D1S1: Norden mit Remis an die Spitze

Sowohl Norden als auch Wintger hatten am Wochenende etwas zu feiern – Foto: Arend Fernand (Archiv)

Was am Wochenende los war

Das Spitzenspiel zwischen Beggen und Lintgen begann furios-kurios: der neue Beggener Keeper Ali leistete sich einen eklatanten Abspielfehler, welchen Zoundi zum prompten 0:1 nutzte (1.‘). Die Gäste bekamen dadurch eine halbe Stunde lang Überwasser, ehe der FC Avenir zu ersten Torchancen kam. Nach dem Dreh drückten die Hausherren und der FC Minerva konterte und war dabei stets brandgefährlich. Am Ende bedurfte es aber eines weiteren Beggener Patzers, um für eine Vorentscheidung zu sorgen: Perrey profitierte von einem Ballverlust, um das Leder zum 0:2 über den Keeper zu heben. Foussés Anschlusstor in einem insgesamt ausgeglichenen Spiel kam zu spät für einen möglichen Beggener Punktgewinn. Mit einem 1:0-Heimsieg startete Sorgenkind Hosingen gut in die Rückrunde und zieht seine jungen Gäste (20,5 Jahre war der Altersschnitt) aus Medernach damit in den Abstiegssog. Das entscheidende Tor fiel ebenfalls früh (13.‘ Teodoro da Costa) und genau wie in Beggen nach einem Medernacher Abwehrfehler.

Für Schieren begann die Rückrunde ebenfalls unglücklich, nämlich mit einem Eigentor in Gilsdorf (4.‘). Nach dem 2:0 bliesen die Gäste dann zur Aufholjagd, kamen noch vor der Pause zum Ausgleich und drehten die Partie sogar durch einen Treffer von Mota Santos (2:3, 72.‘). Diese Führung war aber nur von kurzer Dauer, als Mesquita mit einem Schuss ins lange Eck dem Gästekeeper keine Chance ließ (3:3, 76.‘). Auf schwer zu bespielendem Untergrund ging Diekirch bei der Alliance Äischdall nach einem Abwehrfehler der Hausherren in Führung (0:1, 33.‘), welche man nach der Pause aber zunächst wieder hergab, obschon Abseits reklamiert wurde (1:1, 50.‘). Doch postwendend gelang Monteiro nach Flanke von links sein zweiter Treffer und damit die Entscheidung zugunsten der Young Boys (1:2, 52.‘).

Koerich verlangte Mertzig alles ab, musste sich aber seinen Gastgebern aus Mertzig durch ein Kopfballtor kurz nach Wiederanpfiff mit 1:0 geschlagen geben. Der FC Sporting ist damit eines von vier Teams, die nach dem 16.Spieltag auf 31 Zähler kommen. Wintger lebt! Das ist das Mindeste was man nach dem 5:1-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Bastendorf, schreiben kann. Nach nicht einmal 20 Minuten lag man mit 2:0 in Führung, man hatte in einer mäßigen Partie ein Chancenplus und sicherte sich zum Rückrundenauftakt den allerersten Saisonsieg! Natürlich wollte FuPa wissen, was man bei der ASW zum Spiel sagt.

Kastrati: „müssen auf dem Boden bleiben und weiter hart arbeiten“

Driton Kastrati: „Wir hatten uns so gut es ging auf diese Begegnung vorbereitet. Es war ja quasi ein Sechs-Punkte-Spiel. Es tat gut, so in die Rückrunde zu kommen und das gute Gefühl zu bekommen, ein Spiel gewonnen zu haben. Wir kamen ordentlich in die Partie und gewannen die Zweikämpfe und zweiten Bälle. Bastendorf hat aber bis zum Schluss gekämpft, Gas gegeben und alles probiert, wodurch wir dann aber von Kontersituationen profitierten. Wir müssen auf dem Boden bleiben, weiter hart arbeiten und dann schauen, was kommt. Wir planen von Spiel zu Spiel und steuern hoffentlich in eine positive Richtung.“

Trotz einiger guter Torchancen auf beiden Seiten trennten sich Aufsteiger Fels und Spitzenteam Norden mit einem torlosen Unentschieden, welches den Gästen trotzdem reicht, um neuer Tabellenführer zu sein, da Beggen wie eingangs erwähnt verloren hat. Fels ärgerte sich bei besagtem Spiel Mitte der 2.Halbzeit über einen Treffer, der aberkannt wurde. Zum Schluss war man sogar nahe am Sieg. Ein Doppelpack von Camilo stand beim 2:0-Heimsieg von Kehlen gegen Useldingen zu Buche. Das 1:0 (45.‘) vom erwähnten Stürmer war nach einem „Steal“ noch als glücklich zu bezeichnen, am Ende machte er selber nach Zuspiel von de Marini aber alles klar (2:0, 87.‘).