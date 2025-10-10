 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Norden (2.) bestreitet ein unbequemes Auswärtsspiel in Diekirch
Norden (2.) bestreitet ein unbequemes Auswärtsspiel in Diekirch – Foto: Arend Fernand

D1S1: Verfolgergruppe vor Herausforderungen

Leader Beggen gegen Aufsteiger Fels favorisiert, drei Spiele bereits am Samstag

Gleich drei Partien des 8.Spieltags des 1.Bezirks der 1.Division finden schon am Samstag statt. Aufsteiger Lintgen sollte mit vier Spielen ohne Niederlage und einem breiten und guten Kader als Favorit in seine Partie gegen Äischdall gehen. Um wichtige Punkte mit Blick nach unten geht es im Nordduell zwischen Hosingen (11., 6 Punkte) und Wintger (16., 0). Dem Schlusslicht könnte sich eine Gelegenheit bieten, sein Punktekonto zu eröffnen.

Gilsdorf kennt in der laufenden Spielzeit Licht und Schatten und schöpft sein Potenzial nicht immer aus. Mit Mertzig kommt ein schwer zu spielender Gegner, bei dem die Ergebniskonstanz in den vergangenen Wochen aber fehlte. Am Sonntag gastiert Bastendorf zu einem schweren Spiel in Koerich. Was die sich im Umbruch befindende Gästemannschaft umsetzen muss, um zu punkten oder im Idealfall ihren zweiten Saisonsieg zu holen, wollten wir von Trainer Christian Raths wissen.

Raths: „massive Verletzungsprobleme zu beklagen“

„Wir haben die Mannschaft verjüngt, da einige der älteren Spieler kürzer treten wollten. Das Ziel sollte aber sein, das Niveau beizubehalten. Doch seit der Saisonvorbereitung haben wir massive Verletzungsprobleme zu beklagen, u.a. haben gleiche mehrere Spieler einen Kreuzbandriss erlitten. Und dieses Verletzungspech hat sich im Saisonverlauf nahtlos fortgesetzt. Das hat uns natürlich zurückgeworfen. Doch wir verfügen über einen Stamm an jungen Spielern, die jetzt einspringen.

Dafür ist ein großer Kader dann ja auch da. Die Motivation im Training ist sehr hoch und alle genießen unser Vertrauen. Es waren jeweils um die siebzehn Spieler da, mehr waren nicht übrig. Die Fortschritte sind offensichtlich, in den letzten Spielen hatten wir aufgrund individueller Fehler und z.T. fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen Pech. Vor Koerich bin ich positiv gestimmt. Wir wissen wie sie spielen und wir versuchen uns daran auszurichten und schauen, was herausspringen wird.“

Der Tabellenzweite Norden spielt in Diekirch, das jedoch seine zwei letzten Partien verlor. Die Formkurve und die Tabelle sprechen für den Verein aus Weiswampach und Hüpperdingen, doch Geschenke kann man sich bei den Young Boys keine erwarten. Schieren (4., 14) und Gegner Useldingen (7., 12) liegen nur zwei Punkte auseinander. Die konstant positiven Ergebnisse sprechen leicht zugunsten der Hausherren in einer trotzdem zu erwarten engen Auseinandersetzung.

Medernach darf sich in seinem Heimspiel gegen Kehlen nicht vom Klassement täuschen lass: der Verlauf der vergangenen Wochen deutet auf einen offenen Ausgang hin. Alles andere als ein Sieg für Leader Beggen gegen Aufsteiger Fels, das mit einem neuen Trainer in die Hauptstadt reist, würde dann doch eine kleine Überraschung darstellen.

Am Samstag

Morgen, 17:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
17:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 19:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
AS Wintger
AS WintgerWintger
19:00live
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 19:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
19:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

Am Sonntag

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
16:00
Unser Tipp: Heimsieg

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

