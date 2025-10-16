Der Tabellendritte Schieren gastiert beim Zweiten Norden – Foto: Arend Fern

D1S1: Verfolgerduell Norden – Schieren im Fokus Leader Beggen vor Reifeprüfung in Kehlen, wegweisende Spiele in Wintger und Fels, Derby in Bastendorf Verlinkte Inhalte 1.Div - 1.Bez Beggen Medernach Bastendorf Diekirch + 12 weitere

Mertzig könnte ein Nutznießer der Ansetzungen des 9.Spieltages im 1.Bezirk der 1.Division werden, da man im Heimspiel gegen die Alliance Äischdall favorisiert sein wird und die drei Topteams vor gewissen Herausforderungen stehen werden. Zunächst aber nach unten in der Tabelle geschaut, gibt es auch dort zwei wegweisende Partien: das noch punktlose Schlusslicht Wintger trifft auf Gilsdorf, dessen Ergebnisse nicht immer den gezeigten Leistungen entsprechen. Auch der Trend lässt kleine Vorteile zugunsten der Gäste erkennen. Mit Neu-Trainer Augusto Martins wird Fels versuchen zum nur 4 Punkte besser dastehenden Gegner aus Hosingen aufzuschließen. Pattison: „ein äußerst wichtiges Spiel“