D1S1: was bringt der 3.Spieltag mit sich?

Es kündigt sich ein ziemlich offenes Wochenende im 1.Bezirk der 1.Division an. Mit seiner an Erfahrung gereiften Truppe wird Hosingen Absteiger Beggen mächtig auf den Zahn fühlen. Gilsdorf wird Medernach ebenso auf die Probe stelle, welches aber leichte Vorteile genießen könnte. Auch in Hobscheid, wo Schieren zu Gast sein wird, dürfte der Ausgang trotz einer kleinen Favoritenrolle für den FC Jeunesse insgesamt offen sein. In der vergangenen Spielzeit ein Topspiel muss man sehen, wie sich Mertzig zuhause gegen Diekirch schlagen wird. Der FC Sporting holte an gleicher Stelle am 1.Spieltag seinen ersten Saisonsieg und verfügt über etwas bessere Karten.

Aufsteiger Wintger wird seinerseits gegen Koerich versuchen, erstmals in der neuen Saison in heimischen Gefilden zu punkten – was leichter gesagt, als getan ist. Fels dürfte sich auf einer ähnlichen Mission wie die ASW befinden: Useldingen am 1.Spieltag deutlich unterlegen, kommt mit Bastendorf ein Team, das nach einem Umbruch eventuell in Reichweite liegen könnte. Kehlen und seine Gäste von Norden 02 sind langjährige Weggefährten, oft spielte man in derselben Liga. Es gab seit elf Jahren kein Unentschieden in einem Pflichtspiel zwischen beiden Teams, die sich ebenso oft gegenüberstanden. Wer wohl am Wochenende die Nase vorne haben wird? Useldingen hat dann noch den starken Aufsteiger Lintgen zu einer weiteren Partie mit offenem Ausgang zu Besuch.