 2026-06-19T10:19:57.353Z

Ligabericht

D1S1 – Saisonrückblick: Entscheidung um den Aufstieg fiel ganz am Ende

Beggen und Schieren kristallisierten sich als stärkste Teams heraus, Wintger und Äischdall nicht zu retten

von KI m. Paul Krier · Heute, 13:56 Uhr · 0 Leser
Beggen feierte den direkten Aufstieg
Beggen feierte den direkten Aufstieg – Foto: Hubert Rickal

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1.Div - 1.Bez
Beggen
Medernach
Bastendorf
Diekirch

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  • Beggen — Platz 1: Starkes und unerwartetes Comeback nach dem Abstieg; sehr gutes Torverhältnis und konstant oben mit dabei. Auch Schwächephasen konnten überstanden werden.

  • Schieren — Platz 2: Sehr konstante Saison, stärkste Defensive/Offensive-Kombination und verdient bis zum Schluss ganz oben mit dabei, verlor aber die zwei entscheidenden Spiele gegen Beggen und in der Aufstiegsrelegation.

  • Kehlen — Platz 3: Konstante Punkteausbeute; effiziente Angriffsreihe, defensiv meist zuverlässig, aber zu spät auf Touren gekommen, um das volle Kaderpotenzial zu nutzen.

  • Norden — Platz 4: Viele Treffer, gelegentlich anfällig hinten — gute Saison aber ohne ganzes Spitzenniveau, wie sich nach toller ersten Runde nach dem Winter herausstellen sollte.

  • Lintgen — Platz 5: Stärkster Aufsteiger, guter Start nach Aufstieg, ausgewogene Bilanz zwischen Offensive und Defensive, musste erst im letzten Saisondrittel abreißen lassen.

  • Useldingen — Platz 6: Ausgewogenes Team, viele Unentschieden/Punkte aus Heimspielen, viel Potenzial und sehr starker Torhüter.

  • Diekirch — Platz 7: Solide Punktausbeute, defensiv stabil; hat sich im oberen Mittelfeld etabliert, konnte zeitweise um die Aufstiegsränge mitspielen, bevor man abreißen lassen musste.

  • Mertzig — Platz 8: Torgefährlich, insbesondere zu Hause; leichte Konstanzprobleme.

  • Medernach — Platz 9: Offensivstark, defensiv schwächer — klassisches Mittelfeldteam aufgrund einer jungen Elf, die zu allem in der Lage schien, aber der Konstanz fehlte.

  • Koerich — Platz 10: Ausgewogene, aber wechselhafte Saison; knappes negatives Torverhältnis, tolle Mannschaft mit mehr Potenzial, als der Tabellenplatz aussagt.

  • Hosingen — Platz 11: Kampf um den Klassenerhalt geprägt von schwankenden Ergebnissen.

  • Gilsdorf — Platz 12: Zu viele Gegentore; Offensivleistung oft nicht ausreichend für mehr Punkte, viele Spiele waren Top oder Flop, geradeso gerettet und damit das Ziel erreicht.

  • Fels — Platz 13: Nach Aufstieg Schwierigkeiten und Unruhe, vor allem defensiv viel zugelassen, Potenzial blitzte gegen Topteams manchmal auf, konnte aber nicht in ausreichend Punkte umgemünzt werden. Abstieg nach Niederlage in der Relegation.

  • Bastendorf — Platz 14: Sehr schwierige Saison einer jungen Mannschaft, klares Problem in der Defensive. Rettung über die Relegation war möglich, dort versagten einem die Nerven aber im Elfmeterschießen.

  • Äischdall — Platz 15: Kaum Punkte, großes Defizit bei Gegentoren, fehlende Konstanz - der Abstieg war nur schwer zu verhindern.

  • Wintger — Platz 16: Nach Aufstieg am Tabellenende zu finden; Offensivleistung zu schwach, Defensive sehr anfällig, mit einer jungen Mannschaft kam der Aufstieg zu früh, dessen war man sich bewusst.