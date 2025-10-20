D1S1: Norden überrumpelt Schieren im Topspiel

Was am Wochenende los war

Koerich verlangte seinen Gästen aus Lintgen alles ab, glich einen Rückstand kurz vor der Pause per Lupfer über den Keeper aus, musste aber am Ende dennoch eine knappe Niederlage einstecken. Diekirch gewann das Derby in Bastendorf mit 2:0, die Gastgeber hatten dabei durchaus die eine oder andere gute Torchance. Nach 20 Minuten wurde so z.B. ein Abschluss von einem Verteidiger auf der Linie geklärt und mit Anbruch der Schlussviertelstunde scheiterte man an der Latte. Mit dem knappsten aller Ergebnisse bezwang Useldingen Medernach. Das Tor des Tages erzielte Avdihodzic in der 23.‘ im Anschluss an einen Medernacher Ballverlust. Trotz zweier Platzverweise nach der Pause sollten sich die Hausherren behaupten.

Kehlen wurde für Leader Beggen zum erwarteten Härtetest – aber nur in der 1.Halbzeit, nach welcher der FC Avenir in Rückstand lag. Mit Umstellungen und Wechseln dominierten die Gäste den 2.Abschnitt und gewannen vor 276 Zuschauern durch u.a. einen Moreira-Doppelpack mit 4:1. Zwischen Fels und Hosingen sollten keine Tore fallen. Lange war es zähe Kost, erst in der Schlussviertelstunde wurde die Partie besser, es blieb dennoch beim 0:0, durch das beide Teams auf der Stelle treten. Gilsdorf kam beim noch punktlosen Schlusslicht Wintger mit dem Schrecken davon. Nach dem Dreh verspielte man eine 0:2-Pausenführung durch einen Oliveira-Doppelpack und hatte Glück, dass Wintgers Sagna beim Stand von 1:2 mit einem Elfmeter am Pfosten scheiterte. In der Schlussphase profitierte Simoes Dinis dann aber davon, dass die Hausherren den Ball nicht richtig klären konnten, um Gilsdorf den späten Sieg zu sichern.

Die Alliance Äischdall verlangte Mertzig in der 1.Halbzeit alles ab, lag aber dennoch durch einen Treffer von Luo in Rückstand (1:0, 26.‘). Ein zweites Mertziger Tor kurz vor der Pause wurde aber wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt. Äischdall verpasste auf der anderen Seite nach einem Fehlpass der Hausherren den Ausgleich. Als Decker nach einer Flanke von links nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte, war die Sache durch.

Ottelé: „gut, dass wir breit aufgestellt sind“

Mertzig-Trainer Claude Ottelé: „Die 1.Halbzeit war relativ ausgeglichen, wir trafen auf dem Weg nach vorne vereinzelte falsche Entscheidungen. Kurz vor der Pause hatte Äischdall den Ausgleich auf dem Fuß, doch unser Torwart gewann das Duell im eins gegen eins. Nach der Pause war unsere Aufteilung besser und wir machten die Räume besser zu, wir standen kompakter. Äischdall hatte dann nicht mehr viel vom Spiel. Das Spielglück fehlte zwar etwas, aber wie an fast jedem Sonntag mussten wir mit einer veränderten Abwehr auflaufen, da wir viele Verletzte zu beklagen haben. Deshalb ist es gut, dass wir breit aufgestellt sind und viele junge Nachwuchsspieler im Kader haben.“

Im Topspiel ließ Norden 02 gegen Schieren nichts anbrennen. Beeindruckende erste 20 Minuten reichten dem Fusionsverein um mit 3:0 in Führung zu liegen, damit hatte man seinen Gästen den Stecker im Prinzip gezogen. Mit seinem zweiten Treffer des Tages räumte Rocha in der 50.‘ auch die letzten Zweifel aus dem Weg. Norden bleibt mit diesem Sieg Tabellenzweiter.

