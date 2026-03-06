 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

D1S1: Verfolgerduell Mertzig – Schieren im Blickpunkt

Spitzenduo auswärts auf dem Prüfstand, Diekirch in Lauerstellung und in Wintger favorisiert

von Paul Krier · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser
Schieren wird in Mertzig gefordert
Schieren wird in Mertzig gefordert – Foto: Arend Fern

Mit einem Sieg in Lintgen im Rücken empfängt Useldingen den Tabellenzweiten Norden am Sonntag um 16 Uhr keineswegs chancenlos, der Trend legt eine offene Auseinandersetzung nahe. Fels ist nach dem Winter noch ohne Sieg und wird es auch gegen Koerich zuhause schwer bekommen. Noch deutlicher zugunsten der Gäste sind die Rollen in der Partie Wintger Diekirch verteilt, alles andere als ein Sieg für die Young Boys wäre eine Überraschung. Sehr spannend dürfte es dagegen im Duell der beiden Verfolger der Spitzengruppe, Mertzig (4., 32 Punkte) und Schieren (3., 34) zugehen. Mit jeweils 4 Zählern kamen beide ordentlich in die Rückrunde und dürften sich auf Augenhöhe begegnen. Die beiden Topteams als auch Diekirch, Lintgen und Kehlen dürften mir Argusaugen Richtung „Burwiesen“ blicken.

Die Alliance Äischdall empfängt Medernach im unteren Teil der Tabelle. Für beide geht es um sehr viel. Im Falle einer Niederlage riskieren die Gastgeber den Anschluss an die Relegationsplätze noch weiter anwachsen zu sehen während Medernach im Falle einer solchen noch weiter unten hinein rutschen könnte. Leader Beggen sollte in Gilsdorf zwar favorisiert sein, doch sowohl ein zeitweiliger Rückstand im Hinspiel als auch die Formtabelle mahnen die Gäste zur Vorsicht.

Hosingen empfängt Lintgen. Beide kannten 2026 bisher Licht und Schatten. Der Kader der Gäste sollte stärker einzuschätzen sein als der des FCASH, welcher aber dringend Punkte im Tabellenkeller braucht. Der FC Minerva ist Favorit, darf Hosingen aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kehlen muss am Sonntag um 17 Uhr gegen ein Bastendorf, das nach einem Trainerwechsel gleich zurück in die Spur fand, auf der Hut sein. Auf dem Papier sind die Gastgeber aber das stärkere Team.

Am Sonntag

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Käerch
FC KäerchKäerch
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 08.03.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

So., 08.03.2026, 17:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
17:00
Unser Tipp: Heimsieg

