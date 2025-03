D1S1: neun Platzverweise, neun Elfmeter, davon vier verschossene!

Auch in Lorentzweiler konnten die Zuschauer fünf Tore bestaunen. Der FCL kam dabei gleich zweimal von einem Rückstand zurück, um in der Schlussphase doch noch zu gewinnen. Es ging hin und her als Coqu in der 18.‘ einen vom Lorentzweiler Keeper parierten Schuss zum 0:1 abstaubte. Fast postwendend gelang den Gastgebern aber das 1:1. Kapitän Lopes konnte ein hohes Zuspiel in der Mitte des Strafraums kontrollieren, um per Dropkick auszugleichen (22.‘) - es war das erste Medernacher Gegentor nach 757 Minuten! Lorentzweiler wollte nachlegen, u.a. scheiterte Bouchibti am am Außenpfosten. Auf der anderen Seite sorgte Schimei mit einem absoluten Traumfreistoß aus rund dreißig Metern für das 1:2 (40.‘)!

Der 2.Durchgang verlief zunächst weniger ereignisreich. Erst in der 67.‘ verpassten die Gäste knapp das 1:3, kurz darauf köpfte Momo nach Assist von Borges Furtado den Ausgleich (2:2, 72.‘). Der FCL hatte wieder Blut geleckt, erarbeitete sich eine ganze Reihe teils sehr guter Chancen, u.a. traf Martins die Latte, ehe Lopes schließlich einen langen Freistoß per Kopf zum 3:2 nutzte (81.‘) und so für den Heimsieg sorgte. Zwei rote Karten für die Gäste in der Schlussphase (Schimei, Martins Ferreira) nahmen Medernach die Gelegenheit auf einen Punktgewinn.