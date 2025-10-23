D1S1: Spitzenspiel in Lintgen, Keller-Krimi in Hobscheid

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Diekirch und seine Gäste aus Koerich trennen fünf Punkte. Wollen Letztgenannte den Anschluss nicht verpassen, ist ein Sieg fast schon Pflicht, doch dieser wird bei den Young Boys alles andere als leicht zu holen sein, der Trend spricht leicht für Diekirch. Vom Papier her einfach sollte es Schieren gegen Bastendorf haben, obschon die vergangenen Wochen beim FC Jeunesse Licht und Schatten kannten. Mit Blick auf die Tabelle könnte die Begegnung zwischen Medernach und Norden 02 spannend werden, doch mit nur zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen lief es für die Gastgeber nicht ideal, so dass der Tabellendritte über eine leichte bessere Ausgangslage verfügen sollte. Ob Trainer René Majeres das auch so sieht, fragten wir ihn in einem kurzen Telefongespräch.
„Ich finde, es ist eine sehr ausgeglichene Division, wenn man sich die Ergebnisse der vergangenen Begegnungen ansieht. Oft spielt die Tagesform eine wichtige Rolle. Medernach spielt es in die Karten, dass sie auf einem Kunstrasen antreten. Unsere Ergebnisse waren zum Glück oft gut, sagen aber nicht alles über die Spielverläufe aus. Das 4:0 gegen Schieren war z.B. eigentlich relativ ausgeglichen, doch wir waren vor dem Tor kaltschnäuziger. Es gibt keine Gegner, gegen die man einfach gewinnt. Medernach ist aufgrund eines jungen Kaders oft schwer einzuschätzen. Vielleicht ist die Tabelle auf mentaler Ebene ein kleiner Vorteil für uns.“
Der heimstarke Leader Beggen empfängt den auswärts schwachen Tabellenachten aus Useldingen. Die Voraussetzungen sollten also klar sein, doch der FC Jeunesse wird für den sechsfachen Meister kein Selbstläufer. Hosingen (11., 10 Punkte) und Gegner Kehlen (9., 12) trennen nur zwei Punkte, man kann sich ein offenes Duell erwarten. Um wichtige Punkte geht es in Gilsdorf wo Trainer Brazinha auf seinen ehemaligen Verein Fels trifft.
Ebenfalls Abstiegskampf pur bietet das Duell zwischen der Alliance Äischdall (14., 5) und dem immer noch punktlosen Schlusslicht Wintger. Nur einen winzigen Zähler mehr als seine Gäste holte der Fusionsverein aus den letzten fünf Partien, so dass die ersten Punkte für die ASW in Reichweite liegen könnten. Eine ganze andere Wichtigkeit bringt die Begegnung Lintgen – Mertzig mit sich. Seit Mittwoch erst auf Platz 2 (s.u.), muss der FC Minerva diesen gegen einen guten Gast gleich verteidigen, liegt man doch nur drei Zähler vor dem FC Sporting und deren nur einen vor Norden.
Nachholspiel vom Mittwoch
Eine knappe halbe Stunde konnte Bastendorf im Nachholspiel gegen Lintgen am Mittwoch mithalten, dann zündete der Aufsteiger den Turbo und erzielte noch drei weitere Tore bis zum Halbzeitpfiff, einen per Elfmeter und zwei per direkt verwandeltem Freistoß. Als die Gäste kurz nach Wiederanpfiff noch das 5:1 nachlegten und Lokalspieler Walch rot sah (55.‘), war die Entscheidung endgültig gefallen.
10.Spieltag am Sonntag
