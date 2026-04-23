D1S1: Spitzenspiel in Beggen, Kellerkracher in Hobscheid Schieren (2.) vor unbequemem Heimspiel, Verfolgerduell Lintgen – Diekirch ebenfalls im Fokus von Paul Krier · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

Ob die Alliance Äischdall gegen Fels jubeln kann? – Foto: Arend Fern

Schieren könnte schon am Freitag Spitzenreiter Beggen überflügeln und unter Druck setzen. Einfach wird das gegen das seit Wochen formstarke Koerich aber nicht, es deutet sich ein offenes Spiel an. Anders sieht es da bei der Partie Mertzig – Wintger aus, wo die Gäste eigentlich gewinnen müssen, was aber eine sehr schwierige Aufgabe wird. Ein mindestens genauso wichtiges Spiel bestreitet Wintgers Kellerrivale Alliance Äischdall, dies gegen Fels, einem Konkurrenten aus dem Abstiegskampf. Zwar ist der direkte Klassenerhalt für den Fusionsverein aus dem Westen nur noch theoretisch zu erreichen, doch mit einem Sieg könnte man im Idealfall auf den unteren Relegationsplatz klettern. Gilsdorf ist noch nicht durch und trifft auf ein eigentlich starkes Kehlen, das am vergangenen Wochenende aber von Hosingen überrascht wurde. Die Gäste behalten kleine Restchancen auf Platz 2. An der Motivation sollte es nicht liegen, aber auch der Kader spricht für Kehlen. Das erwähnte Hosingen ist z.Z. gut in Schuss und seit fünf Spielen ungeschlagen. Nun kommt Useldingen, das seit acht Spielen nicht verloren hat, aber in den letzten fünf Begegnungen satte viermal unentschieden spielte. Das Spitzenspiel der 25.Runde bestreiten Leader Beggen (53 Punkte) und der Dritte Norden 02 (47). Nicht nur die Tabellensituation deutet auf ein Spiel auf Messers Schneide hin, was auch daran liegt, dass beide zuletzt Ergebniskonstanz vermissen ließen.

Medernach begrüßt Bastendorf am „bloen Eck“. Die jungen Wilden des FC Blo-Wäiss befinden sich zwar in einem kleinen Tief, doch nach sieben Niederlagen in Serie kommt der FC 47 kaum mit breiter Brust nach Medernach. Lintgen und Diekirch stehen sich in einem Duell zweier Teams gegenüber, bei dem lediglich ein möglicher Sieger noch Restchancen auf die Aufstiegsrelegation behalten dürfte. Der Trend spricht dabei eine klare Sprache zugunsten des FC Minerva, bei dem aber im weiteren Verlauf die englischen Wochen zum Problem werden könnten, bei denen das Diekirch-Spiel den Auftakt bildet. Lickes: „ Ansetzungen sind äußerst unglücklich“ Lintgens Trainer Olivier Lickes dazu: „In der Hinrunde hatten wir den Fall auch schon, dass wir zwei englische Wochen hintereinander hatten, als das Spiel in Bastendorf wegen den schlechten Platzverhältnissen verlegt werden musste. Wir spielten in jenem Zeitraum auch in der Coupe FLF und gingen nach diesen Wochen auf dem Zahnfleisch, hatten vier Verletzte und waren saft- und kraftlos. Differdingen hatte z.B. in der BGL Ligue nach dem Spiel, das aufgrund einer Flutlichtpanne verlegt werden musste, keine zwei englischen Wochen nacheinander. Man muss auch bedenken, dass es für alle vier Halbfinalisten der Coupe FLF auch noch in der Meisterschaft um etwas geht.

Die Ansetzungen sind äußerst unglücklich, man hätte diese auf ein anderes Datum, z.B. den 13.Mai, legen können. Am Tag danach ist ein Feiertag, das wäre für die Spieler und Zuschauer viel besser. So müssen sie einen Tag nach dem Halbfinale u.U. früh morgens zur Arbeit. Ich war mir bereits mit dem Trainer von Remich-Bous (d.Red.: Andy Reuter) einig, dass wir das Pokalspiel auf den angesprochenen 13.Mai verlegen wollten, doch die Statuten der FLF lassen dies nicht zu. Das ist sehr schade, so hätte man die zwei aufeinanderfolgenden englischen Wochen vermeiden können.“ Am Freitag