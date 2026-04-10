D1S1: von Topspielen und Abstiegsduellen Verfolgerduell Schieren – Norden im Fokus, Leader vor Reifeprüfung und Abstiegskampf pur in Gilsdorf und Hosingen von Paul Krier · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser

Wintger ist in Gilsdorf zu Gast – Foto: Arend Fern

Die Entwicklungen und Ergebnisse der Alliance Äischdall sind beängstigend und so kann man davon ausgehen, dass die Gäste aus Mertzig am Sonntag im Westen Favorit sein werden. Wintgers Situation sieht nicht besser aus. Bei 7 Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz müsste man in Gilsdorf gewinnen, um noch Hoffnung auf den Klassenerhalt zu haben. Da die Gastgeber aber ebenfalls noch dringend Zähler in selbigem brauchen und immerhin zweimal in den letzten fünf Spielen gewannen, steht die ASW vor einer nächsten hohen Hürde. Zwischen Hosingen und Fels geht es ebenfalls um Punkte gegen den drohenden Abstieg. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt für den FCASH in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Der Trend spricht in der Tat für die Hausherren. Mendes: „Leider konnten wir in dieser Saison noch nie zweimal mit derselben Mannschaft antreten“ Fels-Kapitän Stefan Mendes: „Unser Spiel am Sonntag gegen Hosingen ist sehr wichtig für uns. Wir stehen aktuell auf dem Relegationsplatz und haben 5 Punkte Rückstand auf unseren Gegner, was diese Partie umso bedeutsamer macht. In den letzten Wochen haben wir keine Punkte geholt, allerdings haben wir hauptsächlich gegen Mannschaften von weiter oben in der Tabelle gespielt.