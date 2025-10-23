Redwane Bousba (98) und Lintgen sind mittlerweile auf Platz 2 angekommen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

D1S1: Spitzenspiel in Lintgen, Keller-Krimi in Hobscheid FC Minerva nach erwartetem Sieg im Nachholspiel neuer Zweiter, weitere wichtige Partie gegen den Abstieg in Gilsdorf Verlinkte Inhalte 1.Div - 1.Bez Beggen Medernach Bastendorf Diekirch + 12 weitere

Diekirch und seine Gäste aus Koerich trennen fünf Punkte. Wollen Letztgenannte den Anschluss nicht verpassen, ist ein Sieg fast schon Pflicht, doch dieser wird bei den Young Boys alles andere als leicht zu holen sein, der Trend spricht leicht für Diekirch. Vom Papier her einfach sollte es Schieren gegen Bastendorf haben, obschon die vergangenen Wochen beim FC Jeunesse Licht und Schatten kannten. Mit Blick auf die Tabelle könnte die Begegnung zwischen Medernach und Norden 02 spannend werden, doch mit nur zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen lief es für die Gastgeber nicht ideal, so dass der Tabellendritte über eine leichte bessere Ausgangslage verfügen sollte. Ob Trainer René Majeres das auch so sieht, fragten wir ihn in einem kurzen Telefongespräch. Majeres: „ Es gibt keine Gegner, gegen die man einfach gewinnt“

„Ich finde, es ist eine sehr ausgeglichene Division, wenn man sich die Ergebnisse der vergangenen Begegnungen ansieht. Oft spielt die Tagesform eine wichtige Rolle. Medernach spielt es in die Karten, dass sie auf einem Kunstrasen antreten. Unsere Ergebnisse waren zum Glück oft gut, sagen aber nicht alles über die Spielverläufe aus. Das 4:0 gegen Schieren war z.B. eigentlich relativ ausgeglichen, doch wir waren vor dem Tor kaltschnäuziger. Es gibt keine Gegner, gegen die man einfach gewinnt. Medernach ist aufgrund eines jungen Kaders oft schwer einzuschätzen. Vielleicht ist die Tabelle auf mentaler Ebene ein kleiner Vorteil für uns.“ Der heimstarke Leader Beggen empfängt den auswärts schwachen Tabellenachten aus Useldingen. Die Voraussetzungen sollten also klar sein, doch der FC Jeunesse wird für den sechsfachen Meister kein Selbstläufer. Hosingen (11., 10 Punkte) und Gegner Kehlen (9., 12) trennen nur zwei Punkte, man kann sich ein offenes Duell erwarten. Um wichtige Punkte geht es in Gilsdorf wo Trainer Brazinha auf seinen ehemaligen Verein Fels trifft.