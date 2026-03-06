D1S1: Verfolgerduell Mertzig – Schieren im Blickpunkt

Schieren wird in Mertzig gefordert – Foto: Arend Fern

Mit einem Sieg in Lintgen im Rücken empfängt Useldingen den Tabellenzweiten Norden am Sonntag um 16 Uhr keineswegs chancenlos, der Trend legt eine offene Auseinandersetzung nahe. Fels ist nach dem Winter noch ohne Sieg und wird es auch gegen Koerich zuhause schwer bekommen. Noch deutlicher zugunsten der Gäste sind die Rollen in der Partie Wintger – Diekirch verteilt, alles andere als ein Sieg für die Young Boys wäre eine Überraschung. Sehr spannend dürfte es dagegen im Duell der beiden Verfolger der Spitzengruppe, Mertzig (4., 32 Punkte) und Schieren (3., 34) zugehen. Mit jeweils 4 Zählern kamen beide ordentlich in die Rückrunde und dürften sich auf Augenhöhe begegnen. Die beiden Topteams als auch Diekirch, Lintgen und Kehlen dürften mir Argusaugen Richtung „Burwiesen“ blicken.

Die Alliance Äischdall empfängt Medernach im unteren Teil der Tabelle. Für beide geht es um sehr viel. Im Falle einer Niederlage riskieren die Gastgeber den Anschluss an die Relegationsplätze noch weiter anwachsen zu sehen während Medernach im Falle einer solchen noch weiter unten hinein rutschen könnte. Leader Beggen sollte in Gilsdorf zwar favorisiert sein, doch sowohl ein zeitweiliger Rückstand im Hinspiel als auch die Formtabelle mahnen die Gäste zur Vorsicht.