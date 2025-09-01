D1S1: nur noch zwei Teams mit dem Punktemaximum

Was am Wochenende los war

Nach einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung für Lintgen überschlugen sich ab der 70.‘ die Ereignisse in Useldingen: die Gäste scheiterten zunächst mit einem Elfmeter am Keeper, doch Bousba versenkte den Nachschuss zur Vorentscheidung. Auf der anderen Seite verschoss auch Avdihodzic einen Elfer (73.‘), so dass sein Treffer nach Steilpass zum 1:2 (77.‘) nicht mehr zu einem Punktgewinn reichen sollte. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Norden 02 in Kehlen durch und bleibt damit verlustpunktfrei während die Gastgeber ihren Saisonstart verpatzt haben. In einem ansehnlichen Spiel setzte sich Aufsteiger Fels mit 3:2 gegen Bastendorf durch und kann sich über seine ersten drei Punkte in der neuen Liga freuen. Dabei ließen es die Gastgeber nach einer 3:0-Pausenführung noch einmal spannend werden.

Der zweite Aufsteiger, Wintger, ist nach einem 1:3 gegen Koerich und einer späten Revanche für das verloren gegangenee Barrage-Spiele am Ende der Saison 2023-2024 ebenfalls noch ohne Punkt. Schon nach 20 Minuten lag man mit 0:2 in Rückstand, bei den Gästen gelang Dramé ein Doppelpack. Diekirch gewann etwas überraschend in Mertzig. Zwar ging der FC Sporting früh in Führung, zeigte danach aber zu wenig, so dass die Young Boys eine spätere Überzahl zu ihren Gunsten nutzen konnten. „Tag des offenen Tores“ hiess es in Hobscheid, wo sich Schieren mit einem „Tennisergebnis“ von 6:3 durchsetzte – dabei stand es nach einer Stunde noch 3:3 in einer abwechslungsreichen Partie.

Alves: „In der Kabine mussten wir unsere Spieler wachrütteln“

Gästetrainer Bruno Alves gegenüber FuPa: „Wir kamen durch einen einstudierten Spielzug zum 1:0 gut ins Spiel, doch vielleicht haben wir dadurch zu früh nachgelassen. Äischdall war uns im Ballbesitz in etwa gleichwertig und schaffte die Wende, da es bei uns an der nötigen Aggressivität fehlte. In der Kabine mussten wir unsere Spieler wachrütteln. Nach unserem 3:2 hatten wir die Gelegenheit auf das vierte Tor, fangen uns aber direkt danach den Ausgleich. In der Folge ging Äischdall aber die Luft aus und durch unsere Einstellung konnten wir in der 2.Halbzeit den Unterschied machen. Hätten wir diese über das gesamte Spiel gezeigt, wäre das Ergebnis vermutlich klarer ausgefallen. Vor allem im defensiven Bereich ohne Ball liegt noch viel Arbeit vor uns. Unsere Vorbereitung war aufgrund vieler Verletzter nicht ideal, doch Woche für Woche arbeiten wir eine Baustelle nach der anderen ab. Das Wichtigste ist, dass wir diese 3 Punkte holen konnten.“

Mit einem Altersschnitt von knapp über 21 Jahren behauptete sich Medernach erst nach der Pause in Gilsdorf mit einem 3:0, das etwas zu hoch ausfiel. Nach anfänglichen Vorteilen für die Hausherren machten die Gäste ab der Spielstunde ihre drei Tore. Auch Beggen hatte in Hosingen das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, musste man nach 10 Minuten nämlich zusehen, als Hosingens Rocha Oliveira zu einem Elfmeter antrat, aber drüber schoss. Ein schöner Spielzug kurz nach der Pause führte zum 0:1, beide Keeper zeigten die eine oder andere Glanzparade ehe Joker Laugier mit einem Freistoß alles klar machte (0:2, 90.‘+5).

Feedback

