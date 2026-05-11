D1S1: Spannung bis zum Schluss im Aufstiegsrennen

Vor dem 28.Spieltag war Schieren (in gelb) noch Tabellenführer – Foto: Kevin Harpes

Was am Wochenende los war

Lintgen erfüllte sein Pflichtaufgabe in Fels mit zwei in der 2.Halbzeit von Delgado verwandelten Elfmetern, die AS Rupensia Lusitanos konnte schon für die Abstiegsrelegation testen. Auf diese hat Wintger nach einer 3:1-Niederlage in Kehlen nur noch theoretische Chancen. Zwar gelang es einem sehr früh in Führung zu gehen, doch noch vor der Pause drehten die Gastgeber das Ergebnis durch zwei Kopfballtreffer von Pascoal. Useldingen bezwang Nachbar Mertzig mit 2:0 und klettert auf Platz 6, was aber nur noch statistische Relevanz hat.

Gleich vom Anstoß weg spurtete Nordens Rocha in einen Rückpass auf einen Gästeverteidiger, der über den Ball schlug, und traf zum 1:0 (1.‘). Damit war sofort klar, in welche Richtung diese Partie sich entwickeln würde und zur Halbzeit führten die Gastgeber bereits mit 4:0, nur um das Ergebnis am Ende auf ein für die Alliance Äischdall beängstigendes 7:1 zu schrauben. Trotz allem ist der Fusionsverein aus dem Westen noch nicht endgültig abgestiegen. Der Abstand wurde aber größer, da Bastendorf zuhause mit 2:1 gegen Gilsdorf gewann. Nach einem langen Ball nach vorne waren sich Keeper und Verteidiger des FC 47 nicht einig und Touré bedankte sich mit dem 0:1 (25.‘). Ein Doppelpack von Rodridgues binnen weniger Minuten Mitte der 2.Halbzeit drehte das Resultat zugunsten von Bastendorf, das aber noch zwei Punkte brauchte, um für die Relegation planen zu können. Gilsdorf ist trotz der Niederlage gerettet.

Auch Hosingen hat den Klassenerhalt geschafft. In Koerich geriet man zwar früh in Rückstand, bäumte sich aber auf. Stand zunächst noch der Pfosten im Weg, war es kaum 120 Sekunden später ein Schuss von der Strafraumgrenze, der zum 1:1 einschlug (19.‘). Bis zur Pause hatten die Gastgeber dann aber ein Plus an Torchancen. Nach einer Stunde kam dann Hosingen zu zwei guten Abschlüssen, doch in der Schlussphase erzielten die Hausherren auf Konter mit ihrer bis dahin einzigen richtigen Gelegenheit nach der Pause und durch das zweite persönliche Tor von Do Rosario das 2:1 (84.‘). Durch einen Elfmeter kam Hosingen am Ende aber noch zum Punktgewinn (2:2, 90.‘), dies durch Moukokos ebenfalls zweiten Treffer der Partie.

Videira: „Am Ende waren der Teamgeist und der Zusammenhalt entscheidend“

Hosingens Trainer Flavio Videira zum Klassenerhalt: „Die Mannschaft hat in den schwierigen Situationen weiter zusammengearbeitet. Die Qualität ist ja vorhanden, meine Aufgabe als Trainer war es, das Vertrauen und die Spielfreude zurückzubringen. Das war das Schwerste an meiner Arbeit, die taktische Basis war ja sehr gut, daran musste ich wenig ändern. Am Ende waren der Teamgeist und der Zusammenhalt entscheidend, dass wir den Klassenerhalt zwei Spieltage vor Schluss geschafft haben, dies nach vielen Höhen und Tiefen.

Wir zeigten Charakter, obschon wir oft leiden mussten, so auch am Sonntag in Koerich. Wir kämpften uns oft zurück und das zeichnet die Willensstärke der Mannschaft aus. Wir mussten leiden, um unser System spielen und frei aufspielen zu können, doch jetzt haben wir es aus eigener Kraft geschafft und nicht, in dem wir auf andere angewiesen waren.“

Das Fernduell der beiden Spitzenteams brachte Avenir Beggen nach einem 6:2-Auswärtssieg in Diekirch zurück an die Spitze. Dabei war der Beginn der Partie durchaus ausgeglichen, erst nachdem die Gäste das 1:0 erzielt hatten, spielten sie sich in einen Rausch, ehe man beim Stand von 5:0 wieder etwas auf die Bremse trat. Moreira traf auf Seiten des FC Avenir doppelt. Dass Beggen wieder, aufgrund der besseren Tordifferenz, auf dem 1.Platz steht, hat man Medernach zu verdanken, das sich in Schieren ein 3:3 erkämpfte. In einer abwechslungsreichen Partie kam die sehr junge Gästemannschaft, deren Anfangself einen Altersschnitt von 20,5 Jahren vorwies, dreimal von einem Rückstand zurück. Auch dank einer Klasseleistung von Keeper Huriez und am Ende mit dem Glück des Tüchtigen – Schieren machte in der Schlussphase zweimal Bekanntschaft mit dem Aluminium - hielt man einen Punkt fest, der den Gastgebern im Rennen um den direkten Aufstieg eine Woche vor dem Gipfeltreffen in Beggen den Spitzenplatz gekostet hat.