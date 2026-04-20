D1S1: Rennen um Platz 1 spitzt sich zu

Schieren zieht nach Punkten mit Leader Beggen gleich – Foto: Arend Fern

Was am Wochenende los war

Mertzig ging gegen Lintgen zwar durch ein Kopfballtor im Anschluss an eine Ecke in Führung (23.‘), kassierte in der Schlussphase der 1.Halbzeit aber zwei Gegentore. Durch einen abgefälschten Schuss glich man nach einer guten Stunde wieder aus, musste am Ende aber trotzdem die Überlegenheit des FC Minerva anerkennen, als Ramdedovic per Fernschuss zum Sieg traf (2:3, 81.‘). Mit dem knappsten aller Ergebnisse gewann die Alliance Äischdall das Duell der beiden Schlusslichter in Wintger und rückt damit wieder in direkte Reichweite der Relegation. Nach einem langen Zuspiel gelang Pinto Soares das Tor des Tages bereits früh (0:1, 9.‘). Insgesamt war es eine mäßige 1.Halbzeit. Der 2.Durchgang wurde spannender, da die Gäste u.a. durch einen Lattentreffer, eine Vorentscheidung verpassten. Am Ende sollte es dennoch reichen.

Das zweite Duell um Punkte im Abstiegskampf ging ebenfalls an die Gäste, Gilsdorf gewann mit 3:2 in Fels. Ein Kopfballtor nach Flanke (0:1, 14.‘) sowie ein langes Zuspiel in die Spitze, bei dem der Felser Keeper nicht gut aussah (0:2, 24.‘), sorgten dafür, dass der FC Jeunesse schnell auf die Siegerstraße einbog. Schon nach 38 Minuten stand es 1:3, der Felser Anschluss kam viel zu spät, auch wenn der Schuss in den Winkel zum 2:3 sehenswert war (90.‘+5). Hosingen überraschte Kehlen und gewann mit 4:1 und dies durch jeweils einen Doppelpack von Bento Dos Santos und Moukoko. Kehlen ließ dabei die Effizienz vermissen während Hosingen einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen konnte. Leader Beggen kam in Useldingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Nach einer ausgeglichenen 1.Halbzeit zeigte sich der Tabellenführer nach dem Dreh besser, scheiterte aber ein ums andere mal am glänzenden Useldinger Keeper.

Israel: „Beide Teams erspielten sich Chancen, konnten sie aber nicht nutzen“

Useldingens Offensivspieler Jerry Israel gegenüber FuPa: „Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Uns war klar, dass es ein hartes Spiel werden würde, aber wir waren bereit. Außerdem haben wir einen der besten Trainer der Liga. Beide Teams erspielten sich Chancen, konnten sie aber nicht nutzen. So ist Fußball – man weiß nie, was passiert, bis der Schlusspfiff ertönt. Beggen war enttäuscht, die drei Punkte nicht geholt zu haben, um die Tabellenführung zu verteidigen, aber auch wir wollten gewinnen. Für mich war es ein tolles Spiel mit einer starken Leistung beider Mannschaften.“

Norden, das sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Majeres befindet, der Ende der Saison aufhören wird, gewann ein Heimspiel gegen Medernach, in dem es hin und her ging. Die Gäste bekamen dabei Da Silva Soares nicht in den Griff, dem Stürmer gelang nämlich ein Hattrick. Nach seinem Führungstor drehten die Gäste die Partie durch einen Treffer und Assist von Coqu zwar, doch ein Doppelschlag Mitte der 2.Halbzeit brachte Norden wieder in Führung, das am Ende auch noch einmal am Aluminium scheiterte. Nach einer torlosen 1.Halbzeit traf das favorisierte Schieren unmittelbar nach der Pause bei seinem Gastspiel in Bastendorf. Ein Konter wurde von Da Silva Fernandes zum entscheidenden 0:1 verwertet (47.‘) durch das der Tabellenzweite nach Punkten mit Beggen gleichzieht. Koerich gewann zuhause überraschend klar gegen Diekirch. Nach einem Doppelschlag Mitte der 1.Halbzeit stand es 2:0, ein Elfmeter nach exakt einer Stunde rundete den 3:0-Erfolg ab.





