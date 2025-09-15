D1S1: nur noch Beggen mit dem Punktemaximum

Was am Wochenende los war

Erstmals in dieser Saison musste Norden 02 den Platz als Verlierer verlassen. Gegen den starken Aufsteiger Lintgen unterlag man aufgrund von drei Gegentreffern in der 1.Halbzeit am Ende mit 1:3 und spürt den Gegner des Tages jetzt im Nacken. Useldingen gelang gegen Bastendorf ein starkes Comeback: nach 26 Minuten lag man mit 0:2 zurück, ehe eine verrückte Viertelstunde nach der Pause, mit zwei von Weis verwandelten Elfmetern und wahrem Powerplay, die Begegnung kippen ließ. Kehlen ist auch in Fahrt gekommen und holte im Derby gegen Koerich vor fast 400 Zuschauern den zweiten Sieg in Serie, dies durch u.a. zwei Treffer von Camilo.

Pupovac: „Herzlichen Glückwunsch an Kehlen“

Nikola Pupovac, Trainer von Koerich: „Wir kassierten früh ein Gegentor, was die Sache komplizierter machte. Trotzdem schafften wir es, den Kopf aus dem Wasser zu ziehen und uns bis zur Halbzeit Chancen zu erarbeiten, bis zu der wir uns mit einem Tor hätten belohnen können. In der zweiten Halbzeit konnte Kehlen unsere Fehler ausnutzen und uns bestrafen. Herzlichen Glückwunsch an Kehlen, das seinen Sieg insgesamt verdient hat.“

Diekirch konnte beim 4:0-Auswärtssieg in Fels und zwei Treffern von Meireles Alves seinen dritten Sieg in Folge in der Liga holen und pirscht sich oben heran. Mit einem Spiel weniger ist Schieren gleich hinter den Young Boys auf Platz 5 zu finden, dies nach einem 4:1-Erfolg bei Aufsteiger Wintger, der die Schlussviertelstunde in Unterzahl bestreiten musste. Was dann in Mertzig passierte, erlebt man so auch nicht alle Tage: der Gast aus Medernach schoss satte vier Auswärtstore und verlor dennoch hoch! Beim 8:4-Spektakel zugunsten des FC Sporting gelang Decker ein Hattrick. Keine Tore fielen dagegen in Gilsdorf, wo Hosingen zu Gast war. Mit einem souveränen 4:0 in Hobscheid konnte sich Beggen absetzen und ist alleiniger Leader.

