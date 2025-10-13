D1S1: Trio rückt Norden auf die Pelle

Die Generalprobe für das Pokalspiel am Mittwoch zwischen Koerich und Bastendorf ging am Sonntag mit 2:0 an die Gastgeber. Thill köpfte kurz vor der Pause eine Flanke um 1:0 in die Maschen, Hyland legte in der 71.‘ das abschließende 2:0 nach. Trotz in der Schlussviertelstunde doppelter Unterzahl gelang es Diekirch, den Tabellenzweiten FF Norden 02 bei früher Gästeführung mit 3:2 zu schlagen, wodurch der Rückstand des Fusionsvereins auf Leader Beggen auf 6 Punkte anwächst. Noch ein Tor mehr sahen die Zuschauer in Schieren, das erst nach der Pause gegen Useldingen richtig loslegte. Mit zwei Duseltoren von De Borba Da Silva schraubten die Gastgeber das Ergebnis bis zur 66.‘ auf 3:0, um sich am Ende mit 6:1 zu behaupten.

Nach einem sehenswerten Treffer von Kehlen zum 0:1 (21.‘) glich Medernach zehn Zeigerumdrehungen später durch eine direkt von Harani verwandelte Ecke aus (1:1, 31.‘). Nach Platzverweis für Torwart Huriez wurde es für die Hausherren schwer, auch wenn sie nach einer Stunde u.a. am Pfosten scheiterten. Quasi im Gegenzug ging Kehlen wieder in Führung und nach einem weiteren Platzverweis für Medernach machten die Gäste per Elfmeter alles klar. Leader Beggen ließ gegen Aufsteiger Fels nichts anbrennen und siegte mit u.a. zwei sehenswerten Treffern aus dem Rückraum am Ende mit 4:0.

Bereits am Samstag gewann Hosingen das Nord-Duell gegen Schlusslicht Wintger hoch mit 6:2, Coulibaly gelang dabei ein Hattrick. Die ASW war früh in Führung gegangen, doch Hosingen drehte das Spiel schon vor der Pause und feierte am Ende seinen zweiten Saisonsieg. Lintgen (4.) gab sich gegen die Alliance Äischdall keine Blöße und gewann durch u.a. zwei Treffer von Perrey mit 4:0. Mit einem knappen 1:0 in Gilsdorf behält Mertzig den Anschluss an Platz 2. Das Tor des Tages fiel in der 22.‘ durch Oliveira Soares im Anschluss an eine Ecke. Vor allem in der 2.Halbzeit versuchte Gilsdorf noch zu einem Punktgewinn zu kommen, was aber nicht gelingen sollte.

