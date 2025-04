D1S1: Schierens letzte Chance ausgerechnet beim Leader?

Trotz oder eben wegen zuletzt ordentlicher aber zu selten konstanter Ergebnisse steckt Hosingen weiter in der Gefahrenzone fest, trifft aber am Samstag zuhause auf ein formschwaches Useldingen, das im Falle einer Niederlage trotz Tabellenplatz 8 riskiert, noch unten hineingezogen zu werden. Im Keller siedelt sich auch die Alliance Äischdall an, die bei einem schwachen Bastendorf antritt und auf einen Sieg hofft, der mit Blick auf das rettende Ufer sehr wichtig wäre. Das Spitzenspiel bestreiten am Sonntag der Tabellenerste Lorentzweiler und der Dritte Schieren. Der FC Jeunesse hat bereits 9 Punkte Rückstand auf Platz 2 und müsste also einen Auswärtssieg holen, um seine kleinen Chancen auf die Aufstiegsrelegation zu wahren. Es gibt denkbar leichtere Aufgaben, doch weil Mertzig (2.) in Medernach nichts geschenkt bekommen wird, könnte sich eine interessante voraussichtlich letzte Gelegenheit bieten.

Erpeldingen ist immer noch nicht sorgenfrei und begrüßt mir Nachbar Diekirch ein Team, das ebenfalls keines seiner letzten vier Spiele verloren hat. Es deutet sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für die Young Boys an. Kehlen sollte zuhause gegen Norden 02 favorisiert sein, die Gäste brauchen aber noch Punkte, um sich nicht auch noch nach unten orientieren zu müssen. Ein echter Kracher gegen den Abstieg wird in Steinfort ausgetragen, wo das in den vergangenen Wochen formstarke Gilsdorf gastieren wird. Die Hausherren warten immer noch auf den ersten Heimsieg, der Trend spricht eigentlich für die Gäste, die ihrerseits auswärts aber schwach sind. Koerich empfängt dann noch das bereits als Absteiger feststehende Vianden und hofft nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen auf eine Trendwende. Ein Heimsieg wäre ein vorentscheidender Schritt Richtung Klassenerhalt.