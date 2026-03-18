D1S1: Schieren klettert auf Platz 2

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Was am 19.Spieltag los war

Norden fand perfekt in sein schweres Auswärtsspiel in Lintgen (0:1, 1.‘), doch der FC Minerva antwortete zeitnah (1:1, 8.‘). Schon nach einer Viertelstunde stand es nach einem Abstaubertor 1:2 (15.‘), von da an ließen die Gäste sich die Butter trotz Platzverweis (37.‘) nicht mehr vom Brot nehmen. Auf Konter (1:3, 67.‘) und per Traumtor aus fünfzig Metern von Rocha (1:4, 90.‘+1) machte man alles klar, büßte aufgrund der Tordifferenz trotzdem den 2.Platz ein. Mit dem gleichen Ergebnis behauptete sich Useldingen in Bastendorf, dies aber spät. Nach verdientem 0:2-Vorsprung der Gäste kamen die Hausherren früh im 2.Abschnitt wieder heran und gestalteten die Partie offen, bis Useldingen in den Schlussminuten per Doppelschlag den Deckel auf den Auswärtssieg machte. Im Westderby fand Kehlen sehr früh in Koerich in die Spur (0:1, 3.‘). Die Gastgeber versuchten schnell zum Ausgleich zu kommen, zeigten sich vorne aber zu ineffizient. Nach einer Stunde ließ Kehlen das 0:2 folgen, womit der Bann gebrochen war und man seine beeindruckende Serie mit einem 4:0-Sieg weiterführte.

Schieren ließ gegen Schlusslicht Wintger nichts anbrennen und gewann u.a. durch einen De Borba Da Silva-Hattrick mit 5:0 und lieferte damit den Beweis, dass es im Aufstiegsrennen auch auf die Tordifferenz ankommen wird: durch diese rückte man nämlich auf den begehrten 2.Tabellenplatz vor. Mit einem Altersschnitt von nicht einmal 21 Jahren und einem Coqu-Doppelpack zu Beginn der 2.Hälfte schlug Medernach das viel erfahrenere Mertzig (26,75 Jahre im Schnitt). Insgesamt hatten die Blau-Weissen mehr Torchancen auf ihrer Seite, hatten kurz nach Wiederbeginn aber Glück, als Huriez mit einer tollen Parade einen Rückstand verhinderte. Leader Beggen mühte sich in einer wenig ansehnlichen Begegnung zu einem knappen 3:2-Heimsieg gegen den Vorletzten Äischdall. Dieser Erfolg gelang den „Wiichtelcher“ in Unterzahl, kurz nach Webers Platzverweis (60.‘) trafen die Hausherren zweimal binnen weniger Minuten. Auch eine spätere doppelte Überzahl und fast 9 Minuten Nachspielzeit konnten die Gäste nicht zum Punktgewinn nutzen.

Ein Doppelschlag von Diekirch nach rund einer halben Stunde (1:0, 28.‘, 2:0, 33.‘) ebnete den Young Boys den Weg zum Heimsieg gegen das abstiegsbedrohte Fels, das aber durchaus seine Chancen hatte. Am Ende stand ein 3:0-Heimsieg zu Buche. Erst am Dienstag empfing Hosingen Gilsdorf zu einer wichtigen Begegnung im Tabellenkeller. Die Gäste waren gegen äußerst nervös wirkende Hausherren in der 1.Halbzeit besser und gingen durch einen perfekt vorgetragenen Angriff mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel zeigte der FCASH ein anderes Gesicht und glich prompt per Kopfball aus (1:1, 47.‘). Man versäumte es aber, weitere sich bietende gute Torgelegenheiten zu nutzen und wurde durch einen Sonntagsschuss am Dienstagabend durch Mesquita bitter bestraft (1:2, 89.‘).

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Der 20.Spieltag

Bereits am Freitag geht es für Gilsdorf gegen Lintgen weiter. Mit dem oben erwähnten Sieg im Rücken aber nur wenigen Tagen Erholung wird es eine schwere Aufgabe für den FC Jeunesse. Norden bekommt es am Sonntag mit Bastendorf zu tun und wird mit frischem Rückenwind nach dem Sieg beim FC Minerva in sein Heimspiel gehen. Useldingen empfängt Koerich im Tabellenmittelfeld mit drei Siegen hintereinander.

Spannend dürfte es in Kehlen zugehen, wo die formstarke Lokalelf mit Diekirch einen direkten Konkurrenten um den Anschluss nach ganz oben empfängt. Es deutet sich ein offener Schlagabtausch an. Der Tabellenzweite aus Schieren wird in Fels favorisiert sein. Dies trifft auch auf Medernach zu, das beim Tabellenletzten Wintger gastiert.

Auch wenn es bei Mertzig nach dem Winter noch nicht rund läuft wird Spitzenreiter Beggen im Duell zweier ehemaliger Erstligisten keine Geschenke erwarten können. Nach der Niederlage gegen Gilsdorf (s.o.) steht für Hosingen gleich das nächste wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Am Sonntag ist man bei der Alliance Äischdall zu Besuch – es ist das Duell der z.Z. zwei formschwächsten Mannschaften der Liga.

Am Freitag