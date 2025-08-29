 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Wintger trifft zuhause auf Koerich
Wintger trifft zuhause auf Koerich – Foto: Arend Fernand

D1S1: was bringt der 3.Spieltag mit sich?

Gilsdorf hat Medernach zu Gast, Mertzig empfängt Diekirch und Kehlen Norden 02

Verlinkte Inhalte

1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Es kündigt sich ein ziemlich offenes Wochenende im 1.Bezirk der 1.Division an. Mit seiner an Erfahrung gereiften Truppe wird Hosingen Absteiger Beggen mächtig auf den Zahn fühlen. Gilsdorf wird Medernach ebenso auf die Probe stelle, welches aber leichte Vorteile genießen könnte. Auch in Hobscheid, wo Schieren zu Gast sein wird, dürfte der Ausgang trotz einer kleinen Favoritenrolle für den FC Jeunesse insgesamt offen sein. In der vergangenen Spielzeit ein Topspiel muss man sehen, wie sich Mertzig zuhause gegen Diekirch schlagen wird. Der FC Sporting holte an gleicher Stelle am 1.Spieltag seinen ersten Saisonsieg und verfügt über etwas bessere Karten.

Aufsteiger Wintger wird seinerseits gegen Koerich versuchen, erstmals in der neuen Saison in heimischen Gefilden zu punkten – was leichter gesagt, als getan ist. Fels dürfte sich auf einer ähnlichen Mission wie die ASW befinden: Useldingen am 1.Spieltag deutlich unterlegen, kommt mit Bastendorf ein Team, das nach einem Umbruch eventuell in Reichweite liegen könnte. Kehlen und seine Gäste von Norden 02 sind langjährige Weggefährten, oft spielte man in derselben Liga. Es gab seit elf Jahren kein Unentschieden in einem Pflichtspiel zwischen beiden Teams, die sich ebenso oft gegenüberstanden. Wer wohl am Wochenende die Nase vorne haben wird? Useldingen hat dann noch den starken Aufsteiger Lintgen zu einer weiteren Partie mit offenem Ausgang zu Besuch.

Am Sonntag

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Käerch
FC KäerchKäerch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 31.08.2025, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 029.8.2025, 17:11 Uhr
Paul KrierAutor