Norden 02 setzte sich in Lintgen durch – Foto: Glenn Weigel

D1S1: Vorteil FCL nach erstem Patzer von Beggen Lorentzweiler einziges perfektes Teams des Landes! +++ Mertzig und Diekirchs Lauerstellung verbessert sich +++ Hosingen mit wichtigem Sieg

Die Führung des FF Norden 02 deutete sich beim Gastspiel in Lintgen genauso früh an, wie sie schließlich auch fallen sollte und Da Silva Soares traf früh zum 0-1 (6.') und warf damit sämtliches Vorhaben auf Seiten des FC Minerva über den Haufen. Der Fusionsverein blieb am Drücker, ohne aber vor der Pause nachlegen zu können. Nach dieser drückte Lintgen auf den Ausgleich, fand in Rickal aber des Öfteren seinen Meister und wurde prompt bestraft, als Heindrichs nach einem Doppelpass mit Alili auf 0-2 erhöhen konnte (56.'). Nun hatten die Gäste die Sache wieder im Griff und nach einem schön vorgetragenen Angriff gelang Da Silva Soares bereits nach 71 Minuten das entscheidende 0-3.

Die Alliance Äischdall kam gut in das schwere Gastspiel in Bastendorf und hatte nach wenigen Minuten Pech, als Rodrigues Cabete am Pofsten scheiterte. Auf der anderen Seite wurde ein Versuch von Mendes auf der Linie geklärt. Gegen Ende der ersten Hälfte näherte sich der FC 47 dem gegnerischen Tor wieder gefährlich an, jedoch ohne Erfolg. Laut Chancen-Statistik waren die Hausherren nach der Pause das bessere Team, so dass das späte 1-0 durch Oliveira per Kopf dann wohl verdient war (89.') und die Partie auch entschied.

Einen Doppelpack von USBC-Spieler Mabom (1-0, 11.' & 2-0, 34.') konnte der Kehlener Hellenbring noch vor dem Pausentee per direkt verwandeltem Freistoß verkürzen (2-1, 40.'). Somit waren die favorisierten Gäste zu einem sogenannten psychologisch wichtigen Zeitpunkt wieder im Spiel. Mit einer Direktabnahme von der Strafraumgrenze im Anschluss an eine Ecke, die unter der Latte einschlug, traf Loes nach 65' zum Ausgleich (2-2). In der Schlussphase war es dann Mangen, der Kehlen mit einem Solo den vollen Einsatz sichern konnte (2-3, 85.').

Im Durchaus interessanten Nachbarduell zwischen Mertzig und Useldingen behielt der FC Sporting die Überhand und rückt näher an Beggen heran. Mitte der ersten Halbzeit brachte Oliveira Soares die Hausherren in Führung (1-0, 26.'), dies in einer Begegnung, in der die Gäste durchaus auch ihre Chancen hatten. Als Decker kurz nach Wiederbeginn per Kopfballtor auf 2-0 erhöhen konnte (50.'), war die Richtung vorgegeben. Rund eine Viertelstunde vor Ende konnte der Gästetorwart eine stramme Hereingabe von der linken Seite nur abklatschen lassen, Dos Santos Macedo stand goldrichtig und staubte zum Endstand von 3-0 ab (74.').

Beggen hat seinen Meister in Feulen gefunden, das Revanche für die Niederlage in der Vorrunde der „Coupe FLF" gegen den gleichen Gegner nehmen konnte und sich rühmen kann, als erstes Team Beggen eine Niederlage in der Meisterschaft zugefügt zu haben. Die Gastgeber kamen in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel und so konnte Suzzi unter gütiger Mithilfe der Avenir-Abwehr zum 0-1 treffen (27.'). Straus und Latte verhinderten vor der Pause Schlimmeres. Ein Foulelfmeter nutzte Osmanovic zehn Minuten nach Wiederanpfiff zum 0-2 (55.'). Ab da kämpfte sich Beggen zwar ins Spiel, hatte dennoch sichtlich Probleme mit dem aggressiven Auftreten der Gäste. In der Schlussphase fehlte dem FC Avenir dann das Abschlussglück, Ben Chabanes fulminanter Kopfball zum 1-2 (90.'+6) kam zu spät.

Einen wichtigen Sieg landete Hosingen gegen Erpeldingen. Stand es im Nordduell zur Pause noch 0-0, so konnte Biwer nach einer Stunde nach Vorarbeit von Gaspar das 1-0 machen (60.'). Keine Viertelstunde später bediente Verbaarschot Bella Abega zu dessen 2-0 (72.'). Als Pires Vaz zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verkürzen konnte (2-1, 80.') wurde es noch einmal spannend, die Gastgeber konnten den knappen Vorsprung schließlich aber über die Zeit bringen.

Nach vier Minuten hatte Colmar-Berg sein Heimspiel gegen Diekirch quasi schon verloren, nachdem Martins nach Vorarbeit von Pinho das frühe 0-1 gelang. Ein offensichtlich nicht gegebener Elfmeter für die ASC tat sein Übriges, auch wenn der Aufsteiger dem Tabellenvierten das Leben schwer gestaltete. Mit etwas mehr Abschlussglück wäre das 1-1 nicht einmal unverdient gewiesen und so kam es, dass Pinho in der Nachspielzeit den Deckel für die Young Boys drauf machte (0-2, 90.'+2). Dennoch kann das Sorgenkind auf dem gezeigten Spiel aufbauen. Als bemerkenswert festzuhalten bleibt, dass bei einer schweren Verletzung eines Colmar-Spielers auch die Diekircher medizinische Abteilung erste Hilfe leistete.