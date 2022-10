D1S1: Spitzenspiel zwischen Lorentzweiler und Feulen Tabellendritter beim Leader zu Gast +++ Beggen vor lösbarer Aufgabe +++ Verfoger- und Kellerduelle runden das Programm ab

Achtung: aufgrund der kürzlich veröffentlichten Richtlinie der FLF werden Partien der 1.Männer am Sonntag künftig um 15 Uhr anstatt um 16 Uhr angepfiffen.

Es ist ein echter Leckerbissen, den die Fans am Sonntag beim Topspiel des 1.Bezirks zwischen Lorentzweiler und Feulen erwartet. Der FCL hat in der Meisterschaft bislang eine blütenweiße Weste und brauchte sich auch beim Pokal-Aus gegen Erstligist Rosport nicht zu schämen. Feulen ist mit hohen Ansprüchen in die Saison gegangen und verfügt über eine beachtliche Qualität.

„Wir sind uns unserer Stärken bewusst“

„Feulen ist nie ein einfacher Gegner, doch sie konnten ihre Qualität im Sommer durch starke, punktuelle Verstärkungen noch weiter anheben. Sie haben eine Truppe mit viel Erfahrung, wir müssen bei einhundert Prozent sein, wenn wir sie schlagen wollen. Speziell vorbereitet haben wir uns eigentlich nicht, da wir am Sonntag wie in jedes andere Spiel auch gehen werden, um zu gewinnen. Wir sind uns unserer Stärken bewusst, wir arbeiten hart und werden mental stark sein müssen, damit dieses enge Spiel zu unseren Gunsten ausgeht“ erklärte uns FCL-Co-Trainer Patrick Neves.

Lachender Dritter könnte der Tabellenzweite aus Beggen werden, der mit Lintgen aber einen schwerer auszurechnenden Gegner zu Gast hat, da beim FC Minerva seit Kurzem ein neuer Trainer das Sagen hat. Doch genau wie Lorentzweiler hat auch der FC Avenir noch eine weiße Weste und wird als Favorit in die Begegnung gehen. Diekirch empfängt Erpeldingen zu einem kaum weniger interessanten Nachbarduell, Berdorf-Consdorf steht mit erst drei Punkten gegen Norden 02 bereits unter Druck. Ein möglicher Gewinner des Spiels Mertzig – Bastendorf kann oben dran bleiben.

Richtungsweisend sind auch die weiteren Begegnungen des Wochenendes. Hosingen (10.) empfängt mit einem Punkt Vorsprung die Alliance Äischdall (13.). Die punktgleichen Colmar und Kehlen wollen beide schleunigst weiter nach oben. Man muss sehen, in wie weit der neue ASC-Trainer Johann Bourgadel bereits etwas bewirken konnte. Schließlich kommt es im Westen zum Duell zwischen Pratzerthal-Redingen und Useldingen. Sind die Karten dort klar verteilt, so müssen beide eigentlich gewinnen, um ihren Zielsetzungen näher zu kommen.

Am Sonntag