mal im Gehäuse "klingelte" und der Weg dadurch für den Heimverein geebnet wurde. Torreich war es auch in Medernach, welches letzte Woche noch eine Niederlage gegen Beggen kassierte. Mit 5-2 schickten die Männer vom Bloen Eck den Gegner zurück nach Hosingen. Erst nach dem 5-0 (53 Minute) liess Medernach etwas die Zügel schleifen, was dann doch noch in zwei Gegentoren mündete. Hosingen muss sich nächste Woche gegen Beggen definitiv steigern, will man etwas Zählbares mitnehmen, Medernach hingegen wird dann auf Gilsdorf treffen.

Medernachs Trainer Almir Civic zu FuPa:" Mit der Leistung der ersten 60 Minuten und dem Ergebnis bin ich äusserst zufrieden, wenn man bedenkt, dass wir eine sehr schwierige Vorbereitung hatten. Obwohl das Ergebnis teilweise früh deutlich war, hatten wir ständig das Gefühl, dass Hosingen die Möglichkeit hatte ein Tor zu schiessen. Jedes unserer Tore war ein Tiefschlag für Hosingen und brach deren Rythmus. Wir haben es versäumt die Partie in Ruhe zu Ende zu spielen und haben Hosingen durch individuelle Fehler erlaubt 2 unnötige Tore zu schiessen. Nichtsdestotrotz überwiegt die Freude der ersten 3 Punkte und wir schauen nun voraus auf nächsten Sonntag."

Das letzte Spiel an diesem zweiten Spieltag - zwischen Diekirch und Hobscheid-Eischen - endete mit einem 2-0 Auswärtssieg.

