D1S1 – Saisonrückblick: Entscheidung um den Aufstieg fiel ganz am Ende

Beggen feierte den direkten Aufstieg – Foto: Hubert Rickal

Lintgen — Platz 5: Stärkster Aufsteiger, guter Start nach Aufstieg, ausgewogene Bilanz zwischen Offensive und Defensive, musste erst im letzten Saisondrittel abreißen lassen.

Schieren — Platz 2: Sehr konstante Saison, stärkste Defensive/Offensive-Kombination und verdient bis zum Schluss ganz oben mit dabei, verlor aber die zwei entscheidenden Spiele gegen Beggen und in der Aufstiegsrelegation.

Medernach — Platz 9: Offensivstark, defensiv schwächer — klassisches Mittelfeldteam aufgrund einer jungen Elf, die zu allem in der Lage schien, aber der Konstanz fehlte.

Diekirch — Platz 7: Solide Punktausbeute, defensiv stabil; hat sich im oberen Mittelfeld etabliert, konnte zeitweise um die Aufstiegsränge mitspielen, bevor man abreißen lassen musste.

Koerich — Platz 10: Ausgewogene, aber wechselhafte Saison; knappes negatives Torverhältnis, tolle Mannschaft mit mehr Potenzial, als der Tabellenplatz aussagt.

Hosingen — Platz 11: Kampf um den Klassenerhalt geprägt von schwankenden Ergebnissen.

Gilsdorf — Platz 12: Zu viele Gegentore; Offensivleistung oft nicht ausreichend für mehr Punkte, viele Spiele waren Top oder Flop, geradeso gerettet und damit das Ziel erreicht.

Fels — Platz 13: Nach Aufstieg Schwierigkeiten und Unruhe, vor allem defensiv viel zugelassen, Potenzial blitzte gegen Topteams manchmal auf, konnte aber nicht in ausreichend Punkte umgemünzt werden. Abstieg nach Niederlage in der Relegation.

Bastendorf — Platz 14: Sehr schwierige Saison einer jungen Mannschaft, klares Problem in der Defensive. Rettung über die Relegation war möglich, dort versagten einem die Nerven aber im Elfmeterschießen.

Äischdall — Platz 15: Kaum Punkte, großes Defizit bei Gegentoren, fehlende Konstanz - der Abstieg war nur schwer zu verhindern.