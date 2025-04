Useldingen muss gegen Erpeldingen auf der Hut sein – Foto: GD Fussballfotoen

D1S1: trügerischer 25.Spieltag für unteres Tabellenmittelfeld Verfolgerduell Diekirch – Kehlen ohne wirkliche Relevanz? Spitzenduo favorisiert Verlinkte Inhalte 1.Div - 1.Bez Lorentzw. Medernach Bastendorf Diekirch + 12 weitere

Mertzig will Punkte in der Verfolgung von Leader Lorentzweiler, Steinfort im Kampf gegen den Abstieg. Dass der FC Sporting gegen den Aufsteiger am Freitagabend favorisiert sein wird, dürfte keine Überraschung darstellen. Blickt man auf die Tabelle, ist man geneigt, Bastendorf für sein Gastspiel in Vianden dieselbe Rolle zuzuteilen. Die Formentwicklungen der letzten Wochen deuten aber auf ein offenes Spiel hin, treffen doch die zwei schlechtesten Teams aus der jüngsten Vergangenheit aufeinander. Koerich muss in Gilsdorf Vorsicht walten lassen: der FC Jeunesse ist zuletzt relativ gut in Schuss gewesen und könnte den Aufsteiger im Falle eines Heimsieges mit in den Abstiegssog ziehen und nach Punkten mit Koerich gleichziehen. Ein Auswärtserfolg wäre im Gegensatz dazu ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt für die Gäste. „Drei Viertel der Spieler auf den Spielbögen sind unsere eigenen Jungs“