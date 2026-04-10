D1S1: von Topspielen und Abstiegsduellen

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Die Entwicklungen und Ergebnisse der Alliance Äischdall sind beängstigend und so kann man davon ausgehen, dass die Gäste aus Mertzig am Sonntag im Westen Favorit sein werden. Wintgers Situation sieht nicht besser aus. Bei 7 Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz müsste man in Gilsdorf gewinnen, um noch Hoffnung auf den Klassenerhalt zu haben. Da die Gastgeber aber ebenfalls noch dringend Zähler in selbigem brauchen und immerhin zweimal in den letzten fünf Spielen gewannen, steht die ASW vor einer nächsten hohen Hürde. Zwischen Hosingen und Fels geht es ebenfalls um Punkte gegen den drohenden Abstieg. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt für den FCASH in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Der Trend spricht in der Tat für die Hausherren.
Fels-Kapitän Stefan Mendes: „Unser Spiel am Sonntag gegen Hosingen ist sehr wichtig für uns. Wir stehen aktuell auf dem Relegationsplatz und haben 5 Punkte Rückstand auf unseren Gegner, was diese Partie umso bedeutsamer macht. In den letzten Wochen haben wir keine Punkte geholt, allerdings haben wir hauptsächlich gegen Mannschaften von weiter oben in der Tabelle gespielt.
Trotzdem sind wir individuell gut aufgestellt und haben in unseren Partien immer wieder sehr starke Phasen gezeigt. Leider konnten wir in dieser Saison noch nie zweimal mit derselben Mannschaft antreten, was natürlich nicht optimal ist – bedingt durch Verletzungen, Arbeit und Karten. Momentan fehlt es uns auch an Durchschlagskraft vor dem Tor und leider gibt es auch individuelle Fehler, die uns teuer zu stehen kommen.
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir aus dieser Lage herauskommen werden. Ich vertraue darauf, dass meine Mitspieler alles geben und Hosingen das Leben schwer machen werden. Die nächsten drei Spiele sind gegen direkte Konkurrenten, daher ist es umso wichtiger, dass wir am Sonntag gegen eine starke und solide Hosinger Mannschaft ein gutes Ergebnis erzielen.“
Leader Avenir Beggen hält seit dem vergangenen Wochenende mit fünf Punkten Vorsprung wieder einen Joker in der Hand. Gut möglich, dass man diesen im Topspiel gegen Kehlen bereits ziehen muss. In den vergangenen Partien in etwa gleichstark wie die Hauptstädter unterwegs geht es für die Gäste noch um den Anschluss an Platz 2, es steht also einiges auf dem Spiel in der Dunant-Straße. Ein ebenfalls offenes Duell kann man sich zwischen Medernach und Useldingen erwarten. Schieren (2., 47 Punkte) – Norden (3., 44) lautet das andere Spitzenspiel der 23.Runde. Der Formverlauf spricht eigentlich zugunsten der Gastgeber, diese müssen aber ein bitteres Pokal-Aus vom Mittwoch verarbeiten.
Diekirch musste zuletzt etwas vom Spitzenduo abreißen lassen und bekommt am Sonntag Besuch von Nachbarclub Bastendorf. Da die Gäste aber Niederlage an Niederlage reihen, bietet sich den Young Boys die Chance, eine Serie zu starten und den Anschluss nach oben wiederherzustellen. Der FC 47 gab unter der Woche bekannt, dass Neil Pattison in der kommenden Saison neuer Cheftrainer der 1.Mannschaft wird. Nach drei Siegen in Folge kann sich Lintgen wieder nach oben orientieren. Gegen Koerich, das trotz drei Spielen hintereinander ohne Niederlage noch nicht ganz gerettet ist, bietet sich dazu eine realistische Gelegenheit.
Am Sonntag
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