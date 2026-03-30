D1S1: Schieren mit wegweisendem Erfolg im Topspiel

Schieren, hier ein Archivbild, behauptete sich im Topspiel gegen Kehlen – Foto: Arend Fern

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Was am 19.Spieltag los war

Nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und dem 2:0 gegen Bastendorf ist Lintgen wieder in der Spur und behält gewisse Chancen, Rang 2 noch zu erreichen. Nach dem man mit einem Elfmeter am Gästetorwart scheiterte brachte Ramdedovic den Nachschuss zum 1:0 im Tor unter (33.‘). In der Nachspielzeit der 2.Hälfte machte Rafdy den Deckel auf den Heimsieg, dies nach einem Zuspiel in die Tiefe (2:0, 90.‘+6).

War Norden im 1.Abschnitt in Koerich besser im Spiel, so sollte sich dies nach der Pause ändern. Nach einer Stunde gingen die Hausherren in Führung, verpassten es aber, nachzulegen, so dass Norden nach einem langen Ball ausgleichen konnte (1:1, 77.‘). Im Verfolgerduell zwischen Schieren und Kehlen behielten die Gastgeber den vollen Einsatz bei sich. Nach einer vergebenen Gästechance tauchte Da Cunha Pereira auf der Gegenseite frei vor dem Keeper auf und traf zum 1:0 (14.‘). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff legte derselbe Spieler das 2:0 nach (45.‘+2). Kehlen erwachte zu spät und konnte zwei gute Gelegenheiten in der Schlussphase nicht nutzen, so dass man erstmals seit Langem leer ausging.

Video-Interviews der beiden Trainer

(eingeholt von Andy Gallo)

Medernach, das im Derby gegen Fels nach einer guten Stunde in Überzahl agierte, gewann klar mit 4:0. Nach 20 Minuten gingen die Gastgeber in Führung, überstanden danach zwei gute Felser Angriffe, ehe man in der 34.‘ erhöhte. Die erste Chance nach der Pause ging ebenfalls auf das Konto der Gäste, danach kam es dann zum erwähnten Platzverweis, dem zwei weitere Medernacher Treffer folgten. Nach einer frühen Führung kam Leader Beggen zu einem 2:0-Arbeitssieg gegen Schlusslicht Wintger und ließ dabei die eine oder andere weitere Torchance aus. Hosingen rang Mertzig ein gerechtes Remis ab. Nach 0:1-Rückstand nach einem Solo von Decker unmittelbar nach Wiederanpfiff zog Scheuer in der 59.‘ volley aus zwanzig Metern zum Ausgleich ab. Der Zähler dürfte für Hosingen im Abstiegskampf aufgrund der Niederlagen der anderen Teams hinter einem ein Punktgewinn darstellen.

Gilsdorf setzte im unteren Tabellendrittel mit einem 4:0 gegen die Alliance Äischdall ein weiteres Zeichen, schon zur Halbzeit lag man mit 3:0 in Führung. Gilsdorfs Lages machte es in der 35.‘ à la Mathias Olesen und zirkelte einen Eckball direkt zum 2:0 ins Tor. Auch das 3:0 fiel nach einer Ecke, welche ins Netz geköpft wurde. Im Abendspiel unterlag Diekirch etwas überraschend und trotz sehr früher Führung (1:0, 2.‘) mit 1:2 gegen Useldingen. Die Gäste kamen kurz nach der Pause durch ein Eigentor des Diekircher Keepers zum Ausgleich (1:1, 50.‘) und als man bereits von einer Punkteteilung ausgehen konnte entschied Suleiman die Partie per Kopfball zugunsten von Useldingen (1:2, 90.‘+1).