 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

D1S1: Schieren macht sich auf und davon

Zweiter 5:2-Sieg in Folge, Beggen und Lintgen nur mit Remis bei Sorgenkindern, Kehlen gewinnt Derby

von Paul Krier · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Sascha Köppen

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1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

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Der 26.Spieltag in Zahlen

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Alle Ergebnisse

Gestern, 20:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
2
2

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
1
3
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
3
0
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
1
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
2
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
2
2
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FC Käerch
FC KäerchKäerch
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
0
1
Abpfiff

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Gestern, 20:00 Uhr
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
2
5
Abpfiff

Was am Mittwoch los war

Monatelang stand Beggen an der Tabellenspitze und hatte auch sehr lang nicht ein einziges Unentschieden auf dem Konto. In der entscheidenden Phase der Saison reihte man beim gefährdeten Bastendorf (2:2) das dritte aneinander. Schieren bog bereits am Sonntag auf die Überholspur ein und raste in Diekirch mit dem zweiten 5:2-Sieg nacheinander am FC Avenir vorbei und hat binnen einer Woche einen Vorsprung von 4 Punkten herausgeholt. Antunes da Silva gelang nach frühem Rückstand dabei ein Hattrick. Norden bleibt nach einem sehr spät errungen Derbysieg gegen Hosingen oben dran. Das entscheidende Tor zum 2:1-Heimsieg erzielte Pauly in der 3.Minute der Nachspielzeit. Lintgen (4.) kam dagegen in Wintger nicht über ein 2:2 hinaus und verspielte dabei ein 2:0-Pausenführung.

Nach einem verdienten, aber wenig berauschenden 3:0-Derbysieg gegen Äischdall bleibt Kehlen ebenfalls noch in gewisser Reichweite zur Aufstiegsrelegation. Gilsdorf erkämpfte sich in Useldingen einen wichtigen Punkt und hatte einerseits Glück, dass der FC Jeunesse einige gute Torchancen ungenutzt ließ, aber auch Pech, da man den durchaus fälligen Ausgleich erst unmittelbar vor Schluss kassierte (1:1, 89.‘). Medernach entführte 3 Punkte aus Koerich. Die Gastgeber verzeichneten deutlich mehr Torgelegenheiten als der FC Blo-Wäiss, für den Kaba Ntangu nach exakt einer Stunde das entscheidende Tor köpfte (0:1, 60.‘). Koerich verpasste es, zu reagieren, als Medernachs Keeper nach einer Notbremse rot gesehen hatte (90.‘+3). Fels’ Chancen auf den direkten Klassenerhalt nach dem 1:3 gegen Mertzig sind zusehends gesunken, immerhin hat man einen Relegationsplatz so gut wie sicher.

Der 27.Spieltag

Medernach Diekirch hat am Sonntag lediglich statistischen Wert, ganz anders als die Partie zwischen Beggen und Koerich. Der FC Avenir braucht so langsam wieder einen Sieg, was gegen Koerich nicht einfach wird und was die Formtabelle zusätzlich belegt. Abstiegskampf heißt es dann bei Hosingen Bastendorf, wobei der Druck klar auf Seiten der Gäste liegt, die die zwei Schlusslichter im Nacken spüren. Gilsdorf ist noch nicht ganz durch, braucht noch Punkte, wird es aber gegen Norden 02 schwer bekommen. Auch für die Alliance Äischdall könnte die Aufgabe um Punkte für das Erreichen der Abstiegsrelegation leichter sein, ein zuletzt gutes Useldingen wird in Hobscheid zu Besuch sein.

Wenn Kehlen noch nach oben schielen will, ist ein Sieg in Mertzig fast schon Pflicht. Auch hier gibt es sicherlich einfachere Gastspiele als das in den „Burwisen“. Der Kellerschlager führt den aufstrebenden Letzten Wintger und den Viertletzten Fels zueinander. Wollen die Gäste noch an den direkten Klassenerhalt glauben, ist ein Sieg Pflicht. Auf der anderen Seite ist die ASW mit Blick auf Rang 13 ebenfalls auf einen Dreier angewiesen. Der Trend spricht für die Gastgeber. Das Topspiel bestreiten Lintgen (4., 50 Punkte) und Schieren (1., 59), eine Begegnung die oben eine enorme Bedeutung haben wird. Die Konkurrenz wird entsprechend gespannt Richtung Spielfeld des FC Minerva blicken.

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Minerva Lintgen
FC Minerva LintgenLintgen
FC Jeunesse Schieren
FC Jeunesse SchierenSchieren
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
AS Wintger
AS WintgerWintger
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
FC Kehlen
FC KehlenKehlen
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Jeunesse Useldingen
FC Jeunesse UseldingenUseldingen
16:00live
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Gilsdorf
FC Jeunesse GilsdorfGilsdorf
FF Norden 02 Weiswampach-Hüpperdingen
FF Norden 02 Weiswampach-HüpperdingenNorden
16:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC AS Hosingen
FC AS HosingenHosingen
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Avenir Beggen
FC Avenir BeggenBeggen
FC Käerch
FC KäerchKäerch
16:00live
Unser Tipp: Unentschieden

So., 03.05.2026, 16:00 Uhr
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
FCM Young Boys Diekirch
FCM Young Boys DiekirchDiekirch
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

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