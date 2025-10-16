D1S1: Verfolgerduell Norden – Schieren im Fokus

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Mertzig könnte ein Nutznießer der Ansetzungen des 9.Spieltages im 1.Bezirk der 1.Division werden, da man im Heimspiel gegen die Alliance Äischdall favorisiert sein wird und die drei Topteams vor gewissen Herausforderungen stehen werden. Zunächst aber nach unten in der Tabelle geschaut, gibt es auch dort zwei wegweisende Partien: das noch punktlose Schlusslicht Wintger trifft auf Gilsdorf, dessen Ergebnisse nicht immer den gezeigten Leistungen entsprechen. Auch der Trend lässt kleine Vorteile zugunsten der Gäste erkennen. Mit Neu-Trainer Augusto Martins wird Fels versuchen zum nur 4 Punkte besser dastehenden Gegner aus Hosingen aufzuschließen.
Neil Pattison, Trainer von Hosingen, gegenüber FuPa: „Im bisherigen Saisonverlauf hatten wir noch nicht wirklich konstante Ergebnisse, spielten auf der anderen Seite aber bereits gegen etliche der vermeintlich stärksten Teams der Liga. In manchen dieser Begegnungen war mehr drin. Wenn man im oberen Tabellenmittelfeld dabei sein möchte, muss man aber Spiele wie gegen Gilsdorf oder Äischdall gewinnen. In wichtigen Momenten mangelt es uns an der nötigen Konzentration. Über einen längeren Zeitraum fehlten uns einige Leistungsträger und die Mannschaft stellte sich beinahe von selbst auf. Für eine Offensivreihe ist es immer wichtig, Tore zu erzielen.
Es ist also positiv, dass wir in den letzten beiden Pflichtspiel insgesamt dreizehn Mal trafen. Im Pokal stand Colmar tief und dicht gestaffelt und wir mussten Lösungen finden, was uns auch gelang. Das Vertrauen, den Kasten zu treffen, ist da, doch mit Fels erwartet uns ein völlig anderer Gegner. Es ist ein äußerst wichtiges Spiel. Wenn Fels gewinnt rücken sie auf einen Punkt an uns heran, siegen wir, ziehen wir auf sieben Punkte davon. Fels hat im Pokal ebenfalls gewonnen und wird mit dem nötigen Selbstvertrauen gegen uns antreten. Letztlich werden kleine Details entscheiden. Der, der am wenigsten Fehler macht, wird gewinnen.“
Der weiterhin unangefochtene Leader Beggen wird in Kehlen vor einem Härtetest stehen: zwar trennen beide sieben Tabellenplätze und 12 Punkte, doch die Formtabelle legt nahe, dass es zu einem offenen Duell kommen kann. Bei Useldingen als auch bei seinen Gästen aus Medernach fehlte in den vergangenen Wochen die Ergebniskonstanz, auch in dieser Partie ist der Ausgang ungewiss.
Bastendorfs Personalprobleme werden vor dem Derby gegen Diekirch nicht helfen, den Optimismus zu steigern. Die Young Boys hatten zuletzt zwar bei den Ergebnissen einen kleinen Durchhänger, dennoch sollte man den kurzen Weg nach Bastendorf in der Favoritenrolle antreten. Solide präsentierte sich Koerich im bisherigen Saisonverlauf, doch mit Lintgen kommt ein sehr starker Aufsteiger und das zweitstärkste Team der letzten fünf Spieltage.
Das Schlagerspiel bestreiten Norden 02 (2., 18 Punkte) und Schieren (3., 17.‘). Ein Remis wäre für beide eigentlich ein negatives Ergebnis, durch Punktverluste riskiert man sowohl abzurutschen als auch den Abstand zu Platz 1 anwachsen zu sehen. Die Gäste waren in den vergangenen Wochen konstanter und vor allem offensiv gut, so dass sie auch aufgrund der noch anfälligen Norden-Abwehr über die etwas besseren Karten verfügen dürften.
