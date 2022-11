Erpeldingen musste sich Colmar spät geschlagen geben – Foto: Frank Kuffer

D1S1: Spitzenduo entfernt sich immer weiter Feulen mit später Niederlage +++ Kein Schiedsrichter in Hobscheid +++ wichtiger Erfolg für ASC

Der favorisierte Leader aus Lorentzweiler brauchte eine gute halbe Stunde, um sich in Weiswampach durch einen Treffer von Pereira Soares in Stellung zu bringen (0-1, 37.'). Nach der Pause sorgte eine Doppelschlag von Abi (0-2, 63.') und Lopes (0-3, 68.') für eine Vorentscheidung, ehe Funck in der Schlussphase sogar noch das 0-4 besorgen konnte (84.') und so Lorentzweilers weiße Weste weiterführen konnte.

Diekirch setzte sich gegen Schlusslicht Pratzerthal-Redingen durch und bleibt eines der besten Teams der Verfolgergruppe. Von Anfang an machten die Young Boys klar, wer das Sagen im weiten Runde haben sollte und gingen nach einem Fehler des Gästetorwarts durch Pereira in Führung (1-0, 28.'). Es war derselbe Spieler, der auch bei Anbruch der Schlussviertelstunde für die Entscheidung sorgen sollte, als er einen Assist von Pinho zum 2-0 nutzen konnte (76.').

„Endlich" hat man sich wohl in Colmar-Berg gedacht, als man einen späten Elfmeter zum Sieg im so wichtigen Gastspiel in Erpeldingen verwandeln konnte. Doch der Reihe nach: nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Ottelé den FC 72 in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit in Führung (1-0, 52.'), doch Oliveira Simoes glich umgehend aus (1-1, 56.'). Teodoro da Costa sollte die ASC rund eine Viertelstunde später erstsmals in Führung bringen (1-2, 72.'), doch postwendend war es nun an Erpeldingen auszugleichen (2-2, 73.' Niang Cheikh). Als man dann von einer Punkteteilung ausgehen konnte, foulte der Erpeldinger Keeper außerhalb seines Strafraums einen gegnerischen Stürmer uns sah rot. Ersatzmann Michels kam für Feldspieler Mendes. Den folgenden Freistoß wehrte ein Spieler der Gastgeber im Strafraum mit der Hand ab, der Schiedsrichter zögerte nicht und entschied auf Elfmeter. Diesen nutzte Domingos zum späten aber laut ASC-Trainer Bourgagdel verdienten ersten Sieg unter seiner Leitung (2-3, 90.'+4).

In Feulen bewahrheitete sich am gestrigen Sonntag scheinbar die „Neue Besen kehren besser"-Weisheit. Entgegen aller Vermutungen hielt Gast Hosingen nach der Trennung von Trainer Lessure nach einer besserer Feulen Anfangsphase lange die Null, Chancen gab es vor der Pause auf beiden Seiten. Erstes Unheil für Feulen deutete sich nach rund einer Stunde an, als ein Gästetor wegen Abseits aberkannt wurde. Aufgeschoben war aber nicht aufgehoben: nach einer Flanke traf Gomes per Hacke (!) zum 0-1 (85.'). In der Schlussphase aufgrund von einer Verletzung und nach drei Wechseln lange in Unterzahl agierend gelang den Hausherren vorne nur wenig und so kam es, dass Soares Timas einen Konter mit dem entscheidenden 0-2 abschloss (90.'+6).

Der Tabellenzweite – und das mit dem Maximum an möglichen Punkten! - aus Beggen erwischte in Useldingen die bessere Anfangsphase und nach ein paar guten Einschussmöglichkeiten war es schließlich Sommerneuzugang Ndebeka, der per Kopfballtor nach einer Ecke die logische Gästeführung erzielte (0-1, 21.'). Nicht mehr logisch war, was dann folgte. Ab dem 0-1 bauten die Gäste zusehends ab und Beggen hatte es vor allem Torwart Straus zu verdanken, dass man mit der knappen Führung in die Kabinen gehen konnte. Dieses Bild sollte sich auch bis in die Schlussphase der zweiten Halbzeit hinein kaum ändern, Useldingen fand seinen Meister aber weiter in Straus und erst in der Nachspielzeit hatten die Gäste wieder zwei Gelegenheiten auf Konter hin, am Ende sollte es aber beim schmeichelhaften 0-1 für Beggen bleiben.

Äußerst effizient zeigte sich Mertzig in der ersten Halbzeit des Verfolgerduells in Kehlen. Während die Hausherren das Spiel machten, legte der durchgestartete Dos Santos Macedo für Mendonça Ribeiro ab, der mit seinem schwachen rechten Fuß aus achtzehn Metern ins lange Eck traf (0-1, 26.'). Nach einer guten Stunde erkämpfte sich Decker das Leder im gegnerischen Strafraum und konnte im zweiten Versuch ins leere Tor schießen (0-2, 63.'). Und auch am 0-3 war Decker als Vorlagengeber beteiligt, als dieser im Strafraum mit dem Rücken zum Tor zurück auf Oliveira Soartes legte, der von der Strafraumgrenze zur Entscheidung ins untere linke Eck traf (0-3, 76.'). Mit diesem Erfolg ist der FC Sporting nun bereits Tabellendritter.

Zum Spiel Hobscheid-Eischen gegen Berdorf-Consdorf fand sich scheinbar kein Schiedsrichter ein. Wir haben nachgefragt, was los war. Zu den Fakten: der angesetzte Schiedsrichter war zu Spielbeginn nicht vor Ort. Dies bestätigten uns beide Vereine. Ebenfalls von beiden Seiten bestätigt wurde, dass man nach der vorgesehenen Wartezeit von zehn Minuten keine Einigkeit darüber erzielen konnte, das Spiel eine halbe Stunde später anzupfeifen, dies wollten die Gäste nach Beratung innerhalb ihrer Mannschaft nicht. Auch laut übereinstimmenden Aussagen von beiden Clubs sei ein Schiedsrichterbeobachter der FLF vor Ort gewesen, der den 1.Linienrichter das Spiel nicht leiten lassen wollte, da dieser noch nicht über ausreichend Erfahrung verfügen soll. Dies wäre die sonst übliche Vorgehensweise gewesen und u.a. darüber, dass diese nicht eingehalten wurde, zeigte sich Daniel Freymann, Vorsitzender der Alliance Äischdall, gegenüber FuPa erbost. Es dürfte entsprechend spannend werden, was das Verbandsgericht entscheiden wird, da die FLF sich in diesem Fall scheinbar nicht an ihre eigene Satzung hielt, sagt diese im Artikel 12 des internen Sportreglements (s.u.) doch ganz klar aus, dass ein 1.Assistent einspringen muss, falls kein Hauptschiedsrichter vor Ort ist, ohne Mindestvoraussetzungen an Erfahrung. "Si en cas d’absence de l’arbitre désigné deux arbitres-assistants officiels sont présents, l’assistant le plus ancien en rang dirige la rencontre. Si aucun arbitre-assistant désigné officiellement n’est présent, les deux Clubs peuvent s’entendre pour désigner un arbitre présent. En cas d’arrivé tardive de l’arbitre officiel, il peut reprendre la direction de la rencontre."