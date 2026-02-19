D1S1: Spitzenspiel in Beggen, Kellerkracher in Wintger

„Gleicher“ können sich zwei Teams in einer Liga kaum bewegen als die punktgleichen Tabellennachbarn Kehlen und Useldingen, die zudem nur ein Törchen trennt. Und da beide auch mit nahezu identischer Bilanz in die Winterpause gingen, muss man von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Gespannt sein kann man darauf, wie Kehlens Königstransfer Pit Simon einschlagen wird. Fels (11.) hat mit dem Tabellenzweiten Norden 02 gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Augusto Martins ist zwar bereits seit Mitte Oktober bei der AS Rupensia Lusitanos im Amt, konnte aber jetzt eine komplette Vorbereitung mit seiner Mannschaft hinter sich bringen, was für die Gäste durchaus eine gewisse Unbekannte darstellen könnte.
Schlusslicht Wintger empfängt Bastendorf zu einer für beide Kontrahenten wegweisenden Partie im Tabellenkeller. Ob die Winterpause für die Gäste nach zwei Siegen in Serie zum Abschluss der Hinrunde ungelegen kam, wollten wir von Trainer Christian Raths wissen.
„Ja, die Winterpause kam wirklich zum absolut schlechtesten Zeitpunkt, wir hätten gerne noch zwei, drei Wochen dran gehangen. Es ist klar, dass wir nach Wintger fahren, um zu gewinnen. Wir müssen siegen, ein Unentschieden wird uns nichts nützen. Die Vorbereitung war wechselhaft, da viele Spieler Examen an der Uni hatten und wir auch einige krankheitsbedingte Ausfälle zu beklagen hatten. Deswegen gab es sehr viele Wechsel in den Freundschaftsspielen, deren wir aber auch genügend bestritten haben. Auf die Ergebnisse kann man nichts geben. Ich hoffe, dass ich in Wintger die beste Elf aufbieten kann, d.h. die Spieler, die nach der Vorbereitung am fittesten sind.“
Will Mertzig, das sich auf dem Transfermarkt in höheren Ligen bedient hat, noch einmal oben angreifen, muss man gut in die Rückrunde kommen und entsprechend 3 Punkte gegen Koerich holen. Dass dies nicht leicht wird, zeigt die Formtabelle, die Vorteile bei den Gästen erkennen lässt. Doch welchen Einfluss der „cut“ Winterpause für den Westverein hatte, wird man sehen müssen. Ein Rückrundenbeginn ist stets wie der Anfang einer neuen Saison, dennoch sollte Diekirch bei der Alliance Äischdall, die mit Ruben Rocha einen neuen Trainer hat, favorisiert sein.
Gilsdorf steckt unten drin, da es gute Leistungen vor dem Winter nicht oft genug mit Toren und Punkten belohnte. Nun kommt der Tabellendritte Schieren, der sich breiter aufgestellt hat und als einziger Verfolger im Idealfall den direkten Anschluss an die Spitzengruppe herstellen kann. Eine schwierige Aufgabe demnach für die Gastgeber. Hosingen empfängt Medernach gleich zu einer richtungsweisenden Begegnung. Mit einem Heimsieg könnte man auf einen Zähler an seine Gäste heranrücken und diese zudem in den Abstiegssog hineinziehen. Ob der nach der Hinrunde verpflichtete neue Trainer Flavio Videira dem FCASH einen frischen Anstrich verpassen konnte, wird sich zeigen.
Die zweite Saisonhälfte hält zu Beginn auch gleich ein Spitzenspiel parat. Leader Beggen empfängt mit Lintgen (4.) einen Rivalen aus dem Alzette-Tal, für den es eine der letzten Chancen sein dürfte, noch einmal ganz oben anzuklopfen. Beide verabschiedeten sich mit mäßigen Ergebnissen in die Winterpause. Es deutet sich ein spannendes und offenes Duell an, das die Gastgeber im Prinzip nicht verlieren dürfen.
