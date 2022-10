– Foto: Martin Imruck

D1S1: Spitzenduo setzt sich ab Lorentzweiler und Beggen souverän +++ Diekirch nach Kantersieg neuer Dritter +++ Colmar geht gegen Kehlen unter

Berdorf-Consdorf mit 2-2 von FF Norden 02, dies nachdem man in Unterzahl einen Rückstand egalisieren konnte. „Spiel entwickelte sich zu einer Partie mit offenem Visier" „Wir kamen zwar nicht gut ins Spiel, gingen trotzdem glücklich in Führung. In der Folge entwickelte es sich zu einer Partie mit offenem Visier und nach dem 1-2 ging ein Ruck durch die Mannschaft. Die Moral zeigte sich nicht nur nach dem berechtigen Platzverweis gegen uns und dem Ausgleichtreffer zum 2-2 sondern auch, dass Mabon in der Schlussphase im eins gegen eins mit dem Gästetorwart sogar noch die große Chance auf den 3:2-Siegtreffer hatte" erklärte uns USBC-Trainer Alberto Rodrigues Freitas.

Mertzig entwickelte in der ersten Halbzeit gegen Bastendorf mehr Drang nach vorne, konnte sich aber nicht belohnen, so dass die Seiten mit einem 0-0 gewechselt wurden. Im wie zu erwarten sehr körperbetonten Spiel war es nach einer Stunde Oliveira Soares, der im Anschluss an einen Freistoß aus rund sechzehn Metern zum verdienten 1-0 traf (61.'). Die Schlussviertelstunde war kaum angebrochen, da köpfte der Bastendorfer Oliveira das 1-1 im Anschluss an eine Ecke (78.'), ein Ergebnis, bei dem es schließlich auch bleiben sollte.

Beggen zeigte gegen Lintgen mal wieder Moral und drehte einen Rückstand in einen Sieg. In einer unerwartet ausgeglichenen ersten Halbzeit waren es die Gäste, die durch einen Foulelfmeter von Bouso in Führung gehen konnten (0-1, 21.'). Es sollte für den Torschützen aber ein fataler Nachmittag werden: kurz nach seinem Tor sah er gelb und nachdem Beggen sich immer weiter nach vorne orientierte, stieg er von hinten in die Beine eines Lokalspielers und flog nach 35 Minuten vom Platz. Der FC Avenir erhöhte den Druck weiter und so konnte Yassine Maziz am rechten Pfosten das 1-1 köpfen (38.'). Zu Zehnt schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Gastgeber in Führung gehen würden. Es bedurfte eines weiteren Elfmeters, den Maziz mit seinem zweiten Treffer zum 2-1 verwertete (49.'). Das 3-1 von Youngster Sabotic bereitete der ehemalige Bartringer vor (58.') und nach 76 Minuten machte Etoundi den Deckel drauf (4-1).

Hosingen machte mit der Alliance Äischdall kurzen Prozess. Biwer machte nach Vorlage von Gomes das 1-0 (16.'), Letztgenannter traf zehn Minuten später zur 2:0-Pausenführung. Nach Foul an Torschütze Biwer im Strafraum erhöhte Jeangout nach 64 Minuten per Elfmeter (3-0), Biwer war wieder für das 4-0 zuständig (70.'). Bella Abega (5-0, 78.') und Joker Hodzic (6-0, 87.') schnürten den Sixpack. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützen

Eine fatale Schlussphase der ersten Halbzeit erlebte Colmar-Berg gegen Kehlen. Pletschette (0-1, 38.') und Mangen (0-2, 39.') trafen innerhalb einer Minute zum 0-2 und nach 42' flog ASC-Verteidiger Kaba mit glatt rot vom Platz. Damit noch nicht genug, Aires erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 0-3 (45.'+2). Nach der Pause versenkten Mangen mit drei zusätzlichen Toren, Aires und Bucci die Gastgeber endgültig. Der neue ASC-Trainer Johann Bourgadel war bei seinem Pflichtspieldebüt keineswegs zu beneiden. „Nur zehn bis zwölf fitte Spieler" „Wir waren gar nicht im Spiel. Meine Übernahme gestaltete sich schwer, da sechs Spieler positiv auf Covid getestet wurden und wir einen weiteren gesperrt hatten. Unter der Woche standen mir nur zehn bis zwölf fitte Spieler zur Verfügung. Natürlich hat uns dann auch der Platzverweis nicht gerade geholfen, Kehlen war aber insgesamt taktisch überlegen. Ich möchte an dieser Stelle aber noch dem Kehlener Spieler eine gute Besserung wünschen, der verletzt ausgewechselt werden musste. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes" so der neue Übungsleiter von Colmar-Berg.

Das gute besuchte Nachbarduell zwischen Pratzerthal-Redingen und Useldingen entschieden die Gäste erwartungsgemäß für sich. Ein Doppelschlag von Kelmendi (0-1, 20.') und El Kanouni (0-2, 24.') sorgte Mitte der ersten Halbzeit bereits für eine klare Gästeführung, die Milano aber nach 33 Minuten wieder schrumpfen ließ (1-2). Der FCPR drückte in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf den Ausgleich, fand diesen aber nicht. Während der ehemalige Useldinger Sadler im Tor der Gastgeber zunächst weitere Gegentreffer verhindern konnte, war er nach 73 Minuten machtlos, als Keita eine Vorlage von Borges Varela zur Vorentscheidung nutzen konnte (1-3). Nur eine Minute später musste er erneut hinter sich greifen, nach dem 1-4 von Civic war die Partie natürlich entschieden (74.').