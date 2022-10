D1S1: Schwere Pokalrevanche für Erpeldingen Nach Kantersieg im Pokal ist Lorentzweiler erneut beim FC 72 zu Gast +++ Beggen (2.) in Hobscheid ebenfalls vor einer lösbaren Aufgabe

Lintgen zeigte zuletzt positive Ansätze. Gegen ein gutes Mertzig muss sich nun am Sonntag zeigen, in wieweit die Ideen des neuen Trainers Paulo Moura bereits greifen. Ein Vorteil könnte sein, dass der FC Sporting am Mittwoch ein schweres Pokal-Derby in Heiderscheid bestreiten musste.

„Ich glaube an das Team“

„Im Moment arbeiten wir viel am Selbstvertrauen, es gibt viele Gespräche mit den Jungs, da wir nicht so gut dastehen. Ich glaube aber an das Team, da seit den zwei Wochen, in denen ich nun im Amt bin, jeder super mitzieht. Sie nehmen meine Anweisungen an und setzen sie im Training um. Jetzt müssen Punkte gesammelt werden um uns zu belohnen, das ist das Wichtigste, sowohl für die Mannschaft als auch für den ganzen Verein. Ich erwarte mir am Sonntag ein schweres Spiel, wir müssen aktiv sein, wir spielen schließlich zuhause“ fasste uns Paulo Moura seine bisherige noch junge Amtszeit beim FC Minerva zusammen.

Bastendorf bewegt sich aktuell gut in der Verfolgergruppe und wird gegen Berdorf-Consdorf den nächsten Erfolg eingeplant haben, zumal mal es in der Liga zuletzt etwas gegen starke Gegner hakte. Norden 02 scheint seine Talsohle gleich am Anfang der Saison gehabt zu haben, diese scheint durchschritten und seit Mitte September ist man in der Meisterschaft ungeschlagen. Mit Diekirch kommt nun aber ein starker Gegner, der mittlerweile bis auf den 3.Platz vorgedrungen ist.

Leader Lorentzweiler tritt innerhalb von nur fünf Tagen zum zweiten Mal in Erpeldingen an. Der 9:1-Erfolg am Mittwoch im Pokal kann aber kaum Rückschlüsse auf die Partie am Sonntag zulassen. Bei den Gastgebern figuriert Jeff Angelsberg aktuell als Interimstrainer. Auch wenn er seine Mannschaft als auch die Liga quasi in- und auswendig kennen sollte, scheint es schwer vorstellbar, wie Erpeldingen dem FCL ein Bein stellen könnte. Feulen und Useldingen treten gegen Pratzerthal-Redingen bzw. Colmar-Berg in der Favoritenrolle an, auch der Tabellenzweite aus Beggen wird in Hobscheid mit dem nächsten Sieg rechnen – es wäre der zwölfte im zwölften Pflichtspiel! Den Abschluss bildet am Sonntag das Duell der beiden Nachbarn im Mittelfeld der Tabelle, Kehlen und Hosingen, die beide jeweils neun Punkte auf dem Konto haben. Wer sich dort wohl durchsetzen kann?

Am Sonntag