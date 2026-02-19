D1S1: Spitzenspiel in Beggen, Kellerkracher in Wintger Die Rückrunde im 1.Bezirk der 1.Division beginnt mit einigen Trainern, die ihre erste komplette Vorbereitung absolvieren konnten von Paul Krier · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Lintgen und Wintger halten sich zwei unterschiedlichen Tabellenregionen auf – Foto: Arend Fernand

„Gleicher“ können sich zwei Teams in einer Liga kaum bewegen als die punktgleichen Tabellennachbarn Kehlen und Useldingen, die zudem nur ein Törchen trennt. Und da beide auch mit nahezu identischer Bilanz in die Winterpause gingen, muss man von einer offenen Angelegenheit ausgehen. Gespannt sein kann man darauf, wie Kehlens Königstransfer Pit Simon einschlagen wird. Fels (11.) hat mit dem Tabellenzweiten Norden 02 gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Augusto Martins ist zwar bereits seit Mitte Oktober bei der AS Rupensia Lusitanos im Amt, konnte aber jetzt eine komplette Vorbereitung mit seiner Mannschaft hinter sich bringen, was für die Gäste durchaus eine gewisse Unbekannte darstellen könnte. Schlusslicht Wintger empfängt Bastendorf zu einer für beide Kontrahenten wegweisenden Partie im Tabellenkeller. Ob die Winterpause für die Gäste nach zwei Siegen in Serie zum Abschluss der Hinrunde ungelegen kam, wollten wir von Trainer Christian Raths wissen.