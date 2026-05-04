D1S1: Spitzenduo kann Abstand vergrößern

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Was am Wochenende los war

Lintgen lag im Topspiel gegen Leader Schieren nach einem von Ramdedovic verwandelten Elfmeter (1:0, 18.‘) lange in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Gäste bei einem Pfostenschuss Pech (51.’), kamen in der Schlussphase aber – ebenfalls durch einen verwandelten Elfer (1:1, 81.‘ Salvaterra) - immerhin noch zum Ausgleich. Nutznießer dieses Unentschiedens war der Tabellenzweite Beggen, der Koerich durch zwei frühe Treffer überrumpelte, um am Ende mit einem 5:0 zurück in die Spur zu finden. Der FC Avenir rückt mit diesem Sieg auf 2 Zähler an Platz 1 heran und kann seinen Vorsprung auf Rang 3 auf 7 Punkte ausbauen. Im Tabellenkeller gab es ein 2:2 zwischen Schlusslicht Wintger und dem Viertletzten Fels. Dabei vergaben beide Teams mögliche „big points“: die ASW lag durch einen Doppelpack am Ende des 1.Durchgangs mit 2:0 in Führung. Gleich nach Wiederanpfiff scheiterten die Gäste mit einem Elfmeter (46.‘), fanden danach den Anschluss (2:1, 68.‘) und in Extremis das 2:2 (90.‘+2).

Mertzig und Kehlen trennten sich ebenfalls mit einem Unentschieden, 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Mit jetzt 7 Punkten Rückstand wird es für die Gäste schwer, eventuelle Hoffnungen auf Platz 2 aufrechtzuerhalten. Nach toller Vorarbeit von De Figueiredo traf Mendes früh zum 0:1 für Useldingen in Hobscheid, hatte danach bei einem Aluminiumtreffer im Anschluss an eine Ecke aber Pech. Kurz darauf glichen die abstiegsgefährdeten Gastgeber nach einem langen Zuspiel in die Spitze aus (1:1, 18.‘). Der weitere Verlauf war durchaus munter, nach dem Tee nahm Useldingen das Heft in die Hand und gewann am Ende nicht unverdient mit 2:1, auch weil Keeper Metz kurz vor Schluss einmal mehr seine ganze Klasse unter Beweis stellte.

Gilsdorf gelang gegen Norden ein nicht unbedingt erwarteter 2:1-Heimisieg. Früh in Führung gegangen (1:0, 8.‘), musste der FC Jeunesse aber vereinzelte Großchancen der Gäste über sich ergehen lassen. Unmittelbar nach einem Platzverweis für Gilsdorf (76.‘) gelang Norden in Überzahl der Ausgleich (1:1, 78.‘), doch kurz vor Toresschluss unterlief den Gästen ein Eigentor (2:1, 90.‘+3), das für Gilsdorf quasi gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt war bei 9 Punkten und ebenso vielen Toren Vorsprung auf Rang 13. Hosingen ist nach dem 2:2 gegen Bastendorf noch nicht ganz durch während der FC 47 die Alliance Äischdall und auch Wintger noch im Rückspiegel sehen kann. Nach einer scheinbar komfortablen 2:0-Pausenführung schaltete Diekirch in einer insgesamt mäßigen Begegnung in Medernach nach dem Seitenwechsel zurück und hatte Glück, dass man am Ende noch mit 2:1 gewann.